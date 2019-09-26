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Братья не делятся: Винник появился в "мирной акции" топ-артистов РФ - в сети волна гнева

В проекте также снялись и сторонники политики президента России Владимира Путина

четверг, 26 сентября 2019, 14:36
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Российская музыкальная группа "Мир 519" выпустила видео на песню "Всем мир" в рамах одноименного проекта, который стартовал 21 сентября в РФ. Он был создан с целью "призывать людей мира к объединению и мирному сосуществованию".

Ролик опубликован на YouTube-канале коллектива. В клипе снялись многие российские звезды, среди которых есть и сторонники политики президента РФ Владимира Путина. А именно - певица Валерия, журналист Владимир Познер, актер Дмитрий Певцов, композитор Игорь Крутой и другие. Наряду с ними к так называемой акции за мир присоединился и украинский певец Олег Винник.

"Мы с тобой может быть разные, гласный ты, мы несогласные, только знай: время не щемится, боги не ленятся, братья не делятся", - поется в песне.

Музыканты на своей странице в Instagram поблагодарили Винника за участие в проекте.

"Уважаемый Олег! Вы - любимец миллионов людей как в Украине, так и во всем мире. Для нас было огромной радостью, что в наше сложное время украинская эстрада, в Вашем лице, поддержала наш проект. Мы рады, что Вы разделяете наши взгляды, что Музыка должна быть вне политики. Что только она может объединять народы. Мы желаем Вам процветания, отличных песен и любимого зрителя! И мы уверены, что очень скоро изменится в сознании руководящих и Россия и Украина снова станет дружественными народами! Вместе мы сможем многое! Россия любит Вас", - сказано в посте.

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Публикация от Музыкальная Группа МИР 519 (@mir519_com)

Участие Олега Винника в проекте возмутило пользователей сети. Свое негодование они высказали в комментариях под обращением певца.

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