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Все в восторге от обложки модного глянца, автором которой стала Меган Маркл - вот ее идея

Герцогиня стала первым приглашенным редактором глянца за всю его 103-летнюю историю

понедельник, 29 июля 2019, 12:06
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Герцогиня Сассекская Меган Маркл, супруга принца Гарри, представила обложку и содержание своего авторского номера британского журнала Vogue.

В июне этого года СМИ заговорили о том, что Маркл станет первым приглашенным редактором британского глянца за всю его 103-летнюю историю. В сети обсуждались ее предварительные идеи для сентябрьского выпуска, а сегодня публика уже может оценить ее обложку. Журнал опубликовал ее на официальной странице в Instagram.

На нее вместе с главредом Эдвардом Эннинфулом герцогиня поместила сразу 15 героинь, "женщин, изменивших мир", которых отобрала лично. Среди них - модели Адвоа Абоа, Кристи Тарлингтон и Адут Акех, активистка Грета Тунберг, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, актрисы Джемма Чан, Яра Шахиди, Сальма Хайек, Джейн Фонда и многие другие.

Примечательно, что среди 15 изображений есть и одно пустое место с зеркальной поверхностью - его Маркл оставила "для каждой из нас". Таким образом герцогиня решила показать, что это место зарезервировано для каждой читательницы, которая может увидеть себя в отражении.

Главной темой номера стали "Силы для перемен", что объясняет идею Маркл, которая отмечала ранее, что хочет посвятить свой номер сильным женщинам, способным бороться с несправедливостью и менять этот мир к лучшему.

Насколько известно, в номере можно будет прочитать интервью Меган Маркл с бывшей первой леди США Мишель Обамой. Поучаствовал в создании выпуска и принц Гарри - он взял интервью у британского приматолога, этолога и антрополога Джейн Гудолл.

  • Ранее в Лондоне состоялся торжественный парад, посвященный официальному празднованию 93-го дня рождения королевы Елизаветы II. Принц Уильям и его супруга герцогиня Кейт Миддлтон совершили свой первый официальный выход на публику полной семьей - с младшим сыном, принцем Луи. Похоже, малышу-непоседе было откровенно скучно на помпезном мероприятии.
  • Читайте также на The Lime, как радиоведущий британской службы новостей BBC Дэнни Бейкер оказался под шквалом критикипосле того, как на личной странице в Twitter пошутил о новорожденном сыне принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл.

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