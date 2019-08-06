Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс выгуляла вышиванку украинского дизайнера: фото

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс - из тех звезд, кто испытывает привязанность к нарядам украинских дизайнеров. 49-летняя голливудская красавица неоднократно показывала в сети, как носит вышитые сорочки в повседневной жизни.

На этот раз знаменитость засветилась в вышиванке Юлии Магдыч. Кинодива обнародовала на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлена вместе с мужем, 74-летним актером Майклом Дугласом. На Кэтрин - полупрозрачный наряд белого цвета с вышитым красным орнаментом.

Дизайнер в свою очередь похвасталась в сети, что мировые знаменитости выбирают ее наряды. "Кэтрин Зета-Джонс обнимается с Майклом Дугласом в нашей вышиванке Yuliya Magdych. "...червоне - то любов...", - написала Юлия.

Юлия Магдыч - украинский дизайнер, родилась во Львове. Искусство вышивки в ее семье передавалось из поколения в поколение. Бабушка Юлии делала домотканое полотно, мама вышивала, а праздники было принято отмечать в вышиванках. Вскоре семейные традиции, яркий личный стиль и желание переосмыслить эстетику украинского народного костюма вдохновили Юлию Магдыч на создание собственного бренда одежды.

Ранее американская модель Элла Ричардс, внучка легендарного гитариста Rolling Stones Кита Ричардса, стала лицом украинского бренда Varenyky Fashion. В фотосессии она примерила национальную украинскую одежду.

А до этого известная американская актриса Деми Мур вышла в свет в платье-вышиванке. Звезда выбрала вышитое платье от украинской марки Vita Kin.

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