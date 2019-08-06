Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс выгуляла вышиванку украинского дизайнера: фото

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс - из тех звезд, кто испытывает привязанность к нарядам украинских дизайнеров. 49-летняя голливудская красавица неоднократно показывала в сети, как носит вышитые сорочки в повседневной жизни.
На этот раз знаменитость засветилась в вышиванке Юлии Магдыч. Кинодива обнародовала на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлена вместе с мужем, 74-летним актером Майклом Дугласом. На Кэтрин - полупрозрачный наряд белого цвета с вышитым красным орнаментом.
Дизайнер в свою очередь похвасталась в сети, что мировые знаменитости выбирают ее наряды. "Кэтрин Зета-Джонс обнимается с Майклом Дугласом в нашей вышиванке Yuliya Magdych. "...червоне - то любов...", - написала Юлия.
Юлия Магдыч - украинский дизайнер, родилась во Львове. Искусство вышивки в ее семье передавалось из поколения в поколение. Бабушка Юлии делала домотканое полотно, мама вышивала, а праздники было принято отмечать в вышиванках. Вскоре семейные традиции, яркий личный стиль и желание переосмыслить эстетику украинского народного костюма вдохновили Юлию Магдыч на создание собственного бренда одежды.
- Ранее американская модель Элла Ричардс, внучка легендарного гитариста Rolling Stones Кита Ричардса, стала лицом украинского бренда Varenyky Fashion. В фотосессии она примерила национальную украинскую одежду.
- А до этого известная американская актриса Деми Мур вышла в свет в платье-вышиванке. Звезда выбрала вышитое платье от украинской марки Vita Kin.
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