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Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс выгуляла вышиванку украинского дизайнера: фото

Кинодива надела вышиванку Юлии Магдыч

вторник, 6 августа 2019, 13:50
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Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс - из тех звезд, кто испытывает привязанность к нарядам украинских дизайнеров. 49-летняя голливудская красавица неоднократно показывала в сети, как носит вышитые сорочки в повседневной жизни.

На этот раз знаменитость засветилась в вышиванке Юлии Магдыч. Кинодива обнародовала на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлена вместе с мужем, 74-летним актером Майклом Дугласом. На Кэтрин - полупрозрачный наряд белого цвета с вышитым красным орнаментом.

Дизайнер в свою очередь похвасталась в сети, что мировые знаменитости выбирают ее наряды. "Кэтрин Зета-Джонс обнимается с Майклом Дугласом в нашей вышиванке Yuliya Magdych. "...червоне - то любов...", - написала Юлия.

Юлия Магдыч - украинский дизайнер, родилась во Львове. Искусство вышивки в ее семье передавалось из поколения в поколение. Бабушка Юлии делала домотканое полотно, мама вышивала, а праздники было принято отмечать в вышиванках. Вскоре семейные традиции, яркий личный стиль и желание переосмыслить эстетику украинского народного костюма вдохновили Юлию Магдыч на создание собственного бренда одежды.

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