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Украина во всей красе: всемирно известная модель позировала топлес среди коров

Алина Байкова поделилась атмосферным фото

среда, 11 сентября 2019, 12:43
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Всемирно известная топ-модель Алина Байкова стала лицом коллекции сезона осень-зима 2019/2020 украинского бренда Elena Guranda.

Местом для съемки дизайнер выбрала Херсонскую область. "Склоны Днепровского лимана стали идеальной локацией, которые смогли подчеркнуть краски изделий, их фактуру и крой", - отметила Елена Гуранда.

Байкова позировала на песчаных берегах, а также среди коров. Именно этим снимком Алина и поделилась в своем Instagram. "Украина во всей красе", - коротко подписала фото модель.

Стоит отметить, что менее чем за час с момента публикации фото собрало более тысячи лайков и множество хвалебных откликов.

"Какая красота", "Класс", "Реально очень украинское фото", "Действительно, у нас везде красота", "Выглядит очень красиво", - восхищаются поклонники Алины.

В своей новой коллекции Елена Гуранда предлагает сочетать плотный джинс и костюмную шерсть с шелком и органзой. Цветовая палитра по-настоящему осенняя: золотой, медный, коричневый, темный джинсовый и черный.

Алина Байкова родом из Кропивницкого (бывший Кировоград). Она одна из самых успешных украинок в мировом модельном бизнесе. Начав карьеру в 22 года, она покорила каждую из модных столиц.

Бренд Elena Guranda был основан в 2015 году дизайнером Еленой Гурандой. Коллекции уже были презентованы на New-York Fashion Week и Paris Fashion Week в рамках проекта Flying Solo.

  • Алина Байкова поделилась с поклонниками соблазнительным снимком из Украины. 30-летняя красавица приехала в родной Кропивницкий, где позагорала топлес.
  • Украинка Байкова посетила 72-й Каннский международный кинофестиваль, который проходил во Франции. Модель покрасовалась на красной дорожке в роскошном асимметричном платье с длинным шлейфом.

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