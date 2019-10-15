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В сети обсуждают новый образ Кейт Миддлтон: 23 года назад так выглядела принцесса Диана

Герцогиня Кембриджская повторила образ принцессы Дианы

вторник, 15 октября 2019, 17:47
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Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли в Пакистан с пятидневным визитом. Традиционно все внимание публики было приковано к наряду герцогини Кембриджской.

Для официального визита супруга принца Уильяма выбрала голубой наряд в восточном стиле, состоящий из платья и брюк. Завершающей деталью стали туфли-лодочки нюдового цвета. В похожем наряде бледно-голубого оттенка Пакистан посещала и принцесса Диана в 1996 году, пишет Fox News.

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Публикация от The Royal Family (@the_royal_news)

На платье герцогини была легкая драпировка, напоминающая шелковый шарф, который можно увидеть в наряде принцессы Дианы.

Автором наряда стал британский бренд Catherine Walker. Интересно, что Кэтрин Уокер была одним из любимых дизайнеров принцессы Дианы. Леди Ди настолько доверяла модельеру, что даже не смотрела на выкройки и эскизы, заказывая сразу несколько комплектов на будущее.

  • Ранее королева Елизавета II устроила в Букингемском дворце банкет. Герцогиня Кембриджская появилась на приеме в платье от Alexander McQueen, голову ее украшала тиара с бриллиантами и жемчугом "Узелки любви", которую ранее носила принцесса Диана.
  • Кейт Миддлтон повторила образ Мелании Трамп. Супруга принца Уильяма надела лавандовую блузку от Gucci с бантом и черные брюки-палаццо от Jigsaw. Три год назад в такой же блузе от Gucci, только розового цвета, выходила в свет Мелания.

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