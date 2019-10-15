В сети обсуждают новый образ Кейт Миддлтон: 23 года назад так выглядела принцесса Диана

Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли в Пакистан с пятидневным визитом. Традиционно все внимание публики было приковано к наряду герцогини Кембриджской.

Для официального визита супруга принца Уильяма выбрала голубой наряд в восточном стиле, состоящий из платья и брюк. Завершающей деталью стали туфли-лодочки нюдового цвета. В похожем наряде бледно-голубого оттенка Пакистан посещала и принцесса Диана в 1996 году, пишет Fox News.

На платье герцогини была легкая драпировка, напоминающая шелковый шарф, который можно увидеть в наряде принцессы Дианы.

Автором наряда стал британский бренд Catherine Walker. Интересно, что Кэтрин Уокер была одним из любимых дизайнеров принцессы Дианы. Леди Ди настолько доверяла модельеру, что даже не смотрела на выкройки и эскизы, заказывая сразу несколько комплектов на будущее.

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