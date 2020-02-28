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Не время для черного и серого: 7 ярких вещей, без которых этой весной никуда

Что носить весной 2020, чтобы быть в тренде

пятница, 28 февраля 2020, 19:22
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Весна 2020 - время ярких красок, экспериментов и смелых образов. Поэтому в нашем специальном материале мы решили показать вам самые интересные и оригинальные вещи, которые помогут сделать лук максимально крутым и трендовым.

Наиболее модными сейчас будут брюки ярких цветов. Не бойтесь экспериментировать с этой деталью одежды, ведь с ее помощью можно превратить любой образ в нечто оригинальное и эффектное. Такие штаны хорошо смотрятся как с деловыми блузами, так и с обычными футболками и короткими топами.

Фото: pinterest.com

Что касается аксессуаров, стоит обратить внимание на различные цветные очки в необычных оправах. Чем больше и ярче они будут, тем лучше. Также в моде снова поясные сумки, особенно те, которые блестят, переливаются или украшены каким-то необычным принтом.

Фото: pinterest.com

Фото: pinterest.com

Один из самых больших трендов - разноцветные носки с самыми различными принтами. Сейчас модно носить носки так, чтобы их было максимально видно. Кому-то эта мода кажется глупой, а кто-то считает ее веселой и забавной. Также в тренде оригинальные кроссовки с грубой подошвой и необычными шнурками.

Фото: pinterest.com

Фото: pinterest.com

Не стоит также недооценивать головные уборы. Например, этой весной в моде будут яркие шапочки и различные кепки. Такие аксессуары могут отлично сочетаться практически с любым образом, кроме совсем вечернего и делового.

Фото: pinterest.com

Фото: pinterest.com

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