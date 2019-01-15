Зачем в Донецк ездил соратник кума Путина: когда ждать новую войну за Донбасс

Одиозный политик и с некоторых пор член политсовета партии "Оппозиционная платформа-За життя" Виктор Медведчук пытается активно закрепиться не только в публичной украинской политике, но и играть ключевую роль в политической жизни временно оккупированных территорий Донбасса. Туда, на захваченные земли, приезжают договариваться о расширении его влияния люди, аффилированные с ним. Подробнее о борьбе за остатки ресурсов полуразрушенного Донбасса, читайте в тексте "Апострофа".

На прошлой неделе популярный донецкий телеграмм-канал "Это ДНР, детка", сообщил, что в Донецк приехал на встречу с "гражданским главой" ДНР Денисом Пушилиным некий представитель главы "Украинского выбора" и кума Путина Виктора Медведчука по имени Дмитрий, в задачи которого якобы входит согласование людей Медведчука на ряд ключевых должностей в оккупированном Донбассе.

На своей странице в Facebook известный блогер Денис Казанский предположил, что речь идет о представителе "Украинского выбора" Дмитрии Перлине. Позже выяснилось, что это действительно был Перлин. На своей странице в Facebook он даже отметил посещение Донецка, а позже и Луганска. На сайте "Украинского выбора" Перлин числился как общественный деятель и блогер, а также куратор молодежных программ общественного движения. Кроме того в публичной плоскости Перлин неоднократно выступал как политолог в роли адвоката Медведчука по разным вопросам.

В распоряжении "Апострофа" также оказались документы, датированные началом 2015 года, касающиеся Дмитрия Перлина, и свидетельствующие о крайне неоднозначной деятельности Перлина. В частности, речь идет о том, что Перлин якобы используется в целях координации антиукраинских групп, которые работают в информационной сфере. Также в Киеве якобы по указанию Перлина на одном из фасадов был установлен флаг Новороссии и макет взрывного устройства.

Фото: Апостроф

В 2015 году Перлин, представляя общественную организацию "Всеукраинская комиссия по правам человека", возглавляемую так называемым правозащитником, а на деле, человеком экс-министра доходов и сборов Александра Клименко Олегом Тарасовым, выступил на 21 министерской встрече ОБСЕ. Видео своих выступлений Перлин даже выставил на специально созданной странице в YouTube.

Всплыли в этой истории и другие интересные фамилии. В частности, финансовое обеспечение на реализацию подобных деяний, как следует из документов, осуществлялось через экс-нардепа Евгения Филиндаша, ранее состоявшего в рядах Социалистической партии Украины, а ныне возглавляющего Киевскую горорганизацию партии "Наши", главой которой является бывший владелец NewsOne, нардеп Евгений Мураев. Сейчас Филиндаш является частым гостем канала "112-Украина", который с недавних пор принадлежит нардепу от Оппоблока Тарасу Козаку, близкому к Виктору Медведчуку.

Сейчас Перлин позиционирует себя как основатель Московской школы политического консалтинга. Отвечая на вопросы "Апострофа", он подтвердил, что действительно несколько дней был на Донбассе. "В частности в Донецке и Луганске. Ел вкуснейшие местные сладости и общался с разными людьми. В том числе о будущем региона. Большинство жителей, естественно, интересуют вопросы прекращения боевых действий и восстановления мира. В свою очередь Виктор Медведчук последовательно выступает с мирным планом для Донбасса, который включает в себя прямые переговоры и широкую автономию. Поэтому эта тема тоже обсуждается самыми разными людьми - кто-то поддерживает, кто-то критикует. В то же время, я не вёл никаких переговоров от имени Виктора Владимировича",- сообщил он "Апострофу", заявив также, что был там не как представитель команды Медведчука.

Дмитрий Перлин Фото: vybor.ua

В пресс-службе "Украинского выбора" на вопрос о цели визита Перлина в Донецк сначала поинтересовались, откуда появилась эта информация, а позже сказали, что об этом ситуации им ничего неизвестно.

Как бы там ни было, но поездки подобных персонажей в ОРДЛО вызывают немало вопросов. Во-первых, к силовым ведомствам, которые до сих пор не допросили Перлина, имеющего немалый бекграунд. Во-вторых, подобные поездки могут свидетельствовать о сохранившемся политическом и экономическом интересе к Донбассу со стороны ряда украинских деятелей. Тем более что после гибели "главы" ДНР Александра Захарченко все крупные промышленные активы на оккупированной территории Донбасса перешли под управление компании "Внешторгсервис", которую связывают с беглым украинским "младоолигархом" Сергеем Курченко, то можно предположить очередной виток передела сфер влияния в оккупированном Донбассе.

Виктор Медведчук по известным причинам за последние годы существенно укрепил свои позиции в украинской политике: он входил в переговорную группу в Минске, занимается вопросом обмена пленных, встречается с президентом Петром Порошенко, а также, вошел в политсовет партии "За життя", которая после раскола партии "Оппозиционный блок" превратилась в партию "Оппозиционная платформа - За життя", он также значительно увеличил свое присутствие в информпространстве за счет телеканалов "112-Украина" и NewsOne, и немудрено, что его цель - усиление на Донбассе.

Виктор Медведчук во время эфира на канале NewsOne Фото: NewsOne

По мнению народного депутата, экс-заместителя главы СБУ Андрея Левуса, на само по себе посещение Перлиным Донбасса должна быть реакция правоохранительных органов — СБУ и прокуратуры. "Проверить, если все подтвердится, то возбуждение уголовного дела и суд",- говорит он "Апострофу".

Но это не поможет решить ситуацию, считает Левус. "Комплексное решение подобной проблемы - это реакция высшего политического руководства страны на деятельность такого лица как Медведчук. Пока кум Путина остается де-факто неприкосновенным человеком в Украине, до тех пор вопрос подобных "визитов" решен не будет. Можно хоть с десяток подобных Перлиных посадить, но без решения вопроса Медведчука, это не будет иметь никаких стратегических последствий. Нужно устранить Медведчука с политической и экономической жизни Украины. А никаких шагов в этом направлении не видно. Высшее политическое руководство прямо заявляет о вмешательстве России в украинский избирательный процесс и при этом терпит деятельность Медведчука, который как раз и является главным координатором и организатором подобного вмешательства",- утверждает нардеп.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак также переложил весь груз ответственности на правоохранительные органы. "Линия разграничения указом президента закрыта для каких-либо бизнес- или финансовых процессов, потому любые действия, которые были, если они были - это нарушение нашего законодательства, и это должно караться по закону",- так он прокомментировал "Апострофу" ситуацию с Перлиным.

Что же касается ситуации на оккупированных территориях, то там, похоже, борьба между различными группировками за контроль над остатками промышленности выходит на новый виток. А значит, уже в ближайшее время там стоит ожидать обострение противостояния между представителями конкурирующих российских силовых структур, представителями "пятой колонны" и кремлевскими башнями...