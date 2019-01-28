Объединитель церквей: как Турчинов готовит фундамент для новой партии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов стал координатором объединения протестантов "Всеукраинский Собор", которое 22 января зарегистрировало Министерство юстиции Украины. Теперь Турчинов планирует аккумулировать силы к парламентским выборам, используя ресурс объединения для подготовки к созданию новой партии. Когда будет полноценно запущенный данный политпроект, читайте в материале "Апострофа".

О создании широкого объединения протестантов под чутким руководством секретаря СНБО Александра Турчинова публично заговорили еще в сентябре, во время празднования Дня благодарения, которое на Крещатике организовали христианские церкви и организации. Тогда же в Администрации президента в кабинете у Турчинова прошли первые организационные встречи. И вот спустя несколько месяцев в Минюсте регистрируется полноценный общественный союз "Всеукраинский собор" во главе с секретарем СНБО.

В состав духовного совета “Собора” вошли председатель совета евангельских протестантских церквей Украины, старший епископ Украинской церкви христиан веры евангельской Михаил Паночко, который, к слову, недавно отметился на съезде партии "Батькивщина", председатель Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов Валерий Антонюк, старший епископ Союза свободных церквей христиан евангельской веры Украины Василий Райчинец, председатель Духовного управления евангельских христиан Украинской христианской церкви "Новое Поколение" Андрей Тищенко, епископ Собора независимых евангельских церквей Украины Анатолий Калюжный. Заместителями Турчинова в союзе стали его давний соратник и народный депутат от фракции "Народный фронт" Павел Унгурян, экс-народный депутат и бывший председатель "Укравтодора" Петр Кравчук и журналист и политический эксперт Руслан Кухарчук.

"Это хорошее символическое начало деятельности нашего “Собора”, целью которого является также объединение. Объединение религиозных, общественных организаций и всех неравнодушных граждан вокруг идеи христианского развития Украины”, - заявил Турчинов после регистрации.

Однако по информации "Апострофа", такое объединение делается не только с целью объединения христианских конфессий, так как к сотрудничеству планируют привлечь и католиков и православных, но и с целью в будущем основать свою политическую силу, основанную, как утверждают соратники Турчинова, "на христианских ценностях".

Павел Унгурян, Валерий Антонюк и Александр ТурчиновФото: УНИАН

Как ранее уже писало наше издание, начиная с сентября в офисе Турчинова в Администрации президента систематически проходили встречи по планированию подобного движения, в которых участвовали, в частности, уже упомянутый Павел Унгурян,а также экс-нардеп, приближенный к Турчинову Александр Дубовой. Он, как ранее писал "Апостроф", был ответственен за налаживание связей с Юлией Тимошенко, с которой у Турчинова сейчас более чем прохладные отношения. Однако ничем конкретным процесс переговоров так и не завершился.

Решение о регистрации такого объединения хотели принять еще в сентябре, но как рассказывают источники "Апострофа", процесс застопорился, так как многих священнослужителей, вовлеченных в процесс, смутила политическая подоплека в формировании нового движения. Потому окончательное решение о регистрации было принято только в прошлый четверг — 17 января. О конкретных шагах, утверждают источники, говорить пока еще и рано, и это будет решаться на дальнейших встречах координационного совета, в частности, одна из таких встреч прошла в Администрации президента 24 января.

Турчинов и Унгурян также ищут поддержки на Западе, в частности, они общаются с американскими конгрессменами и политиками. Оба в этом году собираются посетить традиционный молитвенный завтрак в Вашингтоне с участием президента США, на который всегда отправляется достаточно масштабная украинская делегация.

Намерения Турчинова понятны: электоральный потенциал и христиан-баптистов, и "пятидесятников", и "харизматов" в Украине достаточно велик. О том, чтобы создать прохристианскую партию некоторое время назад говорила и народный депутат от БПП, кума президента Петра Порошенко Оксана Билозир, которая приходила с такой идеей к нескольким христианским лидерам, в том числе, епископу объединения евангельских церквей Валерию Решетинскому.

Турчинов публично в последнее время неоднократно выступает в поддержку традиционных семейных ценностей, что, естественно, находит отклик среди этой группы украинского населения.

Александр Турчинов на Молитвенном завтракеФото: baznica.info

Как рассказали "Апострофу" не под запись депутаты из фракции НФ, знакомые с процессом, Турчинов делает прицел на следующие парламентские выборы.

"Он понимает, что на выборы президента ему нужно быть с Порошенко. И он точно будет поддерживать его. А вот на выборы парламента можно попробовать сколотить христианско-консервативную партию, защищающую семейные ценности,например",- говорит "Апострофу" собеседник.

При этом не под запись, собеседники, вовлеченные в процесс, не скрывают, что нынешнее объединение имеет политические планы.

"Наличие в заместителях Турчинова Павла Унгуряна говорит само за себя. Они попробуют трансформировать это в партию и уже к осени",- комментирует собеседник. Правда, название, говорят собеседники, скорее всего поменяют, но окончательно все точки над "і" будут расставлены уже после президентских выборов.