Сепаратизм в Украине произошел, потому что люди не чувствуют своей сопричастности к Родине - Наталия Заболотная

Международный экономико-гуманитарный форум UKRAINIAN ID призван стать самым мощным форумом в Восточной Европе. Его цель - поднять вопрос неразделимости и взаимозависимости двух факторов гармоничного развития государств: экономики и человеческого капитала. В то же время одна из целей UKRAINIAN ID - создание и отработка модели экономического роста и успеха региональных центров на примере Канева, который имеет все шансы стать ключевым направлением внутреннего и внешнего культурного туризма. Подробнее о предпосылках возникновения этого форума, собственно, его организации и проведения в интервью "Апострофу" рассказала президент Фонда гуманитарного развития Украины, общественный и культурный деятель, инициатор Форума НАТАЛЬЯ ЗАБОЛОТНАЯ. Также госпожа Заболотная выразила мнение, что в культурном и социальном развитии украинцев имеются значительные пробелы, и указала, как можно это исправить.

- Хочется прежде поговорить о форуме, который вы инициировали в Каневе. Это международный экономико-гуманитарный форум Ukrainian ID. Его часто сравнивают с летним Давосом. Почему именно Канев и насколько это удобно? И, второе - что нужно сделать, чтобы это мероприятие действительно стало уровня Давоса?

- Я очень счастлива, что инициатива, в которую еще год назад никто не верил, с успехом реализуется. Очень трудно было людей убеждать, потому что вначале мало кто верил, что можно сделать международное мероприятие такого уровня не в Киеве, а в Каневе, и оно будет иметь значительный международный вес и потенциал. Форум Ukrainian ID спроектирован по принципу Давоса, который является независимой диалоговой платформой международного формата. И, что интересно, тот же Давос является маленьким городком, кстати, гораздо меньше, чем Канев.

Почему Канев? Два года назад в рамках нашей общественной платформы SOSмайбутнє, которая затем трансформировалась в Фонд гуманитарного развития Украины, мы объявили всеукраинский флешмоб в социальных сетях, где призывали людей, которых беспокоит состояние социокультурной сферы в их регионах, фотографироваться возле неких горячих точек украинского культурного, социального упадка. И на нашу платформу SOSмайбутнє поступили тысячи фотографий. Люди фотографировались у замков, которые разрушаются, у закрытых сельских клубов, у бассейнов без воды, закрытых библиотек. То есть в фокусе граждан было все, что должно создавать фундамент безопасного, здорового, высокообразованного, культурного общества, эта вся инфраструктура, которая и способствует формированию в обществе ценностей и является надежным фундаментом нашего государства. Неслучайно, что у нас возникло такое явление, как сепаратизм. Он является следствием того, что государство не уделяет должного внимания социокультурным потребностям общества, не ведет диалога с собственными людьми,

Сепаратизм - это когда люди не чувствуют своей сопричастности к Родине. А если собственное государство не занимается культурой собственных граждан, тогда их культурой занимается другое государство. То есть, я абсолютно убеждена, что культура, гуманитарная сфера должна стать сферой национальной безопасности нашего государства.

Так вот, среди этих тысяч фотографий, которые посыпались на платформу SOSмайбутнє, была фотография детей города Канев. Мы решили туда поехать с командой. Эти дети написали, что занимаются спортом, в любимом клубе "Спарта", куда ходили много лет бесплатно. Там, правда, самодельные орудия спорта, он находится в подвале многоэтажки, но у нас 25 чемпионов Европы и мастеров спорта оттуда. Конечно, это задело, что такая ситуация в самом Каневе, в сердце нашей страны, в городе, где хранится душа украинского народа.

Так, например, в Каневе детская музыкальная школа находится в полуразрушенной бывшей тюрьме КГБ, стены которой скоро под звуки скрипок просто могут рухнуть. Эти дети создают репутацию нашей стране на европейской арене, отстаивая там победное золото, а потом спускают эти золотые, серебряные и бронзовые медали снова в этот затхлый подвальчик.

- Часто показывают, в каких условиях проводят тренировки наши олимпийские чемпионы, то трудно поверить, что в таких ужасных условиях могут расти чемпионы.

- К сожалению, это и есть отсутствие генеральной линии социокультурной политики нашего государства. У нас есть аж целый вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам, и за 28 лет их было, пожалуй, полтора десятка. У нас было более двух десятков министров культуры, у нас есть 5 президентов, премьер-министров, и 27 лет мы использует заскорузлое понятие "культура по остаточному принципу". Но именно культура должна быть одним из главных приоритетов.

Министр культуры Франции всегда был правой рукой президента страны. Потому что туристы, которые приезжают в Лувр, являются одними из основных наполнителей бюджета Франции. Они селятся в отелях, покупают в бутиках, едят в ресторанах, посещают сопутствующую культурную и развлекательную инфраструктуру, и таким образом, культура - это огромная индустрия, это драйвер экономики.

Мы, имея самое большое государство Европы по масштабу, имеем сотни разрушенных замков, которые могли бы быть туристическими маршрутами. Если бы были выставлены эти туристические планы хотя бы на внутренней карте Украины, не говоря о внешней культурной карте, они бы приманивали сотни тысяч туристов в год.

- Были разговоры, что нам не нужно Министерство спорта и Министерство культуры. Если оно не показывает вообще никаких результатов, не помогает ни в каких сферах, то возможно, его нужно отменить и создать отдельную государственную ветвь, которая будет отвечать за культуру?

- У нас очень много министерств. У нас идет "гибридная война", в разгар которой было создано Министерство информации вроде бы для того, чтобы преодолевать хотя бы этот пазл информационной войны, но он непреодолим.

У нас есть Министерство культуры, которое фактически сегодня превратилось в Министерство "недвижимости". Оно занято совершенно другими делами. Не генерированием глубокой, стратегически важной, культурной политики для общества, поиском выходов из этого кризиса, оно занято тем, что распределяет среди коммерсантов под застройку земли охранного назначения.

Еще у нас большая проблема в том, что Министерство образования, которое является клондайком молодежи, фактически не влияет на Министерство спорта. Министерство спорта оторвано от Министерства культуры. То есть у нас все заточено на вертикали.

Я абсолютно убеждена, что Украине нужна реформа по-горизонтали. Тем зонтиком должен быть, гипотетически, вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам, который сегодня является генералом без армии. Сидит человек, получает зарплату, 5 лет совесть никого не мучает. Чем руководит - неизвестно. Какой коэффициент полезного действия - неизвестно.

Еще одно - Министерство иностранных дел. Будто бы внешняя культурная политика государства, ее репутация - за пределами Украины. Но там нет тех специалистов, которые должны генерировать внешний культурный продукт. Есть у нас куча недвижимости за рубежом, культурные представительства. Они фактически не работают. А во многих пахнет ладаном, потому что их сдают под какие церковные собрания. Но вся эта инфраструктура должна работать на единую цель - делать успешной, известной, с высокой репутацией нашу страну. То есть нет этой генеральной политики.

В чем выигрывает Путин? Он понимает силу Soft Power культурной политики. Он убивает тысячи украинцев, но синхронно вывозит Мариинский театр - и в Великобритании или Франции - очереди, и невозможно купить билет. То есть он этим положительным, силой культуры делает всяческие попытки, чтобы говорили о России в хорошем свете. Мы же этого не делаем! У нас есть роскошная Национальная опера, но она не собирает такие аншлаги, как наш враг на зарубежных выставках.

Опять же - мы самая большая страна Европы, но у нас даже нет титульного музея. У нас есть Национальный художественный музей, в котором 97% национального достояния Украины размещено в подвалах. У нас нет ни одного музея современного искусства и нет перспектив их создания в стратегии развития, в культурной политике нашей страны. У нас есть президентская мечта о "Мыстецьком арсенале", но при трех президентах он не был достроен. И когда Порошенко накануне выборов стоял на его пороге, он сказал мне: "Я тебе обещаю, даже если я не стану президентом, я построю "Мыстецький арсенал". Уверена, при четвертом президенте нужно его в конце концов построить, потому что он сложится, как карточный домик.

- А вы после этого не обращались? Не напоминали об обещании?

- Я сегодня являюсь большим раздражителем для действующей власти, но надеюсь, что скоро все пройдет. "Арсенал" нужно строить.

Что было сделано при моей каденции директора "Арсенала" - так это то, что люди осознали, что без "Арсенала" нет полноценной, культурной жизни в Украине. Многие приходили и спрашивали: "А что здесь еще осталось сделать?". Но на самом деле, это объект незавершенного строительства, в котором благодаря сделанному моей командой временном приспособлении для принятия посетителей, сегодня даже проходят инаугурации президента.

- То есть за эти последние пять лет власть никак не поддержала "Мыстецький Арсенал"?

- Почему? Она поддержала [смеется]... Первая леди стала главой наблюдательного совета "Мыстецького арсенала", сразу, когда я перестала быть директором. Там находится штаб-квартира культурного фонда, который также возглавляет первая леди Украины.

Какой еще качественный рывок произошел в "Мыстецькомарсенале"? Пожалуй, в зарплате нынешнего директора. Если моя зарплата была около 5-6 тысяч гривен, то сегодня это, кажется, чуть ли не 180 тысяч гривен в месяц. Там нормально "осваивают" средства. Фактически, многие стали жертвой некоего "реформаторского" закона о конкурсных принципах при выборе руководителей культурных учреждений. На мне этот закон с горем пополам был апробирован. Этот закон всячески продвигали и комитет по вопросам культуры и духовности (я иногда его называю комитетом бескультурья и бездуховности). Ирина Подоляк была большим лоббистом этого закона. Но почему он антигуманный? Потому что, если наводить свой пример, или директора Львовской национальной галереи имени Бориса Возницкого Ларисы Возницкой, которую фактически вышвырнули из этого большого музейного наследства, которое собрал при своей жизни отец Борис Григорьевич Возницкий. Когда проводится конкурс и выбирают руководителя, комиссия сверстана таким образом, что орган управления имеет треть и, конечно, орган управления всегда лоббирует того, кого он хочет. Регистрируется масса общественных объединений, затем подаются заявки, которые также часто стимулируются и контролируются органом управления.

Я хочу сказать даже не о деталях того "хирургического" вмешательства, которым я была фактически вырезана из "Арсенала", а почему этот закон является антигуманным и не является ценностным. Потому что он не защищает тех руководителей культурных учреждений, которые всю свою жизнь вкладывали в это учреждение. Закон не стимулирует всех последующих руководителей поступать таким образом, чтобы они к этому вверенному им в управление культурному учреждению (будь то "Украинский дом", "Мыстецький арсенал", музей, опера, филармония или университет), относиться, в хорошем смысле слова, как "к своему". Вкладывать туда свою душу. Потому что знают, что преемники не спят, и все хотят наступить на пятки. То есть не ценится опыт и не дается никакой соцпакет. Ты просто становишься ненужным.

Я была шесть лет директором "Украинского дома". Знаете, чем менеджеры отличаются от чиновников? Менеджеры работают на результат, а чиновники - на процесс. Я не хочу грести всех под одну гребенку, но тем более - результат моей работы был очевидным.

Затем я шесть лет возглавляла "Мыстецький арсенал", где был реальный результат. Например, тот же "Книжный арсенал", который сегодня Лондонский комитет признал лучшим международным книжным событием, был фактически плодом моих фантазий. Но я не могу долго мечтать. Менеджеры сразу воплощают, и мы делаем это максимально масштабным.

Ларису Возницкую же просто выбросили, несмотря на достижения ее отца, на то, что она 40 лет вообще отдала Национальной галерее, которая затем была названа именем Бориса Возницкого. Ей не предложили ни трудоустройства, ни соцпакета, никаких гарантий или поддержки. Так же я как человек, который фактически 12 активных лет своей жизни абсолютно искренне, на энтузиазме поднимал государственные культурные учреждения, и мои проекты посетили, я думаю, более 10 миллионов украинцев совокупно, затем стала им не нужна. Потому меня не взлюбил президент Порошенко, потому что я мешала ему и, возможно, его первой леди, или еще у кого-то из свиты были амбиции. Меня просто взяли и выбросили, несмотря на то, что я мать-одиночка с двумя детьми. Мне не предложили, опять-таки, никакой социальный пакет, меня просто выбросили на улицу. То есть смешно, глядя на меня, говорить, что я жертва, меня выбросили, но по факту, создан комитетом по вопросам культуры и духовности такой закон, который совершенно цинично избавляется от тех людей, которые много лет инвестировали свой опыт, свои силы, свое здоровье в вверенные им культурные заведения, он выбрасывает их на улицу. А что дальше? Какой путь? Такие люди не являются частью кадрового резерва, их не благодарят за достижения, более того, именно я - это персона нон грата во многих СМИ. А потому что есть черные списки и темники...

- То есть даже при той, так называемой "преступной власти", себе не так много позволяли, как сейчас?

- Власть всегда была преступной. Любая власть. Но такой наглости в пользу своей семьи, как при действующей власти, я не испытывала. Всегда ценился какой-то опыт. Всегда "культура", она где-то там, но, когда она еще дает некий коэффициент качества, репутационные дивиденды. Человек, который, например, работает, делает определенные шаги, которые притягивают людей, проекты, репутацию, и в него не нужно особенно вкладываться, он делает то, что за те же деньги на той же должности никогда не делали.

Вообще не должность делает человека, а человек делает должность. Но когда ты что-то создаешь, и оно нравится главной семье страны, и не так, чтобы тебя похвалить, а так, чтобы тебя ампутировать, убирать и занять место, то это более чем красноречиво. Ты уже задумываешься, морально ли это?!

Я не одна такая. Также поступают, я убеждена, со многими субъектами.

- Почему в обществе нет такого резонанса? Как на подобные назначения в культуре вообще отреагировали?

- Это отдельная тема. Да, со мной жестко поступили, и я являюсь одним из главных врагов президента. Но вообще предыстория этого - проект Закона - это большой кусок моей жизни.

Еще в 2013-2014 годах я начала анализировать, почему все страны мира ставят на культуру? Культура, креативные индустрии, культурный туризм, который занимает 40% в общем вале туристов на земном шаре (считали статистики, что 1 миллиард 800 тысяч мигрирует в год туристов по земному шару), то 40% - это культурный туризм. К нам эти культурные туристы не залетают. Но это свидетельствует, что выгодно инвестировать в культуру. И проанализировав такие гуманитарные и социокультурные устройства различных государств, я поняла, что очень похожа на нашу страну именно британская матрица и матрица балтийских стран.

В Британии 20 лет назад национальная лотерея стала монополистом. И Маргарет Тэтчер, которая, мы знаем была довольно "жадная" и рациональная женщина, очень ценила и пыталась всячески экономически поднять собственную страну, тем более предостерегала, понимая, что это будет безумное наполнение британского бюджета, но могут быть сложные последствия для общества. И предложила альтернативу - лотерейный фонд, который бы наполнялся от Национальной лотереи Великобритании и финансировал бы на гарантированной основе все социокультурные и гуманитарные направления общества. Ее тогда не послушали, и ровно через три года Тони Блэр и королева взялись за голову и поняли, почему это выгодно.

Потому что в отличие от наших чиновников, у них не только есть статистика, они ее еще читают, анализируют и экстраполируют возможные последствия. Они поняли, что после того, как Национальная лотерея Великобритании стала монополистом, общество начало как-то деградировать. Поскольку были очень крупные выигрыши, и конечно, это не все десятки миллионов жителей Великобритании выигрывали, но многие (из них - 49% играет по сей день в лотерею Великобритании) хотели ставить "на чудо". И от этого начался целый клубок социальных болезней, а последствия стали ощутимыми уже через три года: от наркомании, алкоголизма, туберкулеза, поскольку люди лишались своих домов и становились бездомными.

Тогда власти вспомнили матрицу, предложенную еще Маргарет Тэтчер. Был принят закон в парламенте Великобритании, согласно которому был открыт фонд "Добрых дел". Конечно, там были определенные дискуссии по этому поводу. Но все-таки победа была в пользу фонда, и он за 20 лет, наполняясь из Национальной лотереи Великобритании на гарантированных законом началах – 40 миллиардов фунтов стерлингов вложил в собственное британское общество. 40% этих денег шли на культуру, причем 20% из 40% - шло на реставрацию замков, на модернизацию музеев, поддержку наследства и на ее провенанс в Великобритании и в мире. 20% шло на entertainment - фестивали, всевозможные программы для молодежи, культурные, образовательные, на модернизацию музыкальных, художественных школ. Еще 20% - на спорт, развитие современной спортивной инфраструктуры, чтобы в каждом дворе был спортивный клуб, спортивные площадки, спортивные секции. Остальные средства шли на экологические и образовательные программы, на социальное обеспечение для слоев населения с определенными ограничениями, и в результате этого Великобритания эти средства вкладывала не потому, что хотела создать для людей здоровую альтернативу - сидеть им в одноруких бандитах и ждать эти безумные выигрыши, а там (в Великобритании) они совсем не такие, кстати, как у нас сейчас - массовое лотерейное разнообразие, в отличие от отсутствия культурной альтернативы.

В Прибалтике был принят подобный закон, который 15 лет назад основал государственный фонд "Культурный капитал", бюджет наполняется за счет большого спектра азартных игр. У них там все легализовано. И еще плюс определенный процент с акциза на водку и табак. То есть мы создали аналогичный закон, который назвали "О государственном фонде гуманитарного развития Украины". Я этот закон сначала предложила действующему президенту, говорила с госпожой Мариной Порошенко, объясняя, что это не просто закон - это целая реформа в гуманитарной сфере.

- Какая структура управления нам бы подошла, по вашему мнению?

- Если этот закон пройдет, вы через три месяца будете открывать новую библиотеку модернизированную, электронную, куда дети будут хотеть попасть. Новый модернизированный культурный центр, сельский клуб, перестанет быть генделыком, а станет центром культуры для всей общины. Бассейн, который наполнится водой, способствует детскому здоровью. Потому что сейчас все бассейны - бывшие государственные превратились в такие скелеты, исписанные телефонами и адресами, где можно приобрести наркотики.

Яркий пример - бассейн "Чайка", где мы проводили первый Форум на дне бассейна с послами. Это единственный был детский бассейн на 3 микрорайона: на Сырец, Лукьяновку и Нивки, где воспитывался олимпийский резерв. В конце концов, мне было передано, что Петр Алексеевич (Порошенко, - "Апостроф") не хочет, чтобы грязные средства шли на культуру и на детский спорт. Правильно, пусть оно рассосется за ненадобностью...

- Может как раз лоббисты стоят за этим бизнесом?

- Очень сильные лоббисты у лотерей, и очень сильная у них "крыша". И я поняла, что грязным средствам очень уютно в грязных карманах. Поэтому мы имеем абсолютное разгильдяйство и халатность по отношению к собственным детям, к своему обществу. Мы уже имеем тяжелые последствия этого. Отсутствие этой генеральной линии культурной политики страны, сегодня вообще уничтожает страну. Она уничтожает стержень. И я понимаю, что во время выборов очень выгоден такой сегмент "люмпен", который является прекрасным потребителем для пива. И депутаты из гуманитарных комитетов, в том числе из комитета по вопросам культуры и духовности очень качественно голосуют за удешевление квот на пиво.

Я знаю, сколько составляет ежемесячный доход с этих лотерейных хабов, которые портят архитектуру наших улиц, но лишь бы это было бедой. Они фактически подрывают генофонд общества. Теневой доход с этого грязного бизнеса - миллиард гривен в месяц. То есть это более десяти миллиардов в год. Мы понимаем, что это кому-то нужно. И очень легко потом эти деньги раздавать под выборы.

Этот бизнес находится полностью в тени. И если еще 5 лет назад это были сотни миллионов пополнение в бюджет, причем визуально лотерейных хабов было, пожалуй, на порядок меньше, то сейчас он растет со страшной прогрессией. И вы заметили, чем дальше идешь в депрессивные районы Киева, чем дальше ты в регионы едешь, тем больше лотерейных киосков.

Людям не дает государство никакой альтернативы, зато оно подсовывает молодежи "крышуемые" ими же, государством, верхушкой, чиновниками, лотерейные хабы. У людей сегодня отчаяние, и они отчаянно делают ставки на чудо.

Поэтому если вернуться к Форуму, то главной особенностью, главным принципом Ukrainian ID является итоговое коммюнике. Итоговым коммюнике первого Форума Ukrainian ID в Каневе, его основными пунктами было: во-первых, наложить мораторий на ликвидацию учреждений социокультурного развития для наших детей. А мы знаем, что страшная тенденция сейчас. Ликвидируется где-то под грифом "децентрализация", а где-то под грифом "нерентабельно". Не является прибыльным вроде учить детей. Ликвидируются профессиональные учреждения внешкольного образования, это художественные и музыкальные школы. Они превращаются просто в кружки самодеятельности.

Министр культуры отчитался, что только за 2016 было ликвидировано 1800 библиотек. Их не модернизировали, их просто ликвидировали. Министерство недвижимости оправдывает свой статус. Куда делись эти же помещения, то есть как сказал тогда министр культуры, они являются нерентабельными. То есть воспитывать детей, это нерентабельно. Но очень рентабельно затем через 3-5 лет строить новые тюрьмы, наркодиспансеры, заполнять туберкулезные и психиатрические больницы, наполнять бюджет Министерства здравоохранения.

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- Как сделать так, чтобы форумы, с которых мы с вами начали разговор, сделать эффективными? Чтобы было не так, что просто встретились, поговорили, а делали что-то конкретное?

- Мы спроектировали Форум в Каневе, и это совершенно небанальная территория, это место, где хранится душа украинского народа, поэтому этот Форум не является чисто экономическим. Я разговаривала с послом Евросоюза, я приглашала его на прошлогодний Форум, он сказал: "Слушай, я не успеваю ходить, у вас нет экономики, нет нормального бизнеса, нет нормальных инвестиций, как для такой масштабной страны. Но каждую неделю у вас открываются экономические, бизнес-форумы, инвестиционные форумы".

Этот Форум является абсолютно уникального формата. И это подтвердил тот же Роман Ващук, посол Канады, который был членом оргкомитета первого Форума и модерировал панель культуры. Они анализировали всем посольством, действительно, нет такого формата в мире, где экономика сопряжена с ментальным социокультурным развитием людей. И главный тезис, главный месседж, главный посыл нашего Форума: не может быть успешной экономика в стране, где общество страдает от гуманитарного дефолта. Все должно развиваться гармонично. Поскольку на проинвестированных мировыми или внутренними инвестициями фермах, заводах должны работать люди, и этих людей они не должны выписывать из Китая. Это должны быть собственные здоровые, образованные люди, которые хотят работать. Поэтому мы создали такую площадку, которая не просто является местом коммуникации, это инвестиционная бизнес-тусовка. Это Форум, который генерирует смыслы и который говорит о гуманизации экономики.

- Какой будет главная тема второго форума?

- Второй Форум состоится 7-8 июня, и главная его тема - революция ценностей. И мы будем говорить о ценности экономики, которая должна работать не только для зарабатывания денег. Она должна работать на человека.

Мы будем говорить об агробизнесе, который не должен содержать и приумножать раковые заболевания или возрождать нашу нацию вообще в глобальном формате. Как бизнесы должны быть гуманными по отношению к собственным людям.

Мы будем говорить об активизации водных магистралей нашей Украины, потому что все распродано. Нет ни одного кораблика. Например, тот же Канев был чрезвычайно успешен, был такой водной туристической Меккой нашей Украины еще 35 лет назад. Почему я, как была девочкой, родилась в Черкассах, это для меня был один из самых запоминающихся маршрутов, тимбилдинг школьный, когда мы с радостью следовали на корабле из Черкасского, одного из самых мощных портов, и плыли два или полтора часа в Канев, это был такой маршрут радости. И когда я приехала смотреть и помогать детям-спортсменам из Каневского подвала, тем прекрасным каневским спортсменам, я была шокирована депрессивным состоянием, царившем в городе.

Я убеждаю инвесторов, бизнесменов, украинских, международных, что инвестировать в эту святыню, в это святое место для 20 миллионов диаспоры. Если для них создать понятный, легкий маршрут, приятную логистику, и дать дорожную карту этого туристического маршрута, то минимум 10 из 20 миллионов представителей украинской диаспоры хотя бы раз в жизни посчитали бы своим долгом приехать и поклониться земле, на которой родились или они, или их родители, их дедушки и бабушки. И поклониться могиле Шевченко. Они бы несколько миллионов долларов в год оставляли бы в Каневе. И не только в Каневе, они бы приземлялись в Киеве, они бы инвестировали бы в столицу, они инвестировали бы в Черкасскую область. Они бы посетили, конечно, Львов, какие-то восточные регионы нашей страны. Потому что такой большой, длинный маршрут не преодолевают ради одного-двух дней. То есть это реальная инвестиция в нашу страну.

И потому Форум Ukrainian ID имеет два глобальных задания, одно большое: создать мощную диалоговую платформу для выработки стратегии, концепции развития нашей страны и обсуждения успешных кейсов мировых стран. И я убеждена, что еще год-два - и мы станем самым мощным, самым значительным и самым уважаемым Форумом в Восточной Европе. И неслучайно, как вы сказали, нас назвали уже неким "летним Давосом".

Конечно, если в швейцарском Давосе - зимние лыжи, то здесь - водные лыжи. И вторая важная локальная задача - чтобы он уже сейчас начал работать на общество Канева. Мэр Канева отчитался, что после Форума через два месяца поток пассажирских перевозок в Канев увеличился на 20%. Это его официальный отчет.

Параллельно с Форумом мы еще начали международный фестиваль "ШеваФест", это вообще была первая идея - сделать Канев таким местом, как Львов с его "АльфаДжазом", как "Казантип", городом фестивалей. Прекрасный Днепр, Канев мог бы стать городом культурных семейных уикендов, и я убеждена, что это перспектива ближайшего будущего. Мы над этим также работаем.

Канев можно сделать показательной моделью успеха, которой может быть вся Украина.

- Но почему в нашем государстве такое отношение к культурному, историческому достоянию?

- Это совершенно возмутительное отношение государства к собственной истории, к собственному наследию. Это должно быть частью генеральной линии культурной политики нашего государства. Ведь этого наследия больше не становится. Сейчас государство, прикрываясь законом "О децентрализации", легко выдохнуло и сбросило со своих плеч всю ответственность за детей, оно как будто их децентрализовало, музыкальные школы, колледжи, фактически все учебные, культурные, спортивные учреждения - сбросило с себя ответственность.

Министерство культуры должно быть не только таким совещательным органом, но и активным игроком и гарантом осуществления культурной политики в вопросе надзора, инициатором, а не просто кто-то там подаст грант. Культурный фонд, который создан, это фактически ампутант того закона, который мы предлагали. Закон "О государственном фонде гуманитарного развития", который по принципу Великобритании, помните, должен в том числе реставрировать памятники архитектуры. И это были бы такие грантовые деньги на глобальные вещи. А маркировать, делать такой социальный макияж, делать такое прикрытие - не ко времени.

Мы столько потеряли времени, что должны делать сейчас что-нибудь. Этажные реформы, у нас так много придворных реформаторов, которые только бегают по властным кабинетам. У нас нет каких-то глобальных вещей, которые помогают настоящему и будущему. Касательно объектов наследия - посмотрите, что делается на улицах Киева. Если кому-то уже будет передан в собственность памятник или объект социокультурного назначения, то в норме закона должны быть четко выписаны условия: в период, отреставрировать согласно нормам украинского законодательства, если не уложился в срок - реприватизация и наказание. Должно четко стоять: если ты, например, в течение 2-3 лет совместно с Министерства культуры не разработаете план реставрации, проект реставрации, если в течение 2-3 лет не совершишь эту реставрацию, то ты просто должен отдать эту собственность. Предстоит автоматическое отчуждение этого объекта. У нас тысячи проданных бассейнов, территорий охранного назначения, конечно, на которых хотят строить многоэтажки, исторический центр столицы стал местом элитных кварталов, не говоря о других центральные районы.

Меня так еще поражает, как их называют "Чикаго", "Французский", "Британский квартал", еще как-то. Это абсолютные маркировки, и очень хочется все впопыхах, схватить много денег, которые предлагают застройщики. И мы видели эти неоднократные факты с Тамарой Мазур - заместителем министра культуры, которую обвиняли во взяточничестве в обмен на разрешение строительства квартала небоскребов на месте Сенного рынка, выгружали в качестве бойкота грузовики с песком под Минкультом. Небоскребы растут, а наказания нет. То есть мы должны выработать глобальную реформу и эффективное законодательство, которое бы защищало памятники архитектуры от разрушения, а не распродавать их с молотка и уничтожать.

То есть эта функция сейчас, кажется, у Министерства инфраструктуры, Министерства строительства. То есть то же самое, что мы говорили: все министерства заточены на вертикаль. Мы видим, что за последние 3-5 лет весь Киев застроен жилыми кварталами. Но так и не построен у нас "Мыстецький арсенал", оставаясь второе десятилетие незавершенным объектом строительства. Розданы какие-то невероятные объекты в непонятные руки. Например, "Малая опера" на Нивках. Сейчас там шепотом, в темноте непонятные фигуры рассказывают, как можно арендовать зал, но это большая сцена, это историческое здание. Это уникальное культурное достояние - культурный объект, построенный для работников трамвайного депо. То есть представляете, как раньше заботились, чтобы работники трамвайного депо, все эти водители, имели доступ к культурному продукту. А сейчас никто ничего никому не должен.

Я убеждена, что нам очень необходима эта реформа, потому что некое, знаете, распределение между "своими" этих объективов ни к чему хорошему не приводит. Олеский замок - Борис Григорьевич Возницкий хотел все отреставрировать там, заботился, старался Виктора Ющенко активизировать. Но он не отреставрирован. Там даже туалетов нормальных для туристов нет. Со скандальной сменой руководства на объекте по сути ничего не изменилось.

В "Мыстецькому арсенале" сменилось руководство, но, кроме изменений в поднятии на порядки уровня финансирования "Арсенала" и зарплат его руководителей, ничего не изменилось. Там не стало больше очередей, не стало туда ходить больше людей.

Тот же закон "О децентрализации", он не обязывает руководителей общин и общества финансировать, например, постоянный процент. Какой бы поток финансирования не шел бы в бюджет общины, он должен, например, на 20% обязывать финансировать внешкольное образование: спорт, культурную, социальные программы, художественное образование. Но этого нет. И глава общины должен самостоятельно определиться и понимать, что если он сегодня не инвестирует в детей собственной общины, то завтра он будет инвестировать в передачи им в тюрьму или в наркодиспансере. Это все взаимосвязанные вещи. И это должна быть генеральная политика государства. Мы опять-таки возвращаемся, апеллируя к нашим будущим политикам.

- Какой должна быть культурная программа будущего президента? И возможно, есть сегодня такой кандидат, который четко понимает проблемы и пути решения.

- К сожалению, я не видела ни в одной программе культурных приоритетов. Я бы очень рекомендовала людям задуматься, что это абсолютно поверхностный подход к будущему своей страны. Помните, мы в начале говорили, что наш Форум, все эти 500 участников, которые были на Тарасовой горе в прошлом году, мы настаивали, чтобы культура стала сферой национальной безопасности страны, чтобы она стала приоритетом, важнейшим пунктом безопасности страны. Так должно быть, и это не наша прихоть, это реалии. И нам нужно научиться анализировать, что является настоящими причинами раздора, является настоящей причиной войны, возвращаясь к тому же сепаратизму, аннексии Крыма и тысячам потерянных прекрасных жизней.

Одной из главных причин войны является не только враг, а есть люди, которые не испытывали сопричастности к собственной стране. Которые стали легкой добычей для врага, который нашел к ним свой подход. И поэтому это большая опасность, что мы можем потерять государство, имея это отсутствие приоритетов культурной политики для страны.

- Почему действующий президент культурой не занимается?

- Вы знаете, я не увидела в его программе стратегии культурного развития государства. Очень много конъюнктурных штрихов, которыми всегда кандидаты на любые выборы, тем более президентские, прикрываются, как ширмой, культурными деятелями. Культурный фонд в том формате, в котором он сейчас существует, фактически такой себе латентной схеме подкупа "нужных для дальнейшего прикрытия людей".

Вы знаете, мне говорят, вот видишь, он хоть что-то делает хорошо. Но он должен был делать стратегические, важные, фундаментальные вещи. То есть этот фонд является фактически еще одним дубляжом бюджета Министерства культуры, потому что он подчинен Министерству культуры и зависим, финансирование в ручном управлении: есть "свой" министр и частный интерес - дадим денег, нет - не дадим.

У каждого из нас есть свобода политического выбора. И Порошенко не является моим политическим выбором.

В этом году культурный фонд взял вектор на поддержку украинского кино. Но два года назад был принят закон о кино, согласно которому 0,5% из государственного бюджета, какого бы размера он ни был, направляются в Фонд кино. То есть это с дополнительными отчислениями, около 1,5 миллиарда гривен. И здесь еще фонд Марины Порошенко также определил одним из главных векторов, то есть сколько? 200-500 миллионов пойдут на финансирование кинопродукта. Зачем это? Мне кажется, это такой скрытый подкуп телевизионных компаний перед выборами.

Я вообще была очень возмущена "семейно-партийным" распределением: когда деньги из фонда Марины Порошенко были выданы, например, жене Геннадия Зубко. Какая-то эта политическая конъюнктура, она не дает покоя. Я за независимое. Знаете, как говорят, нужно помогать гению, бездарь и так пробьется.

Министерство культуры, государство должны всячески способствовать саморазвитию культуры. Не диктовать ему ни в коем случае какие-то парадигмы развития. Это должно быть эмоциональное развитие, взрыв культуры.

Два года назад в парламенте проходили открытые слушания, посвященные тому, почему происходит упадок туризма в Украине. Я тогда была директором "Арсенала". И во время своего выступления я отметила, чтобы сюда ехали культурные туристы, которых 40%, нужно по крайней мере достроить "Мыстецький арсенал". Потому что в такой большой стране отсутствует титульный музей.

Нам нужно создавать и продвигать собственные мощные культурные бренды. И такой бренд у нас был создан еще сто лет назад - это Казимир Малевич. Мы должны сделать один мощный шаг. Давайте назовем аэропорт "Борисполь" именем Казимира Малевича. И тогда все реперные точки, все гештальты будут закрыты. Ведь Казимир Малевич родился в Киеве, его крестили в Александровском соборе, он называл всю жизнь себя украинцем. И именно он должен стать нашим брендом. А мне что говорили? А почему мы должны прославлять имя какого-то Казимира Малевича? Говорю, нет, его знают миллиарды в разных уголках нашей страны. Если мы главные воздушные ворота нашей страны назовем его именем, как, например, в Риме - аэропорт имени Леонардо да Винчи, то тогда весь мир сразу поймет, что Украина - это, оказывается, страна авангарда, что она дала миру самого известного и самого значительного художника.

Но мы живем в состоянии собственного украинского гетто. Ранее никто не хотел никем называть аэропорт, а здесь уже давайте и Мазепой, и Леонтовичем назовем, давайте Чубинским, потому что аэропорт находится в Борисполе, а Чубинский родился в Борисполе. Но это же международный аэропорт. Мы должны плодить бренды. И в отличие, кстати, от Киева, после этой дискуссии вокруг аэропорта имени Казимира Малевича в Украине, Москва взяла и сделала полтора года назад нашего Малевича главным туристическим брендом России.

- За рубежом все так и думают, что Малевич - российский художник.

- А мы и не пытаемся побороться за собственное. Мы только потом, постфактум, очень медленно, очень нерешительно реагируем. Потому что в Администрации президента тогда сказали: "А почему мы должны аэропорт называть его именем, мы не понимаем этого искусства". Но весь мир почему-то понимает последние 100 лет.

Можем ли мы представить, какой была бы индустрия Америки, если бы в ее рекламной кампании не появилось имя Энди Уорхола? Это поп-арт. Возможно, она бы была немного другой, но это огромная индустрия, и кроме глобальных каких-то штрихов, это еще реальные средства. Потому что это сувенирная продукция. И у нас каждый бы пытался вывезти маленький "черный квадратик" в качестве сувенира.

Кстати, такая очень интересная была акция, основанная одним из известных украинских художников Николаем Маценко. 15 лет назад на Андреевском спуске был такой еще деревянный забор, очень долго он рисовал там полтора десятка черных квадратов, сделал такую акцию: "В каждый дом - по квадрату".

Повторюсь, мы должны быть страной брендов, мы должны генерировать свое. И именно поэтому Форум в Каневе UkrainianID может стать такой собственной платформой. Достаточно нам плакаться по Минским договоренностям, вкладывать миллионы в украинские дни в Давосе. Мы должны генерировать собственное. Мы должны быть гостеприимной страной, которая имеет свое лицо, характер и значение, и активно участвовать в формировании парадигмы успешного глобального развития Европы и мира.