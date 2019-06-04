Старые "новые лица", или кто держит теневые штабы "Слуги народа"

Получив грандиозную поддержку на выборах президента, Владимир Зеленский решил не упускать возможность привести к власти как можно больше своих людей, и уже во время речи на инаугурации сообщил о прекращении полномочий Верховной Рады Украины и о назначении досрочных парламентских выборов на июль 2019 года.

Предвыборная программа Зе!Команды не содержала четко выраженных позиций, а была больше похожа на сборник афоризмов, вроде: "Власть - народу!", "Землю - крестьянам!", "Фабрики - рабочим!". Но больше всего людей подкупило предвыборное обещание, что Украина нуждается в перезагрузке и к власти должны прийти новые лица.

Как оказалось позже, не такие уж эти лица и новые. Понимая, что этот факт не просто возмутит украинцев, а может уменьшить рейтинг партии на парламентских выборах - команда Зе формирует два штаба: реальный (с молодыми ребятами) и теневой, участниками которого являются не последние на политической арене люди.

О функционировании теневых штабов партии "Слуга народа" стало известно в результате журналистского расследования, которое фактически разоблачило грандиозную схему по всей Украине.

Возглавляет эту теневую пирамиду в областях Украины по выборам в мажоритарных округах Илья Павлюк, который по данным журналистского расследования, отвечает за координацию и финансы региональных представителей Зе!Команды.

Вполне понятно, почему фамилия Павлюка нигде официально не упоминается, ведь большинство упоминаний о Павлюке в СМИ относится к периоду его деятельности при президенте Януковиче и причастности к Игорю Калетнику (в прошлом - коммунист, бежавший из страны с миллиардами долларов, которые он "наколядовал", будучи председателем Государственной таможенной службы Украины во времена Януковича). Вполне вероятно, что именно этот одиозный экс-нардеп финансирует своего кума Илью Павлюка, чтобы вернуться назад, расставив своих людей на различные должности в таможне, а значит - вернуть себе рычаги влияния в этой сфере.

Источники из таможни говорят, что перед тем, как идти к Калетнику с какой-то просьбой, надо было пройти через кабинет Павлюка, которого даже называют королем контрабанды в Украине. Однако такие "заслуги" перед страной не остановили команду Зе. И более того: платой за организацию тайных штабов может стать должность главного таможенника Украины, которую, поговаривают, уже пообещали Павлюку.

Именно Илья Павлюк уверенно курирует теневые штабы, которые уже давно работают в Украине. Соответственно в Киевской области теневой штаб возглавляет бывший руководитель Крымской и Львовской таможен Виктор Тимошенко, на Херсонщине - экс-руководитель Херсонской таможни Виталий Булюк, а на Харьковщине целых два руководителя - доверенное лицо Зеленского на президентских выборах Павел Сушко и Вадим Слюсарев, начальник пограничного пункта "Гоптовка "

Что касается теневого штаба в Одессе, то его возглавляет Борис Кауфман, с фамилией которого также связано немало скандалов.

Особая роль у Сергея Тригубенко, бизнес-партнера Виктора Януковича, который также известен, как один из дерибанщиков угольной отрасли на шахте Краснолиманская и тендерах Центрэнерго. В свое время Тригубенко был "смотрящим" за финансовыми потоками при Януковиче и министерством агропромышленности Присяжнюка, а при Кононенко стал "смотрящим" за угольной промышленностью. Теперь, заручившись поддержкой первого заместителя Администрации президента Сергея Трофимова, Тригубенко хочет выдвинуть своих мажоритарщиков под брендом "Слуга народа".

Вся эта схема активно работает в Украине. Приз - единоличный контроль за границей страны, которая, несомненно, является просто золотой жилой. Поэтому такой приз и заинтересовал одиозных представителей политической арены.

Конечно, теневые штабы функционируют одновременно с официальными, которые в первую очередь выполняют психологическую роль очковтирательства украинцам. А координируют эти штабы первый заместитель Администрации президента Сергей Трофимов (ранее работал исполнительным продюсером "Студии Квартал 95" и отвечал за кинопроизводство) и глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко (до этого был координатором штаба Зеленского на президентских выборах). И, похоже, содержит этих координаторов уже упомянутый нами Илья Павлюк, который платит им зарплату.

В официальных штабах работает молодежь, как и обещал Зеленский в предвыборной программе. Мол, смотрите - все, как обещали. Однако фактически эти официальные штабы - это красивая обертка для конфетки с сюрпризом, который люди получат уже после выборов, когда в парламент зайдут старые "новые лица".

Этого ли хотели миллионы украинцев, которые выразили доверие, отдав свой голос за новоизбранного президента? Ну что же, видели глаза, что выбирали...