Реформаторы, олигархи и прочий бизнес: кто есть кто в команде Зеленского

Досрочные парламентские выборы 2019 могут создать впервые в истории Украины ситуацию, когда одна политическая сила сможет полностью контролировать и законодательную, и исполнительную власти. Речь о партии власти "Слуга народа". Согласно последним социологическим опросам, президентская партия по многомандатному избирательному округу может завести в парламент до 130-135 депутатов, при постепенном снижении рейтинга - не менее 100-110. А в случае победы сотни их кандидатов в мажоритарных округах - даже сформировать монопартийное большинство. Для того, чтобы понять особенности принятия решений в будущем парламенте, необходимо выявить реальные группы влияния в потенциальной фракции "Слуга народа". "Апостроф" вместе с экспертами Международного центра перспективных исследований проанализировал этот список и предлагает вашему вниманию подробный анализ.

Согласно данным КМИС (от 10 июня 2019 года) в парламент имеют шанс попасть 5 политических партий, а именно: "Слуга народа" 48,5% - 133 депутата; "Оппозиционная платформа - за жизнь" 11,8% - 33 депутата; "Европейская солидарность" 8,1% - 22 депутата; ВО "Батькивщина" 7,8% - 22 депутата; "Голос" 5,6% - 15 депутатов.

По данным "Социального мониторинга" и "Украинского института социальных исследований им. А. Яременко" (от 10 июня 2019 года) в парламент попадают 4 политические партии: "Слуга народа" 43,1% - 133 депутата; "Оппозиционная платформа - за жизнь" 11,7% - 36 депутатов; "Европейская солидарность" 9,2% - 28 депутатов; ВО "Батькивщина" 9,1% - 22 депутата.

По подсчетам социологической группы "Рейтинг" (от 12 июня 2019 года) в парламент пройдут "Слуга народа" 47,5% - 134 депутата; "Оппозиционная платформа - За жизнь" 10,4% - 30 депутатов; "Европейская солидарность" 7,9% - 22 депутата; ВО "Батькивщина" 7,5% - 21 депутат; "Голос" 6,4% - 18 депутатов.

Еще199 мандатов будут распределены по одномандатным мажоритарным округам, где картина будет несколько отличаться, поскольку ведущую роль во многих из них будет играть позиция местной "элиты". Хотя, как показывает практика, значительное количество "беспартийных" как правило присоединится к победившей партии.

Анализ представленного обществу партийного списка "Слуги народа" позволяет сделать следующие выводы.

Официально было заявлено, что логика построения партийного списка основывалась на отборе людей из трех категорий:

1) эксперты, которые помогали Зеленскому во время президентской кампании;

2) региональные представители команды;

3) общественные деятели и активисты, которые приняли участие в отборе в команду через интернет.

Правда, не всех людей из списка можно отнести к этим трем категориям. В частности, список "Слуги народа" содержит достаточно много странных и малоизвестных лиц, которых условно можно назвать представителями малого, среднего и крупного бизнеса. Есть в списке также люди, которые уже имели определенный опыт в политике вроде экс-помощников народных депутатов или представителей местного самоуправления. Кстати, к некоторым из них уже есть претензии со стороны общественности. О части претендентов на депутатское кресло практически невозможно найти информацию в открытых источниках.

Также интересным является наличие в списке под №9 гендиректора медиа-холдинга "1+1 медиа" олигарха Игоря Коломойского Александра Ткаченко. Кроме того, по мажоритарному округу №94, Киевская область от "Слуги народа" будет баллотироваться другой представитель "1+1" - журналист Александр Дубинский. Присутствуют в списке и представители других ФПГ, правда, их представительство является малочисленным. Также в списке есть и многочисленная группа "реформаторов-либералов", которые могут активно продвигать либеральные реформы в Украине.

Реальные группы влияния

Первую сотню можно разделить на следующие группы влияния:

1. 95 Квартал - личные друзья Владимира Зеленского, бизнес-партнеры, члены команды "95 Квартала", сотрудники избирательного штаба Владимира Зеленского. Отдельной подгруппой здесь являются "юристы" - так или иначе связанные с компанией Hillmont Partners, которая обслуживала бизнес Зеленского и "95 Квартала", и обеспечивала коммуникацию с другими средами, прежде всего - "реформаторами-либералами";

2. Реформаторы - представители Украинского института будущего и Офиса эффективного регулирования (BRDO), которые совместно в прошлом году создали либеральное движение "Люди важливі" и стали сегодня едва ли не единственной достаточно хорошо подготовленной "кузницей кадров" для нового президента. Неформальными лидерами этой группировки являются руководители УИБ Виктор Андрусив и BRDO Алексей Гончарук. Эту группу активно поддерживает (но не принимает непосредственного участия) народный депутат Антон Геращенко и заместитель главы АП Гончарук.

3. Лица - несколько человек, которые принимали участие в различных инициативах, участники АТО, общественные активисты и тому подобное. Выявить их политические и идеологические симпатии, как и принадлежность к "неформальным" группам влияния, достаточно сложно. Логика их появления в списке в каждом случае разная - друзья или протеже бизнес-партнеров, членов штаба и тому подобное.

4. Большой бизнес - ФПГ. Пока можно идентифицировать по несколько человек, связанных в той или иной степени с тремя ФПГ или как их принято называть - олигархами: Игорем Коломойским, Виктором Пинчуком и Сергеем Левочкиным. Следует отметить, что их количество мизерное - всего около десяти человек. Причем только у некоторых из них - прямые контакты с упомянутыми ФПГ, в большинстве - это только слухи или "Google-анализ". После оглашения списка именно они стали предметом атак, а некоторые из них даже отказались от дальнейшего участия.

5. Малый и средний бизнес - наиболее пестрая и контраверсийная группа, которая включает людей, о которых часто вообще ничего нельзя найти в открытых источниках. Объяснение их включения в партийный список "Слуги народа" отсутствует, а слухи - самые разнообразные: от "товарищ Павлюка", "протеже владельцев сети заправок Сокар" до упреков, которые прозвучали уже со стороны оппонентов по "коммерческой" составляющей. Ни одного факта или подтверждения последнего по состоянию на сегодняшний день не найдено, поэтому данную группу будущих депутатов обобщенно назовем так - представители / лоббисты малого и среднего бизнеса.

Первая ЗЕ!Сотня

Обзор партийного списка "Слуги народа":

№1. Разумков Дмитрий Александрович - лидер партии. Во время президентской компании выполнял роль спикера Владимира Зеленского.

Группа влияния: "95 квартал" - личные друзья / сотрудники штаба / юристы, но его также можно потенциально отнести и к группе реформаторов-либералов.

№2. Стефанчук Руслан Алексеевич - представитель президента в парламенте, Стефанчук также известен как идеолог "Слуги народа".

Группа влияния: "95 квартал" - личные друзья / сотрудники штаба / юристы.

№3. Венедиктова Ирина Валентиновна - эксперт по вопросам судебной системы.

Группа влияния: "95 квартал" - личные друзья / сотрудники штаба / юристы.

№4. Арахамия Давид Георгиевич - директор украинского филиала ИТ-компании Template Monster, основатель волонтерского "Народного проекта". Был награжден Петром Порошенко орденом "За заслуги" 3 степени.

Группа влияния: "реформаторы".

№5. Янченко Галина Игоревна - эксперт по антикоррупционным вопросам, председатель правления ОО "Антикоррупционный штаб", до этого работала в "Центре противодействия коррупции", в 2014 - 2015 годах возглавляла совет общественного контроля НАБУ. Галина Янченко также была депутатом Киевсовета.

Группа влияния: "реформаторы".

№6. Федоров Михаил Альбертович - советник президента и руководитель digital-направления партии "Слуга народа".

Группа влияния: "95 квартал" - личные друзья / сотрудники штаба / юристы.

№7. Корниенко Александр Сергеевич - руководитель предвыборного штаба "Слуги народа".

Группа влияния: "95 квартал" - личные друзья / сотрудники штаба / юристы.

№8. Красносельская Анастасия Олеговна - эксперт по налоговому законодательству Центра противодействия коррупции.

Группа влияния: "Лица".

№9. Ткаченко Александр Владиславович - гендиректор "1+1 медиа".

Группа влияния: крупный бизнес (Игорь Коломойский).

№10. Жан Беленюк - чемпион мира по греко-римской борьбе.

Группа влияния: "Лица".

№11. Бабак Сергей Витальевич - доктор технических и экономических наук, юрист. Соучредитель Ukrainian Heritage Foundation, куратор образовательного направления Украинского института будущего.

Группа влияния: "реформаторы".

№12. Криклий Владислав Артурович - руководитель сервисного центра МВД, советник министра внутренних дел Арсена Авакова (2014 - 2015 годах).

Группа влияния: "реформаторы".

№13. Шуляк Елена Алексеевна - вице-президент по вопросам финансов украинского филиала международной организации Young Presidents Organization. В 2014-2015 годах возглавляла Наблюдательный совет Украинского строительного сообщества. Елена Шуляк также является членом Офиса эффективного регулирования (BRDO), где возглавляет сектор "Строительство".

Группа влияния: "реформаторы".

№14. Наталуха Дмитрий Андреевич - председатель Лиманской Районной государственной администрации Одесской области. Муж нардепа 8 созыва Алены Шкрум (ВО "Батькивщина").

Группа влияния: "реформаторы".

№15. Ясько Елизавета Алексеевна - активистка, основатель фонда Yellow Blue Strategy. Училась в Оксфордском университете, где была президентом украинского общества Оксфордского университета.

Группа влияния: крупный бизнес (Виктор Пинчук) - не подтверждено.

№16. Оржель Алексей Анатольевич - эксперт в области топливно-энергетического комплекса. С 2006 по 2014 год работал на различных должностях в Национальном регуляторе в сфере энергетики. С 2014 года работает в частном секторе, председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

Группа влияния: реформаторы.

№17. Герус Андрей Михайлович - представитель Владимира Зеленского в Кабинете министров. Эксперт в сфере энергетики. С 2003 по 2007 год был сначала аналитиком инвестиционной деятельности, затем - директором по торговой и инвестиционной деятельности в концерне "Галнафтогаз". В 2007-2014 годах работал директором по инвестиционной деятельности в ООО "Конкорд Капитал". С 2015 года - исполнительный директор ООО "Конкорд Капитал". В 2015 году баллотировался в Киевсовет от объединения "Самопомич". С 2014 до 2015 года был членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Группа влияния: крупный бизнес (Игорь Коломойский).

№18. Радуцкий Михаил Борисович - основатель медицинского центра "Борис". В 2014 году был заместителем городского головы Киева Виталия Кличко по вопросам медицины и соцобеспечения. В 2015 году был освобожден, но остался в администрации на должности советника по медицине.

Группа влияния: "МСБ".

№19. Монастырский Денис Анатольевич - юрист, эксперт "Украинского института будущего" по реформе правоохранительных органов, помощник народного депутата Антона Геращенко. По квоте Кабмина входил в комиссию по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований.

Группа влияния: "реформаторы".

№20. Гетманцев Даниил - адвокат, профессор кафедры финансового права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, почетный президент юридической компании Jurimex.

Группа влияния: "реформаторы". - советник президента и руководитель digital-направления партии "Слуга народа".

№21. Малюська Денис Леонтьевич - юрист, адвокат. Председатель правления BRDO, где является и эмиссаром Всемирного банка.

Группа влияния: "реформаторы".

№22. Холодов Андрей Иванович - бизнесмен, владелец ООО "Флорентино"

Группа воздействия: малый и средний бизнес (Илья Павлюк).

№23. Лерос Гео Багратович - режиссер, основатель ОО "Сити-арт". Также Гео Лерос - советник мэра Киева Виталия Кличко и Министра информационной политики Юрия Стеця. Группа влияния: крупный бизнес (Сергей Левочкин).

№24. Кальченко Сергей Витальевич - юрист студии "95 квартал". Кальченко также был представителем Владимира Зеленского в ЦИК во время президентской кампании. Группа влияния: "95 квартал" - личные друзья/сотрудники штаба/юристы.

№25. Ткаченко Максим Николаевич - руководитель компании "Квартал-концерт".

Группа влияния: "95 квартал" - личные друзья/сотрудники штаба/юристы.

№26. Чернев Егор Владимирович - диджитал-эксперт, имеет опыт в должности начальника управления продуктового маркетинга Укрпочты. Также принимал участие в АТО в 2014 - 2015 годах, куда направился в качестве добровольца.

Группа влияния: "Лица".

№27. Юраш Святослав Андреевич - член команды Владимира Зеленского. Святослав Юращ - сын главы департамента по делам религии Андрея Юраша.

Группа влияния: "Лица".

№28. Сушко Павел Николаевич - представитель команды Владимира Зеленского в Харьковской области. Павел Сушко является профессиональным актером, дублером фильмов, также имел опыт в производстве документальных и художественных фильмов.

Группа влияния: "95 квартал" - личные друзья / сотрудники штаба / юристы.

№29. Верещук Ирина Андреевна - эксперт по международной политике, президент Международного центра Балто-черноморских исследований. Также Ирина Верещук была мэром Равы-Русской во Львовской области.

Группа влияния: крупный бизнес (Виктор Пинчук).

№30. Курбаков Александр Николаевич - член Офиса эффективного регулирования (BRDO), в котором занимается ИТ-направлением.

Группа влияния: "реформаторы".

№ 31. Коробкова Елена Анатольевна - исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ). Выпускница Одесского государственного университета и Лондонской бизнес академии.

Группа влияния: "реформаторы".

№ 32. Диденко Юлия Александровна - представитель Зеленского на президентских выборах по округу №134 (Одесса).

Группа влияния: "95 квартал" - личные друзья / сотрудники штаба / юристы.

№ 34. Солончук Дмитрий Викторович - директор и владелец компании "Агро-Центр", которая занимается производством и продажей запчастей к сельскохозяйственной технике, основатель ОО "Час-действий", которое объединяет значительную часть предпринимателей единомышленников Ровенской области. С 2019 координирует работу Зе! Команды на Ровенщине.

Группа влияния: малый и средний бизнес.

№ 35. Ананченко Михаил Олегович - представитель команды Зеленского в Сумской области. Помощник мэра Сум Александра Лысенко от "Батькивщины".

Группа влияния: "95 квартал" - личные друзья / сотрудники штаба / юристы.

№ 36. Коваленко Анна Николаевна - общественный активист, журналист, сотник 39-й женской сотни Самооборона Майдана, бывший советник трех министров обороны Украины и министра информационной политики Украины. Как председатель ОО "Женская сотня", ведет общественно-политическую деятельность в направлениях гендерной и культурной политики. Приказом Министра внутренних дел Украины была награждена боевым оружием - пистолетом "Форт-17". С 06.2015 по настоящее время - координатор ОО "Антикоррупционное движение Украины" (вместе с В. Наливайченко, Е. Фирсовым, С. Носенко).

Группа влияния: "реформаторы".

№ 37. Неклюдов Владлен Михайлович - прокурор Днепропетровской области. Родом из Кривого Рога.

Группа влияния: "95 квартал" - личные друзья / сотрудники штаба / юристы.

№ 38. Кривошеев Игорь Сергеевич - представитель Зеленского в Закарпатье, "КВНщик". Сейчас работает в агентстве ComedyOrg event, которое занимается организацией свадеб.

Группа влияния: "95 квартал" - личные друзья / сотрудники штаба / юристы.

№ 39. Ионушас Сергей Константинович - юрист, эксперт по вопросам правосудия в команде Зеленского. С президентом его связывает давняя профессиональная деятельность, он плотно сотрудничал со Студией "Квартал 95", был представителем шоумена при регистрации торговых знаков. Является владельцем юридической фирмы "Гелон".

Группа влияния: "95 квартал" - личные друзья / сотрудники штаба / юристы.

№ 40. Завитневич Александр Михайлович - владелец Смелянского литейного завода.

Группа влияния: малый и средний бизнес.

№ 41. Гусев Юрий Вениаминович - экс-заместитель министра обороны (2014-2016 годы), советник Министра экологии и природных ресурсов (2018), в 2002 году баллотировался на выборах от Команды озимого поколения Хорошковского. Был помощником-консультантом нардепа 6-го созыва Юрия Стеця.

Группа влияния: крупный бизнес (Сергей Левочкин)

№ 42. Воронов Владимир Анатольевич - донецкий бизнесмен, владелец компании Corporate branding "Voronov agency", помощник нардепа "регионала" 5-го созыва Александра Заца.

Группа влияния: малый и средний бизнес.

№ 43. Аристов Юрий Юрьевич - владелец рыбного компании "Океанополис".

Группа влияния: малый и средний бизнес.

№ 44. Кисель Юрий Григорьевич - председатель строительной компании "БИАНТ" из Кривого Рога.

Группа влияния: малый и средний бизнес.

№ 45. Галайчук Вадим Сергеевич - адвокат, главный юрист предвыборного штаба Зеленского. Работает в юридической фирме Hillmont Partners. Был юристом юридического департамента партия "Наша Украина" и кандидата в президенты Виктора Ющенко. Был помощником-консультантом нардепа Николая Катеринчука (с 4-го по 7-й созывы).

Группа влияния: "95 квартал" - личные друзья / сотрудники штаба / юристы.

№ 46. Ковалев Артем Владимирович - генеральный директор информагентства УНИАН, которое принадлежит Коломойскому.

Группа влияния: крупный бизнес (Игорь Коломойский).

№ 47. Стернийчук Валерий Александрович - председатель штаба Зеленского в Волынской области, бывший игрок КВН, возглавляет местную "Лигу смеха", в 2015 году баллотировался в Луцкий горсовет от "УКРОПа". Относят к окружению главы Волынского облсовета Игоря Палицы, близкого компаньона Коломойского.

Группа влияния: крупный бизнес (Игорь Коломойский).

№ 48. Михайлюк Галина Олеговна - юрист, работала в институте законодательства Верховной Рады. С 2015 года - эксперт по вопросам подготовки законов Консультативного миссии ЕС в Украине.

Группа влияния: "реформаторы".

№ 49. Бабий Роман Вячеславович - адвокат, баллотировался от "Гражданской позиции" в Верховную Раду в 2014 году.

Группа влияния: малый и средний бизнес.

№ 50. Качура Александр Анатольевич - адвокат. Его юркомпания "Качура Лоерс" сопровождала кампанию Зеленского. Юридический адрес фирмы совпадает с офисом партии "Слуга народа". Представлял в суде интересы кандидата в президенты от "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко.

Группа воздействия: 95 квартал - личные друзья / сотрудники штаба / юристы.

№ 51. Новосад Анна Игоревна - начальник управления международного сотрудничества и европейской интеграции Министерства образования и науки Украины. Стипендиат Фонда Открытого Общества.

Группа влияния: "реформаторы".

№ 52. Культенко Артем Валерьевич - председатель Союза инвесторов транспортной инфраструктуры Киева. В 2015 году баллотировался в Киевсовет от Партии ветеранов Афганистана.

Группа влияния: малый и средний бизнес

№ 53. Марусяк Олег Романович - иванофранковский бизнесмен, руководитель фирм "Каретный двор" и "ОК" (предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества).

Группа влияния: малый и средний бизнес.

№ 54. Кириченко Николай Александрович - депутат Харьковского облсовета от "Батькивщины", фермер.

Группа влияния: малый и средний бизнес.

№ 55. Третьякова Галина Николаевна - финансовый эксперт, общественный деятель, гендиректор Украинской федерации страхования и Института общественных свобод, а также член общественного совета Минздрава.

Группа влияния: "Лица".

№ 56. Халимон Павел Витальевич - аграрий, директор ООО "Агро-Хаус", представитель Зеленского в Черниговской области. В 2015 году баллотировался в Черниговский облсовет от партии "Наш край".

Группа влияния: малый и средний бизнес.

№ 57. Мошенец Ольга Владимировна.

Группа влияния: малый и средний бизнес.

№ 58. Ольга Саладуха - украинская легкоатлетка (тройной прыжок и прыжки в длину), чемпионка мира, бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка Европы.

Группа влияния: "Лица".

№ 59. Коваль Ольга Владимировна - представительница Зеленского в Киевской области. Преподаватель в Национальном университете пищевых технологий. Дочь бывшего депутата Киевского облсовета от "Сильной Украины" Владимира Коваля.

Группа влияния: "95 квартал": личные друзья / сотрудники штаба / юристы.

№ 60. Загоруйко Алина Леонидовна - помощник-консультант нардепа 6 созыва от БЮТ Виктора Швеца. К 2018 году работала главным консультантом управления обеспечения деятельности членов Комиссии Секретариата Центральной избирательной комиссии. На президентских выборах была доверенным лицом Владимира Зеленского.

Группа влияния: "95 квартал": личные друзья / сотрудники штаба / юристы.

№ 61. Бондаренко Олег Владимирович - эколог, юрист, возглавляет ОО "Всеукраинская организация" Зеленый Фонд. Преодоление гуманитарных и экологических катастроф ".

Группа влияния: "Лица".

№ 62. Крячко Михаил Валерьевич - соучредитель общественной организации "Команда СЭ", исполнительный директор SMMStudio - трафик-агентство. Занимается привлечением клиентов с Facebook и Instagram. Представитель Зеленского в Запорожье.

Группа влияния: "95 квартал" - личные друзья / сотрудники штаба / юристы.

№ 63. Бардина Марина Олеговна - эксперт по гендерным вопросам Зе!Команды, помощница нардепа Сергея Лещенко, была соучредителем общественной организации "Время равенства", занимающейся гендерной политикой.

Группа влияния: "Лица".

№ 64. Марченко Людмила Ивановна - армейский волонтер из Кривого Рога.

Группа влияния: "Лица".

№ 65. Юнаков Иван Сергеевич - киевский проектировщик и архитектор. Владелец архитектурного бюро Yunakov Architects.

Группа влияния: малый и средний бизнес.

№ 66. Володина Дарья Артемовна - позиционирует себя как политический эксперт. Работает в сфере PR. Была кандидатом в члены Совета общественного контроля при НАБУ.

Группа влияния: "малый и средний бизнес".

№ 67. Богданова Наталья Николаевна - начальник отдела гендерной политики в Управлении противодействия торговле людьми Минсоцполитики.

Группа влияния: "Лица".

№ 68. Савченко Ольга Станиславовна - доверенное лицо Зеленского на президентских выборах.

Группа влияния: "95 квартал" - личные друзья / сотрудники штаба / юристы.

№ 69. Гринчук Оксана Анатольевна - депутат Широкогрельского сельского совета Винницкой области.

Группа влияния: "Лица".

№ 70. Козак Владимир Васильевич.

Группа влияния: малый и средний бизнес.

№ 71. Лысюк Андрей Александрович - эксперт-криминалист популярного телевизионного шоу "Следствие ведут экстрасенсы", бывший сотрудник СБУ.

Группа влияния: "95 квартал" - личные друзья / сотрудники штаба / юристы.

№ 72. Сова Александр Георгиевич - владелец SOVA jewelry house - ювелирного бренда.

Группа влияния: малый и средний бизнес.

№ 74. Боярчук Роман Михайлович - начальник Государственного центра киберзащиты и противодействия киберпреступности.

Группа влияния: "реформаторы".

№ 75. Ватрас Владимир Антонович - юрист, преподаватель, представитель Зеленского в Хмельницкой области. Знаком с Зеленским по КВН.

Группа влияния: "95 квартал" - личные друзья / сотрудники штаба / юристы.

№ 76. Мулик Роман Миронович - в 5-м созыве ВРУ был помощником нардепа от "Партии регионов" Дмитрия Волошенкова. Сам был депутатом Ивано-Франковского облсовета 6 созыва от "Партии регионов". Обладает ресторанами и девелоперским бизнесом в Киеве.

Группа влияния: малый и средний бизнес.

№ 77. Тарасов Олег Сергеевич - аграрный предприниматель из Кропивницкого, владелец "Украинского зернового союза".

Группа влияния: малый и средний бизнес.

№ 78. Костюх Анатолий Вячеславович - журналист, главный редактор закарпатского еженедельника "Серебряная Земля", в прошлом руководитель молодежного крыла "УДАР". В 2015 году баллотировался в Ужгородский горсовет от партии "Украина соборная".

Группа влияния: "Лица".

№ 79. Брагарь Евгений Вадимович - выпускник исторического факультета КНУ имени Тараса Шевченко, представитель Зеленского на 13 ОИК (Винницкая область). Группа влияния: "95 квартал" - личные друзья / сотрудники штаба / юристы.

№ 80. Безгин Виталий Юрьевич - в прошлом глава правления партии "ДемАльянс". Эксперт Офиса эффективного регулирования (BRDO).

Группа влияния: "реформаторы".

№ 82. Салийчук Александр Вячеславович - представитель Зеленского в Ровенской области. Совладелец и директор ООО "Первый мясной дом" (ТМ "Гощанские колбасы"). Является одним из основателей ОО "Час-действий".

Группа влияния: "95 квартал" - личные друзья / сотрудники штаба / юристы.

№ 83. Карбаджак Роман Юрьевич - сын председателя Арцызского городского совета Юрия Карабаджака, который является членом БПП и соратником Алексея Гончаренко (нардеп БПП) и Сергея Паращенко (экс-глава фракции БПП в Одесском горсовете, экс-и.о. Губернатора Одесской области).

Группа влияния: малый и средний бизнес.

№ 84. Репина Элла Анатольевна - предприниматель из Донецка, кандидат экономических наук.

Группа влияния: малый и средний бизнес.

№ 85. Пушкаренко Арсений Михайлович - общественный и политический деятель из Киева, бывший глава киевского городского объединения "Самопомощь". В 6-м созыве ВРУ был помощником у нардепа от "Нашей Украины" Павла Мовчана, в 7 созыве - нардепа от "Батькивщины" Андрея Павловского.

Группа влияния: малый и средний бизнес (Михаил Соколов - глава николаевской областной партийной организации ВО "Батькивщина").

№ 86. Заблоцкий Марьян Богданович - заместитель председателя "Украинская аграрная ассоциация". В 8-м созыве был помощником нардепа от БПП Алексея Мушака, близкого родственника Андрея Веревского - совладельца крупнейшего агрохолдинга в Украине "Кернел". В 7 созыве был помощников нардепа Владимира Пилипенко, близкого к одиозного Андрея Портнова.

Группа влияния: малый и средний бизнес.

№ 87. Клочко Андрей Андреевич - в 2014 году баллотировался в ВР от "Блока левых сил" Василия Волги, а в 2015 году выдвигался в Киевсовет от "Видродження".

Группа влияния: крупный бизнес (Игорь Коломойский).

№ 88. Овчинникова Юлия Юрьевна - руководитель ООО "АДИ Трейд".

Группа влияния: малый и средний бизнес.

№ 89. Мережко Александр Александрович - украинский правовед, доктор юридических наук, профессор. Заведующий кафедрой права Киевского лингвистического университета. Член Зе!Команды, отвечает за внедрение электронного управления.

Группа влияния: "95 квартал" - личные друзья / сотрудники штаба / юристы.

№ 90. Чернюх Игорь Иванович - предприниматель из Черновцов.

Группа влияния: малый и средний бизнес.

№ 91. Устенко Алексей Олегович - эксперт по инвестициям и развитию аграрного сектора, в ВРУ 8-го созыва был помощником-консультантом нардепа от "Батькивщины" Валерия Дубиля.

Группа влияния: крупный бизнес (Игорь Коломойский).

№ 92. Кабанов Александр Евгеньевич - запорожский бизнесмен.

Группа влияния: малый и средний бизнес.

№ 93. Вениславский Федор Владимирович - специалист в области государства и прав человека, преподаватель кафедры конституционного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук, доцент. Возглавлял Харьковскую общественную люстрационную палату. Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (с 3 июня 2019), в 2002 баллотировался в народные депутаты по мажоритарному округу №23 (Волынская область) как самовыдвиженец, но занял второе место, проиграв Игорю Еремееву.

Группа влияния: "95 квартал" - личные друзья / сотрудники штаба / юристы.

94. Булах Лада Валентиновна - исполнительный директор благотворительной организации "100 процентов жизни. Киевский регион", исполнительный директор Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ / СПИД.

Группа влияния: крупный бизнес (Виктор Пинчук).

95. Петруняк Евгений Васильевич - львовский бизнесмен, помощник народного депутата от "Нашей Украины" Александра Гудымы в ВРУ 4-го созыва. В 2010 году баллотировался во Львовский горсовет от УСДП.

Группа влияния: малый и средний бизнес.

96. Мариковский Александр Валерьевич - медиа-эксперт и руководитель центра "Контент-анализ".

Группа влияния: "реформаторы".

97. Федиенко Александр Павлович - председатель Интернет-ассоциации Украины.

Группа влияния: "реформаторы".

98. Мотовиловец Андрей Викторович - первый заместитель директора государственной компании Prozzoro, в прошлом - советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации по вопросам региональных реформ.

Группа влияния: "реформаторы".

99. Колесник Анна Сергеевна - адвокат, председатель Комитета защиты прав человека при Национальной ассоциации адвокатов Украины, входила в Совет общественного контроля при Госбюро расследований.

Группа влияния: "реформаторы".

100. Богуцкая Елизавета Петровна - активистка и блогер, уроженка Крыма, была соратницей Михаила Саакашвили.

Группа влияния: "Лица".

Кандидаты от "Слуги народа" по мажоритарным округам

1. Округ № 25, г.. Днепр - Бужанский Максим, блогер.

2. Округ № 31, г.. Кривой Рог - Корявчинков Юрий (Юзик), актер.

3. Округ № 48, г.. Краматорск - Романцева Татьяна, адвокат.

4. Округ № 62, г.. Житомир - Герасименко Игорь, Герой Украины.

5. Округ № 68., Г. Ужгород - Юрий Кочут, художник, предприниматель.

6. Округ № 94, Киевская область - Дубинский Александр, журналист.

7. Округ 185, Херсонская область - Черепаха Альберт, аграрий.

8. Округ 194, Черкассы - Шпак Любовь, ректор Восточноевропейского университета.

9. Округ № 212, г.. Киев - Перебийнис Максим, врач-анестезиолог.

10. Округ № 218, г.. Киев - Дмитрий Гурин, урбан-активист

11. Округ № 93, Киевская область - по данным СМИ, от "Слуги народа" по этому округу пойдет Анна Скороход, которая является техническим кандидатом в интересах украинского агро-олигарха Юрия Косюка. СМИ утверждают, что 93-й округ расчищают под Александра Жукотанского - директора компании "Мироновский хлебопродукт", креатуры Юрия Косюка. Правда, другие СМИ утверждают, что Анна Скороход является креатурой бывшего главы ГУ Киевской облгосадминистрации Владимира Коваля, бывшего нардепа-регионала Виктор Тимошенко, и ее мужа Алексея Алякина - беглого бизнесмена с РФ.

Стоит отметить, что это не полный список. Буквально сегодня Зе!Команда представила общественности первых 200 членов списка. Редакция намерена и дальше анализировать участников списка и дополнять его новыми именами и данными. Но в целом, уже сейчас можно сделать вывод, что по многим из первой сотни очень мало публичной информации, что существенно усложняет понимание, кто стоит за этими людьми и какую политику они будут привносить государству.