Нормализация торгово-экономических отношений с Россией пойдет на пользу украинской экономике - Джованни Сальветти

Известный инвестиционный банкир ДЖОВАННИ САЛЬВЕТТИ в Киеве частый гость. Уже более 10 лет он возглавляет регион СНГ в одном крупном банковском доме и участвует в самых больших сделках в Украине, поэтому прекрасно ориентируется в экономических и деловых вопросах страны.

Как и большинство крупных финансистов, Сальветти достаточно закрытая личность, и предпочитает общаться с прессой дозировано. Последнее интервью с ним вышло в конце 2017 года в одном украинском издании, где был вырезан целый вопрос и ответ.

На этот раз мы встречаемся в центре Киева, в редакции "Апострофа" для эксклюзивного интервью. Удаленный вопрос мы задаем повторно. Также говорим о новом президенте Украины, возможном влиянии олигархов на него, что нужно будет сделать новой власти страны для экономического процветания, и о том, будет ли продолжаться продажа компании "Рошен", когда Петр Порошенко больше не является президентом страны.

Интервью проводится исключительно на личной основе и не отражает взгляды его работодателя.

– Какая была ваша первая реакция, когда вы узнали о результатах президентских выборов в Украине? Верите ли вы, что человек без политического опыта может эффективно управлять страной?

- Я не очень люблю выражать свое мнение о политиках, так как это не моя работа. И даже если бы я был готов поделиться своим мнением, думаю, сейчас слишком рано для этого. Давайте дадим президенту Зеленскому поработать и посмотрим, какие решения он будет принимать. А касательно опыта, Жан-Поль Сартр однажды сказал: "Человек — это не сумма того, что у него есть, а производное того, чего у него пока нет, но может быть". Давайте не спешить в оценках!

– По словам главы инвесткомпании Dragon Capital Томаша Фиала, инвесторы, судя по реакции на еврооблигации и на украинскую гривну, отреагировали на первые кадровые назначения Зеленские отрицательно. Заметили ли вы тогда такую реакцию?

- Инвесторы обычно нервничают, когда происходят существенные изменения в какой-либо стране. Тем не менее, такие изменения не новы для Украины, и такая изменчивость выражается в динамике цен на еврооблигации. Помимо краткосрочной нервозности, для инвесторов действительно важно, чтобы Украина придерживалась своей программы МВФ. Как мне кажется, на рынке сейчас идет сильный спрос для украинского долга, что показывает первое размещение украинских еврооблигаций на прошлой неделе.

– Как инвесторы реагируют на слухи, что главным бенефициантом Зеленского называют украинского олигарха Игоря Коломойского?

- Украина – страна с крайне быстрыми изменениями, отчего я всегда находил ее увлекательной. У олигархов всегда имелось значительное влияние на политику страны, даже если с годами можно было заметить его снижение. Я думаю, что никто не может отрицать хорошую коммуникацию между Игорем Коломойским и президентом Зеленским. Опять же, было бы несправедливо на этом этапе судить о влиянии таких отношений на независимость президента Зеленского. Мы сможем делиться мнениями на этот счет, когда узнаем, какие решения президент принимает и как он их приводит в действие. Мне очень интересно, какими будут парламент и правительство после выборов. В конце концов, Украина представляет собой унитарную парламентско-президентскую республику, а не наоборот. Я не люблю слово "олигарх" - оно звучит как-то сомнительно и странно. Я, правда, надеюсь, что однажды мы будем говорить только о бизнесменах и предпринимателях, как в западном мире.

Джованни Сальветти: "Я не люблю слово "олигарх" - оно звучит как-то сомнительно и странно" Фото: Евгений Котенко / Апостроф

– Это наше с вами третье интервью, и в каждом мы говорили о судьбе "ПриватБанка". Вот, в апреле Окружной админсуд Киева отменил решение о национализации "ПриватБанка". Коломойский требует вернуть ему часть акций банка, у Зеленского предлагали выплатить олигарху 2 миллиарда долларов за "ПриватБанк" "взаимозачетом долгов". Что вы думаете об этой ситуации?

- Я, кстати, никогда не говорил о национализации"ПриватБанка" . Я только отмечал, что это – наиболее систематичный банк страны, и учитывая ухудшение экономической ситуации в Украине, необходимо обезопасить его финансовую стабильность, дабы избежать серьезных последствий как для финансового сектора, так и для всей экономики Украины. Но я не выражал своего мнение насчет того, как именно обезопасить эту стабильность.

Естественно, банку, который прошел через такой процес в последние годы, необходимо стабилизироваться и изменить свою бизнес-модель, принимая во внимание мировые изменения финансовой индустрии, до любой приватизации и т.д. Если же говорить о сегодняшней ситуации, я не могу комментировать решения суда, ибо не являюсь юристом.

Давайте проясним, история с "Приват Банком" – это головная боль для всех заинтересованных сторон, а также - элемент неопределенности и уязвимости, не помогающий сейчас украинской экономике. Чем скорее это решится, тем лучше будет для всех. Но опять же, намного более важно, как именно это решится и каким способом.

– Олигарх Игорь Коломойский в очередной раз высказался о том, что Украине стоит объявить дефолт и взять пример с Греции. Может ли эта идея найти поддержку в новом правительстве?

- Я очень сомневаюсь. Президент и правительство страны уже очень четко выразились на данный счет. Дефолт привел бы к долгосрочным негативным последствиям для Украины. Стране нужен стабильный поток иностранных инвестиций, чтобы поддерживать свое экономическое развитие. А дефолт отстрочил бы такой поток на годы.

- В Украине часть экспертной среды говорит о том, что, невзирая на достаточно высокую популярность украинских ОВГЗ, есть и достаточно высокая вероятность массового выхода из ценных бумаг. Спровоцировать это может даже один неосторожный шаг украинских властей. К примеру, давление на НБУ, ситуация вокруг "ПриватБанка" и угроза для продолжения сотрудничества с МВФ. Вы согласны с этим мнением?

- Внешний долг Украины составляет меньше 60% ВВП, и он уменьшается. Экономический рост - не космический, но достаточно стабильный. Как ситуация выглядит сейчас, это уже не вопрос дефолта. Страна нуждается в рефинансировании государственного долга в течение этого и следующего года. Так, дисциплинированная фискальная политика, профессиональное и работающее правительство, а также успешное сотрудничество с МВФ необходимы для поддержания финансовой стабильности страны. Я верю в чувство ответственности местных институций.

Стоит сказать, что рыночный спрос очень сильный на украинский госдолг, о чем свидетельствует размещение украинских еврооблигаций на прошлой неделе. Это первая украинская суверенная облигация в евро по цене, ниже ожидаемой - 6,75%, благодаря большому количеству заказов на 6 млрд евро. Очень хороший результат!

– Каждая новая власть начинает в очередной раз говорить о борьбе с коррупцией и привлечении иностранных инвесторов. Как бы вы подытожили эти пять лет? Что было и не было сделано для благоприятного инвестиционного климата страны?

- В последние несколько лет многое было сделано. Реформа о налоге на добавленную стоимость, система ценообразования на импорт газа, ProZorro помогли снизить уровень коррупции. Я не считаю, что коррупция – это неисправимая проблема определенной культуры. Я думаю, что ее можно победить путем введения систем предотвращения, контроля, обнаружения и наказания. Это возможно сделать, и это делается. Конечно, многое еще впереди. Все это занимает время, но эти процессы можно ускорить благодаря гражданскому обществу, которое очень активно в Украине. Я говорю обо всех молодых активистах, желающих реформировать свою страну, а также о поддержке международных экспертов. Грузия - хороший пример такой эффективной работы, но территориально она намного меньше. Украина может справиться так же или, надеюсь, еще лучше.

Джованни Сальветти: "Реформа о налоге на добавленную стоимость, система ценообразования на импорт газа, ProZorro помогли снизить уровень коррупции" Фото: Евгений Котенко / Апостроф

– Какие бы вы дали советы новоизбранному президенту и новому парламенту?

- Они могут сделать много вещей:

1. Поддерживать фискальную дисциплину и работать в тесном сотрудничестве с МВФ. Минфин делал отличную работу в последние несколько лет. Иностранные инвесторы ценят профессионализм и серьезность министерства, и это следует поддерживать. Дисциплинированная, четкая и предсказуемая фискальная и денежно-кредитная политика в конечном итоге сократит стоимость заимствований для государства и, как следствие, стоимость заимствований для корпораций и индивидуальных клиентов. Текущие кредитные ставки очень высоки и, вместе с отсутствием долгосрочного финансирования, вероятно, являются основным негативным фактором для новых инвестиций в стране.

2. Продолжать борьбу с коррупцией и поддерживать работу Высшего антикоррупционного суда Украины.

3. Прозрачно и справедливо разрешать нерешенные вопросы, вызывающие обеспокоенность инвесторов. Прежде всего, дело "ПриватБанка". Но есть и другие ситуации, которые следует решать.

4. Реализовать идею электронного правительства. Я слышал, новый парламент вероятно, будетсостоять из большого количеством молодых депутатов, которые, вероятно, будут продвигать реформы в области модернизации и инноваций. Электронное управление может повысить эффективность и прозрачность государственного аппарата, в том числе в отношении инвестиционных вопросов, таких как банальное создание компаний в интернете и т. д.

5. Введение действительно привлекательных экономических зон с существенными налоговыми преимуществами и менее сложным налоговым администрированием для новых инвестиций.

6. Избежать ненужного давления на бизнес-сектор со стороны правоохранительных органов (продлить мораторий на бизнес-проверки) и обеспечить верховенство закона и бороться с коррупцией в правоохранительных органах и судах.

7. Работать над тем, чтобы продолжать улучшать рейтинги Doing business in Ukraine, что всегда является полезным инструментом.

8. Провести аграрную реформу, открыть рынок земли.

Наконец, очевидно, что улучшение отношений со странами G7, ЕС и всеми соседями будет очень важным маяком для международных инвесторов, но это, безусловно, сложная тема, которая зависит от нескольких политических факторов и действующих лиц.

–Эту часть беседы удалили из нашего предыдущего интервью: "Тем не менее, я должен сказать (хотя знаю, что это может сейчас показаться не слишком популярным), что полное раскрытие огромного украинского экономического потенциала не будет полностью достижимым, если в конечном счете не нормализовать торговые отношения с Россией, что ясно подразумевает более широкое взаимопонимание между двумя странами". Что вы думаете об этом сейчас?

- Я все еще придерживаюсь этой идеи. Помимо политических соображений, которые явно не относятся к моей сфере деятельности, с экономической точки зрения, я не вижу, как экономика может полностью использовать свой потенциал без нормальной торговли и деловых отношений с таким большим соседом, с которым Украина разделяет границы и сотни лет истории. Чем быстрее найдется решение, тем лучше для экономики. Как для украинской, так и для российской.

– Какая сейчас ситуация на российском рынке? Чувствуется ли влияние санкций на российскую экономику?

- Я бы сказал, что у российской экономики все нормально. Удовлетворительные цены на нефть, и спрос на природные ресурсы ее поддерживают. Развитие Китая и Индии является большой возможностью для России, крайне богатой на природные ресурсы, которые нужны этим огромным странам. Ожидается, что в ближайшие несколько лет Индия и Китай невероятно вырастут. Этот макротренд уже четко виден. Влияние политических решений является краткосрочным, в то время как долгосрочно важно то, что Лев Толстой называл "силой процессов". Российской экономике выгоден рост Китая и Индии.

Сами по себе санкции не столько напрямую влияют на экономику, сколько наносят репутационный риск на международном уровне, уменьшая прямые иностранные инвестиции, в том числе из-за непредсказуемости санкций.

Джованни Сальветти: "Влияние политических решений является краткосрочным, в то время как долгосрочно важно то, что Лев Толстой называл "силой процессов" Фото: Евгений Котенко / Апостроф

– Как обстоят дела с продажей "Рошен"? Изменится ли что-то в связи с тем, что Петр Порошенко больше не президент?

- Продажа "Рошена" была очень сложной задачей. Компания такого размера может быть куплена только мультинациональной, масштабной, стратегической корпорацией. У них всех есть важный бизнес в России. Более важный, чем бизнес в Украине, так как украинская экономика гораздо меньше российской. Никто не захочет рисковать и покупать компанию, принадлежащую президенту Украины, когда Украина в таких сложных политических отношениях с Россией. Этот аспект важнее даже ценового. Думаю, что, учитывая обстоятельства, решение Порошенко передать компанию в слепой траст было наиболее разумным. Касательно будущего, это вопрос не ко мне - я просто не знаю.

– И последний вопрос о глобальном. Время от времени активно начинают говорить о мировом кризисе. К примеру, что торговая война между США и Китаем может его спровоцировать. Может ли в ближайшее время наступить мировой кризис, как в 2008 году? И насколько быстро он докатится до Украины?

- Кризисы цикличны и могут произойти в любое время. Если бы это случилось, лично я считаю, что основной причиной была бы не торговая война, а задолженность корпораций и частных лиц в случае резкого повышения ставок. Мировой кризис оказал бы прямое влияние на Украину, поскольку в тяжелые кризисные времена поток денег идет от начинающих экономики к более безопасным, устоявшимся. Так, ликвидные активы были бы быстро перепроданы.

- Кстати, как продвигается детская книга "Артуро и Единорог", которую вы написали?

- Я очень рад и горд сообщить, что "Артуро и Единорог" переведен на украинский язык, и вскоре (книга) будет опубликована в Киеве и доступна в книжных магазинах. Надеюсь, люди купят ее, потому что вырученные средства пойдут в фонд "Таблеточки"!