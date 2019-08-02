Кто такой Святослав Олейник, который рвется в губернаторы Днепропетровской области - СМИ

Одним из возможных претендентов на кресло губернатора Днепропетровской области сегодня является Святослав Олейник, ранее работавший первым замглавы Днепропетровской ОГА. В статье, опубликованной изданием FromUA, собраны факты биографии Олейника. Предлагаем вниманию читателей мнение СМИ об этой кандидатуре.



После президентских выборов активно поползли слухи о том, что следующим губернатором Днепропетровской области может стать Святослав Олейник. Но, как оказалось, слухи эти инспирированы самим Олейником и вызваны его личным диким желанием иметь безграничное влияние на распределение бюджетных средств.

Однако его кандидатура не прошла согласование в Офисе Президента, обеспокоенного откровенно криминальным шлейфом, тянущимся за Олейником.

Кто такой Святослав Олейник и откуда у него желание стать губернатором?

Святослав Олейник - бывший прокурор, замешанный в целом ряде громких дел в бытность его работы в правоохранительных органах, и дела эти были связаны с вымогательством и «отжимом» предприятий и бизнесов.

Затем он стал народным депутатом от фракции БЮТ и «смотрящим» по Днепропетровской области от Юлии Тимошенко, с которой его связывают общие бизнес-интересы в сельском хозяйстве.

В 2014 году Олейник стал заместителем губернатора Днепропетровской Области Игоря Коломойского. Наши источники говорят, что Олейник был удобен влиятельным людям в области своей беспринципностью, верностью и способностью браться за самые грязные дела.

2015 году Олейник возглавил партию «Вiдродження» в Днепропетровской области, став представителем одиозного народного депутата Виталия Хомутынника. Осенью того же года Олейник избрался в Областной Совет и выбил себе должность первого заместителя его главы.

Одновременно с этим Олейник активно занимался контрабандой и обналом, используя влияние своих киевских патронов на налоговую и таможенные службы. Именно Олейник был идеологом создания «площадки» для вывода средств из бюджета и ее куратором.

Используя уже апробированные им ранее схемы (путем заведения уголовных дел), «отжал» половину старой Днепровской дорожной компании УПС Тараса Палия, сына бывшего главы Днепровского Облавтодора.

Формальным владельцем компании стал помощник Олейника Владислав Бородин, депутат Областного Совета от фракции «Укроп». Откуда у бывшего сотрудника милиции, не дослужившегося до более-менее высокого звания, деньги на такую компанию - вопрос для правоохранительных органов.

Вокруг этой компании Олейник выстроил цепочку еще из нескольких строительных фирм - Гремко, Спецдоррембуд, СПМК-78 и других, которые по формальным признакам были предприятиями реального сектора и даже вели какие-то строительные работы.

Под этими компаниями находились еще около десятка постоянно меняющихся юридических лиц, через которые Олейник выводил средства.

В 2016-2017 годах строительный холдинг Олейника активно получал подряды в Днепропетровской области, однако, кроме нескольких дорог, ни один объект не смог достроить до конца.

По словам нашего источника в Облсовете, каждый объект, за строительство которого брался Олейник, не был завершен.

Зал игровых видов спорта возле стадиона «Трудовые Резервы» в Днепре - стоит только часть «скелета» здания. И это все, что Олейник смог сделать за два года.

Парком в Синельниково Олейник начал заниматься еще в 2014 году при Коломойском. Парк до сих пор не достроен.

Школа в Синельниково и здание ДЮСШ. Работы начаты в 2017 году. До сих пор не закончены. Для сравнения: в области за это время реконструировано около 50 школ, многие из которых были начаты позже этой школы, а закончены раньше. Другой пример: огромный стадион рядом со школой в Синельниково построен за 9 месяцев. Но строил его не Олейник.

Школа в Межевой. Еще один долгострой имени Олейника. До сих пор строительные работы на ней не закончены.

И самый вопиющий пример того, что задачей Олейника было не строительство, а воровство - детский садик в форме сот в Илларионово. Его строительство компанией Олейника началось в 2017 году. Параллельно с двумя другими точно такими же садиками, которые строили другие компании - в Подгороднем и Романково. Садик в Подгороднем открыт осенью прошлого года. Садик в Романково уже давно готов. А садик Олейника в Илларионово стоит недостроенным и заброшенным.

По словам нашего источника в Днепропетровской ОГА, именно желание Олейника воровать бюджетные деньги, а не строить, стало причиной его конфликта с Областной Администрацией в 2017 году. Олейника буквально раздражало, что сотрудники ОГА могли позвонить ему и потребовать отчета за использование бюджетных денег или требуя сдать объекты в эксплуатацию. Таким образом Олейника заставили достроить несколько объектов.

Летом 2017 года Олейник решил сменить источник получения денег из бюджета и начала работать с Укравтодором. Для этого он пролоббировал назначение его главой своего человека - Геннадия Немогу.

С помощью Немоги и своих покровителей в Киеве из партии «Відродження» Олейник каким-то образом заставил Укравтодор прописывать тендеры под свою компанию УПС. Так, УПС получил подряды на строительство участка трассы Днепр - Запорожье и нескольких участков трассы Днепр - Пятихатки.

В феврале 2018 года на отремонтированном Олейником участке трассы Днепр - Запорожье появились ямы. Это вызывало возмущение у всех автомобилистов. Трасса, ремонт которой был закончен три месяца назад, начала разрушаться.

Опрошенные нами специалисты заявили, что причиной этого стадо использование компанией Олейника некачественных материалов, в частности битума. Вместо импортного Олейник использовал некие вторичные отходы Кременчугского НПЗ, которые битумом даже не являются.

Уже тогда специалисты заявляли, что на ремонте это трассы Олейник нажился на 350 миллионов гривен. Для исправления дефектов этой трассы ее следовало переделать полностью. Олейник это делать отказался и через своего главу Службы Автомобильных Дорог в Днепропетровской области подписал акты выполненных работ и дал команду накрывать трассу ее верхним слоем. Лаборатория Дорякости, структурного подразделения Укравтодора, на трассу допущена не была.

Понимая, что его начинает преследовать все больше и больше проблем, в 2018 году Олейник продал часть своего строительного холдинга известному Днепровскому бизнесмену и меценату Александру Петровскому. Но по сути Олейник продал компанию-банкрот с долгами и длинным списком обязательств.

Летом 2018 года компания Олейника УПС все же закончила работы на трассе Днепр - Запорожье. Но весной 2019 года на этой трассе появилась колея глубиной в несколько сантиметров. Это говорит о том, что работы на этой трассе были сделаны не по проекту, а большая часть из выделенного на эту трассу 1 миллиарда гривен Олейником была по сути украдена.

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Все было очень наглядно - на соседних участках этой трассы, которые ремонтировали компании «Онур» и «Автомагистраль», все было идеально. На участке Олейника – колеи и ямы. Так что было бы логично, если бы во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Днепропетровскую область на этой трассе состоялась бы публичная «казнь» компании УПС и главы Укравтодора Славомира Новака.

Накануне визита Президента Олейник дал команду выгнать на эту трассу дорожно-строительную технику и сделать видимость гарантийного ремонта этой трассы. Однако достаточного количества техники у УПС не нашлось, поэтому на трассу выехала техника, арендованная у Облавтодора, которая сломалась в тот же вечер.

Но по каким-то причинам Президент до этой трассы не доехал. Это решило часть проблем Олейника, но не все. Главная его проблема - нехватка денег и большие долги, а также недовольство Олейником и положением дел в компании новым акционером Александром Петровским.

В данный момент будущее Святослава Олейника зависит от того, сможет ли он убедить Офис Президента назначить его губернатором Днепропетровской области, чтобы попросту украсть деньги из Областного Бюджета и закрыть ими дыру в своем строительном холдинге.

Если ему это удастся, то он сможет второй раз украсть 1 миллиард из бюджета.