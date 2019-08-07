Нам до задницы ваш газ: что сказал Коломойский российским СМИ

Накануне знаковый украинский олигарх Игорь Коломойский дал первое после многолетнего молчания интервью российскому изданию, традиционно наговорив много интересных вещей.

В частности, о дружбе с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой его Офиса Андреем Богданом, а также о бизнесе в России, ситуации на Донбассе и многом другом.

Тем временем, пока все внимательно читали, что же конкретно сказал Коломойский, в сети отметили то, чего он не сказал, но что явно читается между строк. Украинский олигарх, судя по всему, намерен занять место главного переговорщика с Москвой, отодвинув с этой "должности" кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука.



Что Коломойский сказал РБК. Коротко (цитаты приведены в кавычках)

О Зеленском

В последний раз виделись мельком после инаугурации. Иногда переписываются через WhatsApp: "хиханьки да хаханьки, шутим". Познакомились в 2008 году, а начали общаться в 2011-м, когда "Квартал 95" переехал на "1+1".



О Богдане

Главу ОПУ Коломойский знает уже 15 лет. Последние пять лет сотрудничество было очень тесным. "Он и его ребята оказывали мне юридические услуги". Раньше виделись по три раза в неделю, а сейчас "у него уже времени, наверное, нет". "Он один из моих главных юристов последние пять лет".



О "Слуге народа"

Зеленский, возможно, задумал сериал уже с прицелом на будущие выборы президента. Сам Коломойский поговорил с Зеленским о президентстве в 2017 году после второго сезона сериала. Коломойский считает, что когда Юрий Костюк писал сценарий сериала, "вирус президентства начал гулять в их (с Зеленским) умах. В итоге красиво получилось". Сам он сериал не смотрел.



О потере Приватбанка

В ситуации с Приватом "совпали интересы Порошенко и МВФ в какой-то мере". При этом, считает Коломойский, от этого лучше не стало даже Украине.



О правлении Порошенко



"С основной задачей он справился — спас страну от вас. Он пришел, Крыма уже не было, Донбасс уже был захвачен де-факто. Он остановил агрессию". Критиковать его для РосСМИ олигарх отказался. Коломойский также отрицает какой-либо конфликт с Порошенко.

"Было недопонимание, мировоззренческие расхождения. Не было никакой ссоры".



Кто станет премьером

В фаворитах - экономист, директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и гендиректор инвесткомпании AYA Capital, замглавы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.



Бизнес в России и украинский Крым

Коломойский заявил, что у нет никакого бизнеса в России "Это из принципиальных соображений". Если Крым не вернут, "100 процентов Россия для меня закрыта". При этом он считает, что надежды на возврат Крыма мало. Чтобы полуостров вернулся в Украину "должна быть ситуация а-ля 1991 год, когда СССР распался". Крым для России, "как отравленная пешка в шахматах".

О Путине

Коломойский никогда лично не встречался с Путиным, однако в 2004 году они "сидели за одним столом" во время встречи бизнесменов Украины и РФ. "Я был в массовке, а он встречался. В Ливадийском дворце в Крыму. Но мы не разговаривали, даже за ручку не держались".



Донбасс

Коломойский продолжает настаивать, что война на Донбассе – гражданский конфликт, но "он перерос в горячую форму только благодаря Российской Федерации". Олигарх также называет Москву "одним из основных спонсоров и источником этого гражданского конфликта". Если бы Россия убралась с Донбасса, конфликт закончился бы миром "максимум за две недели".



Минск-2

Минские соглашения не работают из-за пункта об изменении Конституции Украины. Этого "не будет". Порошенко этим не занимался и "Зеленскому не удастся". Если начать федерализацию Украины, "завтра начнется парад суверенитетов".

Он считает, что изменение Конституции нужно "заменить пятилетним переходным периодом особого статуса Донбасса, провести выборы на этой территории под надзором ОБСЕ. Пусть Россия тоже сидит смотрит, но не вмешивается. Избрали всех, кого надо, через 30 дней собрали манатки и валите к себе".

"Минские соглашения — единственный документ, по которому стоит двигаться".



О визите Бойко и Медведчука в Москву

"Они коллаборанты и предатели". Он считает, что их предательство пока просто не трансформировалось в статью Уголовного кодекса.



О российском газе

"Нам до задницы ваш газ. Это мое личное мнение". Россия принесла столько вреда Украине, что "еще на 3 млрд вреда — надо сжать зубы и пережить". Российский газ – "это фетиш, который придумали такие, как Фирташ, Левочкин, Бойко и Медведчук, чтобы грабить Украину и иногда Россию". Если Украина не может брать газ у России, пусть берет у Европы.



О деньгах на восстановление Донбасса

"Восстановление Донбасса может быть только после того, как ваши дорогие вооруженные силы покинут нашу территорию и свалят".



Совет Путину

"Не совет, а пожелание. Побыстрей уйти с Украины, сохранив лицо".



Совет Зеленскому

Если выбирать между назначение на топ-должности "тех, кому доверяешь, или профессионалов", "я бы пожелал ему назначать на первую позицию тех, кому доверяешь, а замов – профессионалов".



Что пишут в сети



Алексей Венедиктов, главред "Эхо Москвы"

Коломойский хочет вытеснить Медведчука как приоритетного переговорщика Украина-Россия. Вот так так!



Анонимный канал "Легетимный"

Коломойский дал интервью российскому изданию, потому что хотел, чтобы его услышали в Кремле. Главный месседж, что Украина готова выполнять "Минск", но только Light version, или как назвал Коломойский провести апдейт "минских соглашений" убрав из них изменения в Конституции.

Наш источник из команды Коломойского сообщает, что ИВК изобрел хитрую стратегию использования СМИ в своих "скрытых" целях. В этот раз он использовал росСМИ для донесения своего месседжа в Кремль.



Политолог Алексей Голобуцкий

Свежее интервью Коломойского РБК с достаточно резко сдвинутыми акценты в сторону антироссийской позиции однозначно свидетельствует, что Коломойский позиционирует себя как активного политического игрока.

... Сейчас у Коломойского другая задача: не поддержать своего протеже, а утвердиться самому в качестве серьезной политической фигуры, с которой должны считаться и договариваться все игроки.

Директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков

Пошла активная конкуренция за главный канал коммуникации с Москвой и Путиным - между Зеленским и его узким окружением, и Медведчуком, который этот канал обеспечивал ... Мне кажется, он начал конкуренцию публичную за участие в коммуникации с Москвой.