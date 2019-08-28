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Политика

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Первое заседание Верховной Рады IX созыва: онлайн трансляция и все подробности

Следим за главным политическим событием августа в режиме онлайн

Дмитрий Иванческул среда, 28 августа 2019, 19:37
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Следим за главным политическим событием августа в режиме онлайн Фото: gettyimages.com

В четверг, 29 августа, в Киеве с торжественного заседания стартует новая Верховная Рада IХ созыва. Праздничное заседание начнется в 10 часов. Депутаты примут присягу, а также создадут временный президиум, заслушают отчет экс-спикера Рады Андрея Парубия и назначат нового спикера парламента и его заместителей.

Также Рада сформирует парламентские комитеты, количество которых сократилось с 27 до 23. Большинство комитетов получат в управление "Слуги народа". Подробнее читайте здесь.

В 13 часов Рада приступит к серьезной работе. В частности, будет избран премьер-министр (по всем слухам - Алексей Гончарук) и, скорее всего, весь Кабинет министров.

По некоторым данным первое заседание Рады может затянуться не только на вечер, но и на всю ночь. Какие конкретно будут приниматься решения – пока неизвестно.

"Апостроф" будет следить за заседанием Рады в режиме онлайн.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть повеселила забавная деталь в схеме рассадки "Слуг народа" в Раде.

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