Одни и те же ошибки: как в Украине собрались реформировать СБУ

22 октября в Национальном институте стратегических исследований (НИСИ) проходил круглый стол по вопросам законодательного обеспечения реформы СБУ. На нем был представлен концепт новой редакции закона "О Службе безопасности Украины". Круглый стол был закрыт для прессы, однако в распоряжении "Апострофа" появилась копия этого законопроекта, разработанного СБУ и переданного президенту Владимиру Зеленскому. По мнению экспертов, концепт реформы Службы обладает рядом как положительных моментов, так и существенных недостатков.

Пресс-служба СБУ на своем официальном сайте разместила пресс-релиз по итогам круглого стола в НИСИ. Согласно сообщению, участникам был представлен концепт новой редакции закона "О Службе безопасности Украины", а также названы ключевые аспекты проекта реформы. "Давайте откровенно признаем – реформа спецслужбы назрела и перезрела. Служба является неповоротливой, инертной, технологически отсталой", – приводятся слова председателя СБУ Ивана Баканова.

15 октября Баканов сообщил, что передал проект закона о СБУ в Офис президента. Также копия документа предоставлена НИСИ, Совету национальной безопасности и обороны, представительству НАТО в Украине. Главными требованиями к реформированию спецслужбы назывались ее демилитаризация и отмена несвойственных полномочий – борьба с организованной преступностью (так называемый "Департамент К") и расследование экономических преступлений.

Глава представительства НАТО в Украине Александер Винников подтвердил "Апострофу", что проект закона действительно был получен от СБУ. Он напоминает, что реформа СБУ является важной частью общей трансформации сектора безопасности и обороны Украины, предусмотренной законом о национальной безопасности, принятым в июле 2018 года.

"НАТО имеет большой опыт в оказании поддержки этому процессу, в тесном сотрудничестве с ЕС и США в рамках Международной консультативной группы (IAG). Представительство НАТО в Украине недавно получило новую версию законопроекта о СБУ. Недавно члены IAG также получили информацию о видении процесса реформирования СБУ от руководителя службы господина Ивана Баканова", - сказал он изданию.

Больше полномочий

В распоряжение "Апострофа" оказалась копия этого законопроекта. Согласно документу, СБУ является государственным органом специального назначения с правоохранительными функциями, который обеспечивает государственную безопасность. То есть, создания спецслужбы в чистом виде, о чем говорилось ранее, не предусмотрено.

На СБУ будут возлагаться задачи по противодействию разведывательно-подрывной деятельности против Украины, борьбе с терроризмом, обеспечению безопасности секретной информации, контрразведывательная защита государственного суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности, а также контрразведывательное обеспечение реализации национальных интересов. Ведомство получит право осуществлять контрразведывательное обеспечение государственных интересов в сфере внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности, участвовать в обеспечении общегосударственной системы стратегических коммуникаций, проводить специальные информационные операции по противодействию обострению общественно-политической и социально-экономической ситуации в стране.

СБУ обеспечивает государственную безопасность Фото: unian

Кроме того, СБУ предлагается предоставить право координации деятельности государственных органов, учреждений и предприятий, которые не входят в общую структуру Службы. Специальное подразделение по борьбе с организованной преступностью, так называемый "Департамент К", будет функционировать и дальше, но его предлагается переименовать в "оперативные подразделения, участвующие в противодействии преступной деятельности, представляющей угрозу государственной безопасности".

Вопреки перечисленным выше требованиям, законопроект оставляет у СБУ следственные функции, в том числе по экономическим преступлениям. Подследственность определяется действующим Уголовным процессуальным кодексом. Отметим, сейчас кроме преступлений против государства и территориальной целостности, ведомство может расследовать преступления связанные с контрабандой и перемещением через таможенную границу Украины лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев.

Кадры госбезопасности

Законопроект вводит демилитаризацию СБУ, начиная с 2022 года. Комплектование военнослужащими будет осуществляется до 31 декабря 2021, после чего на службу будут приниматься только гражданские лица на добровольной основе. Сейчас кадры ведомства составляют сотрудники-военнослужащие, военнослужащие срочной службы и работники, заключившие трудовой договор.

Но если, по состоянию на 31 декабря 2021 года меры по сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях не будут завершены, демилитаризация откладывается. Она может начаться, только через год после завершения проводимых на Донбассе мероприятий. До 2027 года общая численность сотрудников Службы должна быть сокращена до 15 тыс. человек. Сокращение будет проходить поэтапно, начиная с 2021 года.

На сегодняшний день в структурах СБУ насчитывается приблизительно 30 тыс. сотрудников. В особый период, в условиях чрезвычайного положения, в ходе антитеррористической операции или осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, численность может быть увеличена на 5 тыс. человек, а на период действия военного положения - согласно мобилизационным планам.

Изменится подход к назначению и полномочиям главы Службы. Председатель СБУ будет назначаться и увольняться с должности Верховной Радой по представлению президента. Срок полномочий главы службы составит семь лет. Председатель не может занимать должность два срока. Глава СБУ получит возможность единолично назначать и увольнять своих заместителей, а также руководителей региональных подразделений. По действующему законодательству, этим правом наделен президент.

Сотрудникам СБУ будут присваиваться звания офицеров и сержантов государственной безопасности. При этом звания до генерал-майора государственной безопасности будут присваиваться главой СБУ, а выше – президентом. Звание генерала государственной безопасности Украины будет является высшим специальным званием и будет присваиваться только председателю СБУ.

Стоит отметить, что законопроект устанавливает понятие "национальной цели Украины". Это мотивационные установки, ориентированные на достижение защищенности национальных ценностей и реализации национальных интересов, в частности: интеграция Украины в европейское политическое, экономическое и правовое пространство, а также членство в ЕС и НАТО.

Законопроект устанавливает интеграцию Украины в европейское пространство Фото: unian

Принципы и практики

В представительстве НАТО в Украине не спешат комментировать законопроект. По словам Винникова, эксперты в Киеве и в штаб-квартире НАТО в настоящее время анализируют текст законопроекта.

"Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с нашими украинскими партнерами, чтобы помочь обеспечить соответствие закона об СБУ евроатлантическим принципам и наилучшим практикам. Особенно в той части, где речь идет о подотчетности, надзору и превращению СБУ в деполитизированное и эффективное охранное агентство, занимающееся вопросами контрразведки, борьбы с терроризмом и защитой государственной тайны, как того и требует профильный закон о национальной безопасности", - говорит "Апострофу" Винников.

Впрочем, бывший заместитель председателя СБУ (2014-2015 годы) Виктор Ягун отмечает, что предлагаемые в законопроекте инициативы, не имеют ничего общего с реформированием ведомства в спецслужбу. По его мнению, правоохранительные функции и специальная службы – это две взаимоисключающие составные.

"В первой же строчке указывается, что СБУ – это орган с правоохранительными функциями, а не спецслужба. Всякий раз, когда службу пытаются реформировать, допускают эту ошибку. Это должен быть орган, который отвечает за безопасность и информирование, так как это работает западных государствах. А правоохранительными функциями должны заниматься другие компетентные органы", - говорит "Апострофу" Ягун.

В то же время, заместитель председателя СБУ (1997-1998 годы) Александр Скипальский считает, что в условиях военной агрессии РФ на Донбассе, лишать СБУ правоохранительных функций будет преждевременно. "Не секрет, что в Украине внедрено большое количество агентов агрессора в разные сферы. Но фиксирование и задержание, не всегда заканчивается наказанием. Даже сейчас, когда у СБУ есть целое следственное управление. Случай с переводчиком бывшего премьер-министра тому доказательство. Пока на Донбассе происходят боевые действия, государственное бюро расследований не получило опыта в работе, а в прокуратуре идет своя трансформация, лишать СБУ следствия, преждевременно", - отмечает он изданию.

Однако, по словам Скипальского, на данном этапе СБУ все же нужно лишить полномочий в расследованиях экономических преступлений. Это даст возможность акцентировать внимание на противодействие разведывательно-подрывной деятельности агрессора на территории Украины.