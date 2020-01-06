Вокруг Ирана - опасная эскалация, есть риски для Украины - Фельгенгауэр

Военный советник верховного лидера Ирана генерал-майор Хуссейн Деган заявил 5 января что Иран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерал-лейтенанта Касема Сулеймани. Кроме того, в Иране заявили, что не будут соблюдать условия ограничения по ядерной программе и привели ракеты в боевую готовность.

Влиятельный иранский генерал Касем Сулеймани был убит в пятницу 3 января в международном аеропорту Багдада в результате американского воздушного удара.

Дальнейшее обострение ситуации может привести к масштабному военному конфликту. При определенных условиях в этот конфликт может быть втянута и Россия. А это создает прямую угрозу и для Украины, предположил в интервью "Апострофу" российский военный обозреватель ПАВЕЛ ФЕЛЬГЕНГАУЭР.

- В своей колонке в российской "Новой газете" Вы сравниваете убийство Сулеймани с убийством эрцгерцога Фердинанда в 1914 году. Тогда это убийство привело к началу Первой мировой войны. Вы ожидаете, что и это убийство начнет очередную мировую войну?

- Не то чтобы начнет… К убийству в Сараево тоже первое время все относились достаточно спокойно. Казалось, что это не повод начинать мировую войну и многие не были к ней готовы. Так и здесь - есть вероятность эскалации. Не значит, что она точно произойдет, но это вероятно. Возникла очень взрывоопасная ситуация, поскольку внутриполитические причины многих потенциальных участников конфликта говорят об их готовности проводить агрессивно-безответственную политику. Опасность довольно существенная. Эскалация, которая уже сейчас происходит, носит довольно неприятный характер. Американские аналитики этого не понимают, но есть возможность втягивания туда России, если конфликт распространится на Сирию и Израиль, а он распространится. То, что эскалация продолжится – это практически точно. Но на каком уровне она остановится и остановится ли – вот это вопрос.

- Сейчас поступают очень противоречивые данные. Например, тот же Bloomberg со ссылками на одни источники пишет, что операция (по ликвидации Сулемани) была заранее подготовлена. Потом со ссылкой на другие источники пишет, что все было чуть ли не спонтанно. По вашему мнению, американцы заранее готовились к атаке?

- По многим показателям видно, что действия были непродуманными, импульсивными. Если иранцы организуются, то для США это будет проблема, потому что нужно было авианосцы подгонять заранее, развертывать силы и средства для ведения войны и для сдерживания.

Павел Фельгенгауэр: "Если иранцы организуются, то для США это будет проблема"Фото: Getty images

- Ну, до ядерной войны дело не дойдет? До применения стратегического оружия.

- Все возможно. Но нужно помнить, что всегда может быть шанс сделать правильный выбор и в точке бифуркации (раздвоения ситуации, появления двух путей развития. – Апостроф) перейти к деэскалации. Ситуация очень опасная. И то что ее недооценивают – это тоже плохо. Когда боятся, тогда по-другому ведут себя.

Проблема в том, что эскалация носит многосторонний характер. У иранского режима есть очень серьезные внутриполитические проблемы. У российского, в основном, конечно, экономические. И правительствам обеих стран признавать свою вину по разным причинам очень не хочется, а то и не можется. В иранской правящей элите есть раскол, идут постоянные ссоры, а окончательные приказы выдает почти 80-летний Али Хаменеи, адекватность которого тоже вызывает определенные сомнения. Как и вызывает сомнения адекватность многих других лидеров, в том числе и Беньямина Нетаньяху, который боится заговора, боится, что его в тюрьму хотят посадить. Он готов сделать все что угодно, чтобы стать героем и выиграть выборы 2 марта. Трамп тоже боится, что если он не выиграет выборы, то его посадят.

- Ситуация осложнена также вопросом нефти. Если начнется мощная эскалация в регионе, это спровоцирует кризис энергоресурсов.

- Цены на нефть вырастут. Полностью экспорт нефти и газа из региона не прекратится, поскольку у добытчиков есть разные варианты. К примеру, у саудитов есть нефтепровод, который идет от их основных приисков к Персидскому заливу и Красному морю. Но это ничего не гарантирует, тем более, что основные покупатели нефти ближневосточного региона – это азиатские страны – Индия и Китай, Южная Корея и Япония. В Европу идет не очень много, в Америку не идет ничего – она теперь экспортер нефтепродуктов и, скорее всего, даже воспользуется шансом увеличить экспорт в Японию и на другие рынки.

- Может ли Китай втянуться в конфликт в связи с этим?

- Китайцы пока воздерживаются. Скорее всего, Пекин не будет принимать участие. Хотя флот они строят очень быстро - больше десяти эсминцев и фрегатов в год. Но полноценного океанского флота, чтобы действовать в Индийском океане самостоятельно, у них нет. Они могут послать несколько кораблей. В России совсем с этом плохо, а все, что есть, стягивают в Средиземное море. Недавно были совместные росийско-китайско-иранские военно-морские маневры у Персидского залива. Россия отправила туда все один "сторожевик" вместе с танкером и буксиром – последний, видимо, для того, чтобы тащить "сторожевик", если он сломается. Китай может послать побольше контингент, у него есть кое-какое военное присутствие в регионе, но вряд ли это ему надо. Хотя именно Китай может пострадать больше других. Для него и Индии Ближний Восток – основной источник нефти.

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Павел Фельгенгауэр: "Китайцы строят флот очень быстро"Фото: Getty images

- Правильно ли я понимаю, что Россия будет пытаться держаться в стороне от конфликта до последнего?

- В принципе, да. У Кремля нет союзных обязательств ни перед кем в регионе, да и воинских частей там нет, кроме как в Сирии. Там военные могут быть втянуты, если Иран нанесет удар по Израилю, а Тель-Авив начнет серьезную бомбежку Сирии, то там практически неизбежно пострадают и российские военные – скорее всего, советники и специалисты, которые работают у Асада. Также иранцы могут нанести удар по небольшим силам США, которые есть в Сирии. Раньше там была очень четкая демаркация между зоной ответственности российских и американских сил. А сейчас все перепуталось – российские патрули, российская авиация – и вообще не очень понятно, где какое разграничение. С американцами никто воевать не хочет, но в непредсказуемой ситуации возможно все, что угодно.

- Если Россия все-таки по-крупному увязнет в этом конфликте, возможно ли послабление ситуации на Донбассе?

- Нет. В случае нарастания общей конфронтации с Западом - скорее наоборот. Ведь нужно гарантировать, что Украина не станет плацдармом для НАТОвской агрессии против России. Значит нужно действовать наступательно.

После встречи в Нормандском формате Владимиру Зеленскому сказали, что с ним Кремль будет общаться и договариваться, если он установит, как в свое время Виктор Янукович, некоторую диктатуру. Или хотя бы прижмет к ногтю оппозицию. От Зеленского ждут подавления оппозиции, чтобы он показал себя "молодцом". От него требуют "прищучить" националистов – об этом и Песков говорил не раз. Ведь это убивает одновременно много разных "птичек". Зеленский станет изолированным от разных "плохих", в понимании Кремля, людей и ему не останется ничего, как стать российским сателлитом.

- Правильно ли я вас понял – в случае серьезной эскалаци на Ближнем Востоке, РФ начнет мощное наступление на Украину?

- Если начнется серьезная эскалация, которая будет угрожать общей конфронтацией России с США и американскими союзниками. Наши генералы что пишут? Что в случае конфликта американские генералы и их союзники быстро выдвинутся в Украину, займут там позиции, разместят ракеты, самолеты где-то там в Полтаве или в Сумах и нацелят их на Москву. А этого нельзя допустить. Значит в случае особого довоенного периода нужно действовать наступательно.

Павел Фельгенгауэр: "В случае особого довоенного периода нужно действовать наступательно"Фото: Getty images

- Это будет военная эскалация на Донбассе?

- Я не говорю, что это точно будет. Это всего лишь вероятностные события.

- Хорошо. Возможна ли эскалация на Донбассе?

- И не только.

- А где еще?

- Ну, а где же еще, если надо гарантировать, что Запад не займет плацдармы в Полтаве, Сумах и Харькове? Значит надо туда идти. То есть, выходить к Днепру на всем его протяжении.

Но я говорю это чисто с военно-технической точки зрения. И это произойдет только в особых ситуациях, которые пока очень далеки. Но планы наверняка есть – на то он и Генштаб, чтобы их разрабатывать. Есть наготове 150 дивизия 8-й гвардейской армии. 8 гвардейская армия нацелена на Донбасский фронт. Есть корпус в Крыму, который как бы приписан к Черноморскому флоту, но там есть новейшие танки. Они тоже смогут наступательно действовать.

Эту эскалацию можно нарисовать, но все надеются, что обойдется. А для того, чтобы обошлось, надо хотя бы понимать степень угрозы.

- Может ли Иран провести террористическую атаку на какой-нибудь крупный центр в США? Такую, например, как 11 сентября 2001 года.

- Трудно сказать. Чтобы успешно провести такую операцию нужно долго готовиться. Держать ее долго в холодильнике не получится – "протухнет". Возрастает вероятность того, что где-то что-то вскроется. А если сейчас начинать что-то готовить, то пройдут месяцы или годы.

Поэтому какой-то козел с ножом может выйти на улицы в Лондоне или Париже и зарезать первого попавшегося прохожего. Но от этого ни жарко, не холодно. Официально признать это будет сложно, да и ИГИЛ будет утверждать, что это сделали они.

Насколько я понимаю, в Иране сейчас говорят о военном ответе. А это удар баллистическими ракетами по Тель-Авиву или Иерусалиму или по американским базам в регионе, или по Саудовской Аравии. Но какие-то теракты в дальнейшем возможны – Иран ранее такое делал. Пример - атака на посольство Израиля в Буэнос-Айресе в 1992 году.