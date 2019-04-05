Только один шанс: как Порошенко может выиграть выборы у Зеленского

Военные, которые находятся на передовой, преимущественно поддержали на выборах Владимира Зеленского, а не действующего президента Петра Порошенко, потому что недовольны происходящим в армии и не воспринимают его как главнокомандующего. Такое мнение "Апострофу" высказал участник боевых действий, командир штурмовой группы батальона "Донбасс", глава "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук.

О выборах

Оцениваю выборы положительно. Потому что этот результат говорит о том, что наконец появились какие-то публичные ростки демократии. И тот факт, что большинство не знало, кто выйдет во второй тур, а Зеленский в результате получил неожиданно вдвое больше голосов, чем действующий президент - говорит о многом. Демократия в действии.

Слава богу, не было существенных срывов, не было массовых фальсификаций. Да, подобные вещи были, но они не получили массового явления и не сорвали сам процесс выборов. Поэтому можно поздравить всех нас с тем, что снова появилась надежда на светлое будущее.

Но армия, которая воюет на передовой, которая находится на линии фронта, на войне, в опасности - преимущественно поддержала Зеленского, а не Порошенко, и показала свое отношение к положению вещей на фронте.

Почему это стало возможным? У нас президент приобретает свои полномочия главнокомандующего только в том случае, если страна находится состоянии войны или начинает ее. В данной ситуации они манипулируют этим понятием. Манипулирует, конечно, штаб Порошенко и он сам, мол, я сильный главнокомандующий, я командую войсками. Не он командует, а начальник Генерального штаба, потому что главнокомандующий приобретает свои полномочия в момент объявления войны. А у нас была антитеррористическая операция, теперь Операция объединенных сил. Это не война. Поэтому он не является главнокомандующим. Он - формально главнокомандующий, который не вступил в свои полномочия.

Поэтому, по большому счету, не имеет значения, кто будет сейчас главнокомандующим. Порошенко не закончил ни одной академии. Я представляю, что он может разбираться в экономике, так как руководил когда-то Нацбанком, в дипломатии, возможно, но отнюдь не как военный. Поэтому я не вижу никакой разницы. Зеленский точно такой же военный, как и действующий президент.

То, что военные не проголосовали за президента, за главнокомандующего, стало возможным потому, что они не воспринимают его как главнокомандующего. Он никогда ими не командовал. Это отношение людей к президенту, который не выполнил своих элементарных обещаний, даже в отношении людей, воюющих на передовой. Это их отношение к тому, что нам врут, нас обманывают, нам рассказывают о реформе и обеспечении армии всем необходимым на линии фронта - это на 50% неправда.

Мы этого можем не знать, но находящиеся на передовой люди все знают и видят как в Украине обманывают людей и говорят, мол, там все хорошо. Но это не так. Там не хватает людей, не хватает обеспечения, не хватает вооружения. И главное - нет желания выиграть войну. Те добровольцы, контрактники, которые пошли туда, чтобы выиграть войну, не понимают, почему мы не воюем. У них нет концепции, им не объясняют, когда они пойдут в бой, чтобы освободить свою землю и вернуться домой, потому что многие там находятся только потому, что хотят освободить свою землю. Этого непонимания им хватает, чтобы не доверять власти, не доверять действующему президенту. Этот президент не оправдывает их надежд и не выполняет своих обещаний.

Следовательно, они не понимают, как долго еще там будут и, главное, когда вернутся домой. И власть не может им ответить, потому что есть какие-то кулуарные договоренности, Минский процесс, который по большому счету уже сдох давным-давно.

Все говорят об этом - надо давно забыть Минск и формировать какую-то другую форму переговорного процесса, возможно, с привлечением Соединенных Штатов Америки, нормандского формата. Но этого не делают. Почему не делают, мы не знаем. Мы можем только предположить, что это выгодно кому-то. Почему в переговорном процессе Медведчук? Почему в переговорном процессе Кучма? Там больше вопросов, чем ответов, а, следовательно, общество просто не доверяет ни процессу, ни тому, что происходит за ним кулуарно.

Конечно, никто не знает, когда и каким образом будет возвращена наша земля, наши захваченные территории, включая Крым. У них нет этого плана, им нечего доказывать. Поэтому естественно, что и солдаты тоже ждут, что придет кто-то новый с концепцией мира, возвращения территорий и так далее.

Коррупционный скандал в армии также повлиял на голосование. Это еще больше углубило кризис и недоверие военнослужащих к действующему руководству, к президенту, который не может не знать, что делают его люди, его ставленники. Даже если мы этого точно не знаем, но естественно, что мы все можем предполагать, как могло быть на самом деле. Каждый солдат представляет, что на месте президента, если бы у тебя был друг по бизнесу Гладковский, товарищ с десятилетним стажем, и ты его поставил на ключевую должность не просто так, а для того, чтобы он там делал какие-то махинации, зарабатывал денег. Это обычная человеческая логика. Поэтому когда президент никак не реагирует на скандал - чтобы Гладковского арестовали, уволили, арестовали имущество - это даже не коррупция, а мародерство с точки зрения воюющих солдат.

Логично, что они говорят: мы воюем, а в "Укроборонпроме" воруют на миллионы, сотни миллионов гривен, а нам рассказывают, что не хватает в бюджете денег для современного оружия? Извините, тогда это мародерство, за которое расстреливают в военное время. Поэтому реакция острая. Для чего нам президент, который позволяет мародерство во время войны?

О втором туре

Теоретически Порошенко может сейчас арестовать всех своих друзей, конфисковать у них имущество, повлиять на свои ручные суды, заставить прокурора вручить им подозрения, тут же мгновенно их арестовать, одеть наручники, при этом не одному-двум, а, например, нескольким десяткам коррупционеров. Тут же их бросить в тюрьму показательно, на камеры, арестовать все их имущество. Все это сделать за две недели и сказать: если вы меня выберете, я вам гарантирую, что они не выйдут из тюрьмы. Но это слишком фантастический сценарий...

В реальной жизни на такой блиц-криг никто не способен. И никто не поверит, что Порошенко такое может сделать. Больше ничего. Никакие его убеждения, заверения в том, что он это будет делать - не сработают. Он слишком много обещал.

Дебаты вообще ни к чему не приведут. Меня удивляет, что столько его сторонников, скажем так, все эти "порохолюбы" говорят: давайте нам Зеленского на дебаты. Они почему-то считают, что дебаты повлияют настолько, что Зеленского перестанут любить. Ни на что они не повлияют абсолютно. Как бы не прошли дебаты, даже если Зеленский просто придет и будет молчать - все равно Зеленский выиграет с разрывом в два, в три раза, потому что это никак не влияет. За такой короткий срок, а тем более, за одни дебаты, невозможно изменить мнение людей, которые отчаялись в действующей власти и понимают: кем бы ни был Зеленский, все равно он будет лучше, чем эти лжецы.

Люди ждут полной смены. А Зеленский и его представители уже объявили, что они не собираются обновлять систему. Они прямо заявили: не замена системы, а ее уничтожение и построение новой. Нечего переделывать, там все гнилое. СБУ, Генпрокуратура, суды - все нужно ликвидировать и создать новые институты из новых людей, с новыми понятиями, с новыми правилами. У них такая же программа, как и у нашей партии.

Поэтому ждут людей, которые наконец-то выполнят обещания, данные на Майдане. Общество не готово забыть. Как бы ни хотели пришедшие к власти, чтобы люди как-то забыли о том, что было на Майдане и после Майдана - Иловайские котлы, Дебальцевский котел - это тысячи погибших. Общество не забудет. Народ это не может забыть. Это остается в генетической памяти народа навсегда.

О президенте Зеленском

Зеленскому нужно назначить нужных людей - руководителя СБУ, человека не из системы и готового на все, снять генерального прокурора. Конечно, это сложно, потому что связано с Верховной Радой - но предложить он может. Пусть потом Верховная Рада откажет, потому что многие говорят, что он как президент не сможет ничего сделать, потому что Верховная Рада ему не позволит это сделать - ему будут преграды ставить. Это не имеет значения. Народ дает ему огромный кредит доверия - порядка 50- 60% народного доверия.

Но надо помнить, что такой кредит доверия был у Порошенко, потому что все поверили и в первом туре ему дали кредит доверия, так как он пообещал за две недели закончить войну. Сейчас будет кредит доверия у Зеленского и люди хотят увидеть, что он будет делать. Если он как президент скажет: все, руководитель СБУ такой-то, например, Костанчук (я, кстати, говорил, что готов зайти на три-шесть месяцев на любую должность для того, чтобы сломать систему), если он назначит людей, которые готовы положить жизнь, но сломать систему, пусть потом Верховная Рада не пропустит, но он обратится напрямую и это будет народовластие. Зеленский будет, условно говоря, обращаться и говорить: народ Украины, я предлагаю такую кандидатуру. Верховная Рада не хочет этого делать. Давайте ей поможем.

Он будет призывать народ влиять на Верховную Раду. Если он один, два, три шага сделает, которые они сейчас декларируют - произойдет смена полной системы, уничтожение институции Генпрокуратуры как таковой, смена руководителя СБУ для деструктуризации, полной ликвидации СБУ и создание нового органа и так далее. Если Зеленский пойдет на эти два-три шага, которые у него будут до следующих выборов в Верховную Раду, то у него будет огромный карт-бланш, огромное доверие для создания своей политической силы в Верховной Раде. Тогда он получит поддержку Верховной Рады и сможет уже сделать все, что угодно.

Народ понимает, что Зеленский сам по себе хороший менеджер, миллионер, сделавший сам себя, и порядочный человек - ни больше, ни меньше. Этого достаточно. Далее они говорят: покажи, кто за тобой, кто тебе будет помогать делать? Какие специалисты - должн быть честные, порядочные профессиональные люди - на руководителя ГПУ, руководителя СБУ и так далее. Они должны быть специалистами, но честными. Негодяи, которые сейчас у власти, тоже профессиональные люди, разбирающиеся в том, что они воруют, как дерибанят и так далее. Но должны быть не просто профессиональные люди, а честные. Все, ему поверят и он пойдет вперед.