Украинцы выбирают новую Верховную Раду: онлайн трансляция голосования

21 июля в Украине пройдут досрочные выборы в Верховную Раду, для участия в которых зарегистрировали 22 партии. Голосование пройдет почти на 30 тысячах участков, в том числе за границей. Украинцы будут выбирать как партии, так и депутатов по мажоритарным округам.

"Апостроф" ведет онлайн-трансляцию.

С помощью жеребьевки ЦИК определила порядок расположения партий в избирательном бюллетене. Позже в список без жеребьевки была включена партия "Движение новых сил Михеила Саакашвили".

13:25 В день выборов в Государственном бюро расследований будут работать телефонные горячие линии для сообщений о нарушении избирательного законодательства – (068) 966-70-09.

13:22 19 июля – последний день, когда кандидаты в народные депутаты на выборах в Верховную Раду имеют право проводить агитацию.

13:19 ЦИК объявила предупреждение 684 кандидатам из-за нарушения сроков открытия счетов избирательных фондов.

Напомним, указ президента Владимира Зеленского про роспуск парламента был опубликован 23 мая.

Как сообщал "Апостроф", перед выборами были опубликованы результаты финального соцопроса с рейтингом партий, принимающих участи в парламентских выборах.