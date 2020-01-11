Иранская ракета: последствия для Украины

Иран признал, что "случайно сбил" украинский самолет над своей территорией, поставив тем самым точку в спекуляциях вокруг этого вопроса, но открыв новый раунд проблем и вызовов. Международный центр перспективных исследований внимательно отслеживал ситуацию и публикует свою позицию относительно уроков которые Украина должна вынести из этого кризиса. Один из них – формирование такой позиции, которая позволит максимально прозрачно провести расследование, привлечь виновных к ответственности, определить объем компенсации и не ввязаться при этом в опасный и длительный конфликт геополитических интересов на Ближнем Востоке.

"Авиационное измерение" международной политики приобретает особое значение для Украины. Авиакатастрофы – это всегда печальный опыт, связанный с неоднозначностью обстоятельств, трактовок, а также долгим периодом расследований и политическими спекуляциями относительно их последствий.

Расследование катастрофы малазийского самолета MH17 над Украиной в 2014 году продолжается до сих пор. Резонансные катастрофы в Локерби, Корке или Ту-154 над Черным морем требовали меньше времени для расследования, но создали такой же длительный шлейф политических последствий. Все эти случаи сопровождались международным резонансом и особым сочетанием политических, юридических и эмоциональных факторов. Умение работать с таким сложным "набором" вызовов определяло последствия подобных катастроф для всех государств, которых они касались.

Пока идет обмен громкими заявлениями вокруг падения рейса МАУ PS752, Украина уже может вынести уроки из масштабной авиакатастрофы.

Следы от поражающих элементовФото: president.gov.ua

Во-первых, всем сторонам – или почти всем – нужно беспристрастное расследование обстоятельств трагедии. Вокруг этого надо строить прагматичное многостороннее сотрудничество, чтобы наказать виновных и выплатить компенсацию пострадавшим. Для этого нужно определить органы, которые будут заниматься расследованием; обеспечив им беспрепятственную работу как в Украине, так и за ее пределами. Также следует создать или активизировать каналы общения со всеми международными партнерами – это должно стать первоочередной задачей. Для Украины этот случай может стать шансом показать всему миру эффективность и прозрачность работы правоохранительных органов.

Во-вторых, политикам стоит воздержаться от эмоциональных и непродуманных заявлений на официальном уровне. Авиакатастрофы уносят жизни людей, вызывая понятные острые реакции – но в такие моменты лучше не заниматься геополитическими спекуляциями, а сосредоточиться на юридических аспектах дела. В гораздо более сложных политических условиях, которые сопровождали катастрофу рейса MH17, Совет безопасности Нидерландов и Объединенная следственная группа продемонстрировали своеобразную модель расследования подобных дел в проблемном контексте.

В-третьих, стоит о контексте помнить и его понимать. Самолет упал через несколько часов после обстрела иранскими ракетами американских военных баз на территории Ирака – шага, который был сделан в ответ на ликвидацию генерала Касема Сулеймани американским ракетным ударом. Очередное обострение отношений между США и Ираном станет фактором, который усложнит беспристрастное расследование.

Стоит учесть и весьма непростые нюансы внутри Ирана и США. Большинство погибших на борту самолета были гражданами Ирана; сбитие лайнера иранской ракетой создает неоднозначную ситуацию для властей страны. Сотрудничество с теми в Иране, кто заинтересован в прозрачном расследовании, станет для Украины важным. В Вашингтоне продолжают бушевать страсти вокруг импичмента и нынешних президентских выборов. Появляется искушение в использовании призрака внешнего врага, и авиакатастрофа может стать еще одним предметом для политических спекуляций в США. Если так произойдет, нам стоит придерживаться тактики не-втягивания в предвыборную борьбу и настаивать на том самом прозрачном расследовании, для которого, к тому же, американская разведывательная информация может быть критически важной.

ПаспортФото: president.gov.ua

Общая ситуация на Ближнем Востоке будет подталкивать разные стороны к искажению информации и манипуляций. В какой-то момент и для Вашингтона, и Тегерана может оказаться полезной теневая договоренность, которая позволит снять напряжение и выйти из ситуации с сохранением лица – стоит приложить усилия к тому, чтобы такой сценарий не состоялся за счет интересов Украины.

В-четвертых, нужно совершенствовать механизмы реагирования на кризисные ситуации. Сбитие самолета национальной авиакомпании – это печальный, но все же вызов. Вызов юридический, политический, дипломатический. Он требует точных формулировок, быстрых, но осторожных действий на фоне сложной эмоциональной ситуации.

Украине предстоит длительная и кропотливая работа. Большая ответственность будет лежать на правоохранительных органах. Немало будет зависеть от международной поддержки. На время вопрос расследования появится в повестке дня международных переговоров с участием Украины в различных форматах. Стоит подумать и о привлечении международных профильных структур, а также о сотрудничестве с неправительственными организациями.

Этот печальный случай потребует терпения и умения работать эффективно, а не эффектно. Но в конце концов, именно он может стать индикатором способности Украины отстаивать свои интересы без лишней шумихи и спекуляций.