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Поездка Зеленского в Италию: все подробности

Зеленский встретился с лидерами Италии и Папой Римским

суббота, 8 февраля 2020, 13:15
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Зеленский встретился с лидерами Италии и Папой Римским Фото: пресс-служба президента

Президент Украины Владимир Зеленский 7 февраля прибыл с официальным визитом в Италию. Украинский лидер провел встречи с президентом Серджио Маттареллой и премьер-министром страны Джузеппе Конте. 8 февраля он провел беседу с Папой Римским Франциском.

"Апостроф" собрал все подробности визита.

Встреча с президентом Италии

Зеленский обсудил с Серджио Маттареллой широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества стран, в частности, развитие политического диалога, перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, поддержку Италией реформ в Украине и интеграции нашего государства в евроатлантические структуры.

"Для Украины важно развитие отношений с Италией как влиятельным членом ЕС и НАТО", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас открываются новые возможности для активизации сотрудничества между двумя странами.

Зеленский ознакомил итальянского президента с ситуацией на Донбассе и состоянием реализации договоренностей парижского саммита в нормандской формате. Зеленский также выразил надежду, что Италия и в дальнейшем будет поддерживать солидарные международные усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Встреча с премьер-министром: боевики и дело нацгвардейца Маркива

Зеленский обсудил с Джузеппе Конте возвращение в Украину заключенного нацгвардейця Виталия Маркива.

"Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня", - сказал президент Украины.

Известно, что с президентом в Рим прилетела мать Маркива, которая поблагодарила его за усилия для освобождения ее сына.

"Очень благодарны за этот визит. Мы очень рады. Для Виталия это очень важно. С такой поддержкой Виталий верит, что все закончится хорошо. Он готов и хочет вернуться в Украину", - сказала она.

Также Зеленский обсудил с премьером общеполитические вопросы, в частности закрытия офисов так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"Я обратился к Премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР", которые открылись в нескольких городах Италии", - сказал он.

Игнорирование украинской общины

Местные СМИ пишут, что президент Серджо Маттарелла положительно оценил роль украинской общины в Италии для развития межчеловеческих контактов между двумя странами. Сам же Зеленский не запланировал встречи с соотечественниками, хотя часть охотно стремилась поговорить с ним о проблемах трудовых мигрантов. Известно, что в Италии живет около 240 тысяч выходцев из Украины.

Миланский волонтер Леся Цибак говорит, что на выборах голосовала за Зеленского и ожидала хотя бы минимального внимания к украинцам за рубежом.

"Я подала запрос и в МИД, и в посольство в Риме - никакого ответа. Я возмущена, что не произошло встречи с людьми, к нему есть много вопросов... Хоть бы встретился с активистами, посмотрел нам в глаза, но, вижу, что действующий президент избегает встреч с украинцами за рубежом", - сказала Цибак в комментарии "Радио "Свобода".

Встреча с Папой Римским

Президент на встрече с понтификом попросил его помочь в освобождении украинцев, которые находятся в плену на Донбассе, в аннексированном Крыму и в России.

"Папа Римский делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через 2 месяца после "Норманди" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, плененных на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновленный нашим разговором о мире в Украине", - говорится в сообщении Зеленского в Twitter.

Программой визита предусмотрена также встреча президента Украины с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином с участием секретаря по межгосударственным отношениям Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.

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