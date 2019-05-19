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Инаугурация Зеленского: онлайн трансляция

Как проходит церемония инаугурации шестого президента Украины

воскресенье, 19 мая 2019, 23:58
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Как проходит церемония инаугурации шестого президента Украины

20 мая в столице Украины, Киеве, пройдет инаугурация победителя президентских выборов Владимира Зеленского.

Следите за всеми самыми важными событиями церемонии на онлайн трансляции "Апострофа".

Торжественное заседание Верховной Рады по случаю принятия Зеленским присяги украинскому народу запланировано с 10:00 до 11:00. После этого избранный президент примет участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и в церемонии поднятия государственного флага Украины, которые состоятся в Мариинском дворце.

До 11:50 запланировано приветствие президентом Украины и первой леди, Еленой Зеленской, глав иностранных делегаций в Мариинском дворце. Дальнейшее расписание, опубликованное пресс-службой Зеленского: 12:00 – 13:30 - участие президента Украины в приеме для глав иностранных делегаций по случаю вступления на пост президента Украины в Мариинском дворце, 14:30 - ориентировочно 17:00 - двусторонние встречи президента Украины с главами иностранных делегаций в администрации президента.

На церемонии инаугурации ожидаются 5 президентов других государств: Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии; вице-президент Турции; премьер-министр Молдовы, глава парламента Азербайджана; 4 вице-премьера: Беларуси, Румынии, Словакии, Болгарии; 4 министра, от США - энергетики, от Канады - обороны, от Франции - по вопросам Европы, от Польши - глава МИД. Церемонию посетят также другие высокие гости.

Читайте также материал "Апострофа" об инаугурациях предыдущих президентов Украины: Инаугурация Зеленского: важные факты и опыт предшест­венников.

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