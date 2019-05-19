Инаугурация Зеленского: онлайн трансляция

20 мая в столице Украины, Киеве, пройдет инаугурация победителя президентских выборов Владимира Зеленского.

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Торжественное заседание Верховной Рады по случаю принятия Зеленским присяги украинскому народу запланировано с 10:00 до 11:00. После этого избранный президент примет участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и в церемонии поднятия государственного флага Украины, которые состоятся в Мариинском дворце.

До 11:50 запланировано приветствие президентом Украины и первой леди, Еленой Зеленской, глав иностранных делегаций в Мариинском дворце. Дальнейшее расписание, опубликованное пресс-службой Зеленского: 12:00 – 13:30 - участие президента Украины в приеме для глав иностранных делегаций по случаю вступления на пост президента Украины в Мариинском дворце, 14:30 - ориентировочно 17:00 - двусторонние встречи президента Украины с главами иностранных делегаций в администрации президента.

На церемонии инаугурации ожидаются 5 президентов других государств: Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии; вице-президент Турции; премьер-министр Молдовы, глава парламента Азербайджана; 4 вице-премьера: Беларуси, Румынии, Словакии, Болгарии; 4 министра, от США - энергетики, от Канады - обороны, от Франции - по вопросам Европы, от Польши - глава МИД. Церемонию посетят также другие высокие гости.

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