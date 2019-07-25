Топ-10 вопросов для Зеленского: эксперты МЦПИ назвали главные проблемы и их решения

Парламентские выборы завершили очередной этап перезагрузки власти в стране. Он не является завершающим, ведь впереди нас ждут запланированные или досрочные местные выборы, которые уже окончательно сформируют архитектуру власти. Несмотря на это, именно в парламенте и правительстве формируется первоочередная повестка дня изменений в стране, считают эксперты Международного центра перспективных исследований (МЦПИ). Предвыборные дебаты не стали площадкой для серьезных дискуссий относительно неотложных системных реформ в стране. Партии и кандидаты пытались понравиться избирателю, активно используя популистские лозунги и обещания, а не предлагали действенные механизмы качественных преобразований. Именно поэтому сегодня, когда градус предвыборной риторики пошел на спад, ключевой задачей для новоизбранной власти в стране является определение основных пунктов дорожной карты реформирования в сферах внутренней и внешней политики.

Для того, чтобы помочь политикам, которые образуют новую коалицию и сформируют правительство, перейти к конкретным действиям и решений, МЦПИ решил концептуализировать ТОП-10 ключевых вопросов повестки дня украинской политики на ближайший год.

Список проблем, с которыми придется иметь дело новому парламенту и правительству, состоит как из традиционных для Украины со времени провозглашения независимости вопросов низких социальных стандартов, неудовлетворительного качества медицинских и образовательных услуг, низких зарплат и пенсий, неблагоприятного бизнес-климата, проблем с судопроизводством и правоохранительными органами и тому подобное; так и из вызовов, которые появились в 2013-2014 годах: потеря суверенитета над Крымом и ОРДЛО, де-факто военный конфликт с РФ, проблемы с западными соседями.

Что планирует делать по каждому из этих и относительно других проблемных вопросов новая власть? Ни одну из этих проблем нельзя решить популистскими лозунгами - не удастся и проигнорировать их. Простые же решения (громкие увольнения, обвинения, речи, но без предложения решения проблем) будут только откладывать системные реформы и усиливать вероятность дальнейшего общественного раскола, обеднения населения, деградации экономики, маргинализации Украины на международном уровне.

Подняться над политической целесообразностью, отойти от постоянного поиска коррупционной ренты за государственные услуги и в целом восприятие политики как весьма ликвидного бизнеса, и, наконец, начать мыслить государственными категориями - задача номер один для нового парламента и правительства.

Для того, чтобы помочь политикам, которые образуют новую коалицию и сформируют правительство, перейти к конкретным действиям и решениям, МЦПИ решил концептуализировать ТОП-10 ключевых вопросов повестки дня украинской политики на ближайший год. Быстрые решения по каждому из этих вопросов позволят направить страну по восходящей траектории внутри- и внешнеполитического и экономического усиления.

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