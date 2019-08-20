Деньги, банки, Укрнафта: что хочет Коломойский?

Скандальный олигарх Игорь Коломойский вернулся в Украину сразу после президентских выборов. И поскольку эти два события трудно не связывать, зарубежные наблюдатели и отечественные эксперты все с большей озабоченностью наблюдают за деятельностью и высказываниями олигарха, который за последние полгода дал больше интервью, чем за все время. Однако несмотря на многочисленные комментарии Коломойского, открытыми остаются два ключевых вопроса - что же задумал олигарх и какое он имеет влияние на президента Владимира Зеленского.

На этой неделе олигарх Коломойский снова всколыхнул медиа-пространство, теперь - западное. Так, Financial Times опубликовал статью под названием "Банк, который держит все ключи от украинского будущего", где журналисты рассказали о судебных тяжбах вокруг ПриватБанка, процессе его национализации, и пообщались с бывшим владельцем банка.

Коломойский отрицает влияние на нового главу государства, заявляя, что Зеленскому "просто улыбнулась удача": "Когда люди встречали меня в Израиле, подходили и говорили:" Поздравляю! Это здорово! "Я говорю:" С чем? Мой день рождения в феврале". Они отвечают: "Кому нужен день рождения, когда у вас есть целый президент".

Собственно, с мнением об этом, скорее всего, Коломойский не собирается покидать страну, а наоборот открыто заявляет: "Если они и решили забрать мое имущество и национализировать ПриватБанк, по распоряжению МВФ и Всемирного банка, я не думаю, что это случится с телевизионным каналом. Поэтому мое влияние никуда не денется".

Впрочем, без ответа пока остается вопрос - как Коломойский сможет усилить свой контроль и влиять на ключевые решения в стране?

Одним из таких каналов влияния в СМИ и среди экспертов называют нынешнего главу офиса президента Украины и бывшего юриста олигарха Андрей Богдан. Именно поэтому американцы так тщательно следят за его деятельностью и в мае настойчиво рекомендовали президенту не назначать его на эту должность. Как это может отразиться на дальнейшем сотрудничестве с МВФ - пока до конца не понятно. Но зарубежные партнеры очень внимательно наблюдают за руководителем ОПУ, сконцентрировавшим в своих руках всю полноту государственной власти.

Сам господин Богдан ведет себя более чем осторожно и избегает любых публичных контактов с Коломойским, комментариев или заявлений, подтверждающих подозрения, что он будет способствовать возвращению влияния олигарха на ПриватБанк. Однако, по информации собеседника издания, близкого к окружению олигарха, Коломойский сейчас играет на разные фронта. Больший интерес для него представляет даже не ПриватБанк, а "Укрнафта" - и для этой операции у него другие люди в рукаве. Стоит напомнить, что "Укрнафта" является наполовину государственным предприятием 50% и 1 акция принадлежит "Нафтогазу", а 42% контролируют компании группы "Приват" Игоря Коломойского.

Одной из особенностей "Укрнафты" есть огромный долг перед государством - около 16,4 млрд гривен по состоянию на начало 2019 года. С пеней и штрафами набегает уже более 30 млрд. Компания значится с списке крупнейших в стране должников перед бюджетом - на ее долю приходится 16% всего совокупного долга. Причем эксперты утверждают, что накопленные долги - результат успешно действующих схем по перекачке денег с наполовину государственной структуры в карманы частных бизнесменов. С 2015 года НАБУ ведет расследование по фактам вывода средств из "Укрнафты", хотя особого прогресса в этом деле пока нет.

Между тем, в марте этого года акционеры компании приняли решение, которое якобы должно помочь погасить долги. Схема проста: "Нафтогаз" должен выкупить у "Укрнафты" 2,06 млрд так называемого спорного газа (который "Укрнафта" якобы закачала в ГТС еще в 2006 году, но его покупка ни была документально оформлена. При этом ресурс пошел на нужды населения) , плюс - заплатить за 2 млрд кубов в счет будущей добычи. Правда, в компании жалуются, что правительство до сих пор не приняло решение о приобретении НАК этих объемов газа. Чтобы закрыть сделку, Кабмин должен дать добро на выделение "Нафтогазу" 34 млрд гривен.

"Классическая схема - за счет государства вернуть долг государству. Понятно, что к формированию нового правительства никаких решений по этому делу принято не будет. А для нового Кабмина кейс "Укрнафты" станет испытанием на прочность. Посмотрим, что будет в приоритете - государственные или олигархические интересы", - отметил в комментарии журналистам глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Собственно, с целью усиления влияния на решение по "Укрнафте", по словам нашего собеседника, Коломойский и начал распространять тезис о том, что кто-то из топ-менеджеров НАК "Нафтогаз" - Андрей Коболев или Юрий Витренко - может стать следующий премьер министром Украины. Именно "свой" человек в кресле премьер-министра, по замыслу Коломойского, должен стать вторым важным каналом влияния олигарха.

А в недавнем интервью для российского РБК Коломойский публично подтвердил, что главными претендентами на пост премьера является Коболев и Витренко. Как ранее писал "Апостроф", в последнее время Коболев и Витренко существенно помогли ему решить несколько проблем в бизнесе, потому что первый, что второй - более удобный и понятный для него вариант. А для них - это тоже хорошая "партия" и привычный способ вести "дела".

И при всей скандальности топ-менеджеров "Нафтогаза", во многом связанной с их миллионными премиями, они более приемлемы для западного сообщества, чем Палица, который у всех ассоциируется с Коломойским.

"После шумихи вокруг назначения Андрея Богдана главой Офиса президента, у Зеленского сделали выводы и уже осторожнее смотрят на людей, которые имеют неоднозначную репутацию среди зарубежных партнеров", - сказали "Апострофу" в окружении президента.

Если же такое назначение действительно состоится и в конце концов приведет к решению вопроса по дальнейшей судьбе "Укрнафты" (причем не только по долгам, но и по менеджменту в компании) - это станет важным кейсом для Зеленского в вопросе того, насколько он реально свободен от влияния Коломойского. Может случиться и так, что публичные комментарии Коломойского будут ничем большим, как стремлением выдавать желаемое за действительное.