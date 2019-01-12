Кровавые британцы, расстрелы военных и трупы для искусства: боевики придумали новую тактику против Украины

Новогодние и рождественские каникулы уже давно позади, однако хмель из голов функционеров непризнанных республик Донбасса выветрился еще не до конца. Все дело в том, что предпраздничная пора в оккупации стала особо щедрой на фейки и страшилки об Украине, которые боевики методично штампуют каждый день. Урожай новогодних республиканских псевдо-новостей собирал "Апостроф".

В информационной войне против Украины сепаратисты стали применять новую тактику. Если раньше фейки штамповались бессистемно, то сейчас страшилки разрабатываются блоками тем.

Сирийский сценарий

Один из эксплуатируемых пропагандистских блоков боевиков – химическая атака. Еще в ноябре прошлого года боевики внезапно начали разгонять тему о химатаке ВСУ на предприятие "Стирол" в оккупированной Горловке. Якобы для этих целей были выписаны специально обученные люди из Великобритании, а в Житомире даже создали макет Донецка, где каратели отрабатывали спецоперацию. Потом, правда, боевиков отпустило, и они заявили, что химическая атака ВСУ на Донбасс откладывается на неопределенный срок по причине раскрытия планов карателей разведкой ДНР.

Однако перед праздниками тема химатаки начала эксплуатироваться с новой силой. По версии так называемого замначальника "народной милиции" ДНР Эдуарда Басурина, ВСУ и британские инструкторы не отказались от планов отравить народ Донбасса, но до сих пор не сделали это из-за возникших творческих противоречий и концептуальных расхождений. Так, кровавые каратели ВСУ оказались не такими уж и кровавыми и хотели только инсценировать химическую атаку, в то время как бриты потребовали реального хардкора с жертвами, кровью, тысячами трупов. Так как противоречия оказались непреодолимыми, вынести соломоново решение поручили Петру Порошенко.

"Для разрешения спора решено привлечь высшее руководство в Киеве. Окончательный вариант развития событий с применением химических отравляющих веществ выберет президент Украины Петр Порошенко", - заявил Басурин.

Очевидно, Порошенко решил не делать выбор, а реализовать одновременно два сценария (мудрое решение). Так, фейковый глава ДНР Денис Пушилин отметил, что Киев создает в Украине аналог "Белых касок" - подразделений, которые будут фальсифицировать доказательства химатаки боевиков и РФ на свободную территорию Украины. Напомним, что Россия и официальные власти Сирии обвиняют местную неправительственную организацию "Белые каски" в фальсификации доказательств химатаки войск Башара Асада на сирийские города.

В то же время, по версии боевиков, Киев готовит экологическую катастрофу на химзаводах в Харькове, Мариуполе, Авдеевке, Северодонецке и Константиновке. Курируют операцию британцы и американцы.

"Есть данные, что американцами для придания правдоподобности обвинениям ДНР и России уже подготовлены осколки снарядов, обработанные боевыми ядами", - заявил Пушилин.

Атаковать предприятия каратели якобы планируют с помощью ударных беспилотников совместного украино-турецкого производства (ну а чего, раз Эрдоган не надавил на Варфоломея, так пусть получает свою порцию информационных тумаков).

Но, планы ВСУ, США и Великобритании внезапно были сорваны простыми чиновниками Донецкой областной военно-гражданской администрации. Дело в том, что командующий ООС Сергей Наев, по версии боевиков, запросил у чиновников данные о всех химически опасных объектах области, но получил отказ (то на обед попадал, то зайдите в другой раз, то начальника нет на рабочем месте). В итоге, химическую провокацию пришлось отложить до "после праздников".

Мотивационные расстрелы

Второй блок фейков можно условно назвать "в ВСУ все плохо". Это "плохо", по версии боевиков, касается морального состояния украинских военнослужащих.

Проблемы, как уверяют боевики, прежде всего, начинаются на этапе призыва в ряды ВСУ. Например, по словам Басурина, в Киеве, Одессе, Львове и Николаеве военкомы прямо на улицах ловят юношей призывного возраста, и не отпускают, пока не получат выкуп от родственников. Для кого не смогли собрать чемодан денег – на передовую. Кстати, туда же на передовую посылают и срочников. Ну, конечно же, ТАЙНО.

"Матери украинских солдат, знайте, что ради политических целей олигарха Порошенко ваши сыновья в тайне могут быть переброшены в зону вооруженного конфликта. А в случае гибели вас просто уведомят о несчастном случае на одном из полигонов, где-то в глубине Украины", - раскрыл все секреты Басурин.

По законам жанра, треша должно быть больше, и боевики на него не скупятся. Как известно, в ВСУ не проходит и дня, чтобы не планировалось кровавое наступление на оккупированный Донбасс. Естественно, 99% украинских военных наступать не хотят (ну кроме отмороженных "нациков"), и тогда командиры получают приказ мотивировать своих подчиненных. Выполняются такие приказы в особо циничной форме: солдатам сутками показывают фильмы об агрессии РФ против Украины, в которых демонстрируются пострадавшие от войны дети. Командиры, естественно, не сообщают, что детей обстреливают силы ВСУ. Такой вот "Заводной апельсин" по-донецки.

Если и этого оказывается мало, то командиры ВСУ переходят к более радикальным и простым методам мотивации – расстрелам. Да-да, фейковый "глава" пресс-службы так называемой народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что "командиры ВСУ начали расстреливать военнослужащих, которые отказываются от участия в гражданской войне на Донбассе". Якобы такие случаи уже были в Бердянске и Богдановке, ну а гибель подчиненных командиры списывают на суицид. Удивляет в этом всем водовороте фейков только то, что новости о расстрелах за нежелание участвовать в "гражданской войне" появились с опозданием года на три.

Трупы для искусства

Кроме системных блоковых атак на умы местных жителей боевики не забывают об излюбленных пропагандистских жанрах короткого очерка и юмористического фельетона.

Так, товарищ Безсонов выдал особо занимательную историю: якобы на днях ВСУ на своих позициях под Волновахой решили снять фильм. Для этого пригласили съемочную группу одного из украинских телеканалов (наверняка насквозь лживого), а в качестве реквизита привезли на бронетранспортерах… человеческие трупы!

"Мы не исключаем, что такая "театральная постановка" проводится с целью лживого обвинения нас в ведении огня", - пожаловался "народный милиционер".

Кроме того, боевики своеобразно интерпретировали смерть 79-летней женщины от сердечного приступа на КПВВ "Майорск". По версии террористов, женщина скончалась от душевного волнения вызванного тем, что "украинские пограничники вытащили ЧАСТЬ денег, лежавших в обложке паспорта 79-летней женщины. Попытки старушки призвать к совести не принесли положительных результатов. Сердце разволновавшегося пожилого человека не выдержало такого удара", - отметил Безсонов.

Примечательно, что на всякий случай боевики решили не очернять бесповоротно украинских пограничников (ведь неизвестно, когда придется воспользоваться программой СБУ "На тебе чекають вдома"), и приписали силовикам желание завладеть только ЧАСТЬЮ денег пенсионерки. Человечность.