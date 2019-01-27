Реформы в Украине: езда задом наперед

Однажды в 1930 году двое граждан США захотели прокатиться по своей стране на авто Ford-A. Единственное "но" - они решили ехать задним ходом. С точки зрения проектного менеджмента, водители имели конкретную цель – войти в историю. Они имели средства и необходимые ресурсы: разрешение полиции штатов, бензин, средства на отели, еду и капремонт коробки передач после завершения аттракции. Водителей интересовала только огласка.

Цель была достигнута: новость о "подвиге" разошлась по передовым СМИ. Не удивлюсь, если им предложили впоследствии стать лицом какого-то местного автосервиса. За деньги, конечно...

Эта история иллюстрирует простую истину: цель оправдывает средства. Стало от этого жить американцам лучше? Думаю, что нет.

Теперь перенесемся в Украине после Революции Достоинства. Страна пусть будет нашим Ford-A. Аналогом водителя-рекордсмена является рядовой проектный менеджер условного "проектного офиса". Цель – реформирование страны.

Менеджер – толковый, поскольку "закончил "междунар" или "юрфак "одного из топ-вузов, поработал в какой-то международной организации или на побегушках у депутата, перекладывая бумаги, а теперь вот оказался в офисе, который должен создавать качественные проекты реформирования Украины. Результатами деятельности офиса официально пользуется его Босс – министр, руководитель госслужбы и других госучреждений. Однако часто возникает то самое "но": информация, которую собрал Менеджер, является непрофессиональной, просто неактуальной или мало влияющей на жизнь граждан. Его труд – это копипаст, реже – на основе непроверенных источников и иногда на базе провокационных данных страны-агрессора - вспомним фейковую историю Манифеста "желтых жилетов", которую подхватили нардепы-"реформаторы" (Манифест французских протестующих "желтых жилетов" с 25 требованиями к властям страны является фейком. Его запустила Россия, использовав для этого украинскую пианистку-колаборантку Валентину Лисицу, - "Апостроф"). Итак, на этапе сбора и обработки Менеджером информации возникает накопительная погрешность, которая значительно усложняет дальнейшее восприятие реальности. Возникает ощущение, что реформа – в руках любителей.

Возможные последствия такой деятельности? Очень простые: политический Босс озвучивает с высоких трибун наработанные "реформы" вслух. Иногда озвучивает их уже в Европе. Люди начинают верить оратору, затем происходит эффект мультипликации – и вот уже о псевдореформу говорит вся страна (страны!), Пишут статьи эксперты, партийные лидеры остро обсуждают тему на ТВ. Все ждут, что станет жить лучше и легче, не замечая за яркими ток-шоу того, что мы медленно разворачиваемся на пути реформ, теряя драгоценное время. Мы срываемся и летим в пропасть...

Можно подумать, что таких менеджеров немного и эффект их ошибок незначителен. Казалось бы, пусть Менеджер работает, ведь получает деньги, к примеру, с гранта ЕС (хуже, когда работает за наши с вами, бюджетные деньги). К сожалению, проектных офисов становится все больше, а результаты – все более призрачными. А люди уже привыкли слушать врача, комментирующего энергетику; специалиста по медреформе, который комментирует авиацию, или просто "эксперта-универсала" ...

На самом деле в украинском обществе нет нехватки настоящих специалистов, готовых работать на благо Украины. Но они не привыкли сами прикладывать усилия к той или иной реформе. Они боятся выйти из зоны собственного комфорта, банально ждут, что их "просить помочь".

К счастью, не все потеряно. Изменения – в наших руках. Необходимо сейчас не дать развернуть страну. Ехать передним ходом, экономя ресурсы и избегая излишнего внимания к моменту достижения Цели. И водить должны опытные водители.