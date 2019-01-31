"План Сайдика" по спасению Донбасса: 5 главных моментов и причем здесь Гватемала

В начале недели спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик дал интервью австрийскому изданию Kleine Zeitung, в котором высказал свое видение урегулирования конфликта на Донбассе. Согласно общеизвестным пунктам "плана Сайдика", как его уже успели окрестить в СМИ, ООН и ОБСЕ предлагается совместная организация и контроль проведения выборов на оккупированных территориях и создание Европейского агентства по восстановлению Донбасса. Однако в распоряжении "Апострофа" появился полный текст документа, в котором, как оказалось, предлагаются достаточно смелые и дискуссионные идеи.

Апгрейд Минска

Прежде всего стоит отметить, что, так называемый, "план Сайдика" принадлежит перу не только австрийского дипломата. В соавторстве со спецпредставителем ОБСЕ, "Дискуссионный документ" составили глава СММ ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан и координатор от ОБСЕ в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Пьер Морель.

Напомним, что в 2015 году Морель уже высказывал идеи относительно урегулирования ситуации на Донбассе. Их суть сводилась к тому, что на оккупированных территориях необходимо проводить местные выборы, но, во-первых, по особому закону, а, во-вторых, без привязки к выводу российских войск из региона. Подобные идеи озвучивал и экс-глава МИДа Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, но в Украине их раскритиковали, в том числе и президент Петр Порошенко.

Согласно преамбуле уже к новому мирному плану, действующие Минские соглашения признаются "далекими от выполнения" несмотря на то, что позволили достичь снижения интенсивности огня на Донбассе.

"Настало время для основных участников соглашения обновить свои обязательства по мирному и эффективному урегулированию конфликта и при решительной помощи международных и региональных организаций выйти на эффективное и скоординированное решение конфликта и, в конечном итоге, превратить Минские соглашения и мир в регионе в реальность", - отмечается в тексте документа.

Таким образом, "план Сайдика" - не альтернатива Минску, как писали некоторые СМИ, а напротив, своеобразный катализатор выполнения соглашений.

Синхронизация депутатов

Каким же образом европолитики предлагают реанимировать Минские соглашения? Во-первых, привлечь к решению конфликта ООН.

"Участие ООН видится как проводник и катализатор текущих усилий, что должно привести к мирному решению конфликта и устойчивому миру в Украине", - отмечается в документе.

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Но чтобы миротворческая миссия ООН работала действительно эффективно, да и вообще смогла заработать, стороны конфликта должны подтвердить приверженность Минским соглашениям "на самом высоком политическом уровне пакетом всесторонних договоренностей".

Такое подтверждение своих обязательств должно подкрепляться конкретными шагами в политической, экономической и гуманитарной сферах. Например, устойчивое прекращение огня и принятие законодательства, гарантирующего выполнение обязательств сторон.

"Пакет всесторонних договоренностей" должен не просто быть одобрен лидерами "Нормандской четверки", но и утвержден парламентами Украины, России, Германии и Франции.

Вероятно, что такая синхронизация парламентариев четырех стран выглядит политической фантастикой. Ведь вряд ли Германия и Франция пойдут на то, чтобы решать проблемы Украины на уровне национальных парламентов.

Миротворческая миссия

Дальше – больше. После утверждения "всесторонних договоренностей" миротворческая миссия ООН должна осуществляться совместно с ОБСЕ, а координировать ее будет Спецпредставитель, назначенный этими международными организациями. Предполагается, что мандат миссии составит 5 лет после приятия соответствующей резолюции Совета безопасности ООН.

Примечательно, что мандат миссии предположительно должен охватывать всю территорию Донецкой и Луганской областей. Однако "Переходная гражданская администрация, полицейский контингент ООН и компонент ООН по оказанию помощи в проведении выборов будут действовать только в ОРДЛО", - отмечается в мирном плане.

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Кстати, впервые идею о международной переходной администрации высказали аналитики Международного центра перспективных исследований, а после ее подхватили уже на государственном уровне.

"Критически важно, чтобы миротворческая операция была не только в горячих точках, но и взяла под контроль всю территорию. Чтобы она взяла власть от сепаратистов и управляла в переходном периоде (год-два) всей территорией. А этого в плане нет", - пояснил "Апострофу" дипломат Василий Филипчук.

Интересная деталь: в мирном плане признается постепенное возвращение украинского контроля над государственной границей с Россией под наблюдением ООН и ОБСЕ. Однако конкретные механизмы, как это сделать, в документе не определены. А между тем, контроль границы является принципиальным вопросом по достижению мира на Донбассе. Таким образом, телега снова оказывается впереди лошади, и по сути "план Сайдика" становится повторением идей Штайнмайера и Пьера Мореля, только под другим соусом.

Выборы

Что касается выборов на оккупированных территориях, то их организацией должна заниматься ООН. Функция ОБСЕ определена только как наблюдательная. В то же время ООН в теории окажет "содействие в проведении местных выборов уполномоченными органами, такими как Центральная избирательная комиссия Украины и местные структуры".

Каким именно "местным структурам" должна оказать содействие ООН – неизвестно.

В плане отмечается, что "в идеале" местные выборы на оккупированных территориях должны состояться в 2020 году вместе с местными выборами по всей Украине.

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Как в Гватемале

Много внимания в мирном плане уделяется и функционированию Агентства реконструкции Восточной Украины (Eastern Ukraine Reconstruction Agency, EUKRA). Предполагается, что эта структура будет работать под эгидой ЕС в течение 6-8 лет.

В задачи EUKRA будет входить аккумуляция средств доноров: ЕС, Агентства США по международному развитию, других международных организаций и даже России.

Мандат агентства, которое станет реализовывать проекты по восстановлению инфраструктуры региона, распространится на всю территорию Донбасса. "Это заложит фундамент устойчивого развития территории, на которой будет работать миссия", - отмечается в документе.

"Мы предлагали, чтобы была конференция ЕС по поводу сбора средств. Так было, когда Грузия воевала с Россией. ЕС провел конференцию и собрал 5 миллиардов евро помощи Грузии. В нашем случае это будет 15-20 миллиардов евро. Это реально. Но дело в том, что еврочиновники настолько не доверяют нашей власти, что деньги предоставить готовы, но не нашей власти, а собственному агентству, которое будет работать на территории Украины и самостоятельно будет имплементировать, и использовать эти средства", - подчеркнул Филипчук.

Ну и вишенка на торте: вероятно, еврочиновники настолько не доверяют украинской власти, что в рамках работы Агентства реконструкции предполагают создать антикоррупционный офис, "который будет уполномочен украинским законодательством работать на территории Украины по собственным правилам, открывать расследования в отношении подозреваемых в мошенничестве или хищениях и, если необходимо, задерживать их и преследовать по закону экстерриториально", - говорится в тексте документа.

Таким образом, Украина может получить еще один антикоррупционный орган, который будет управляться напрямую ЕС.

"Кроме Гватемалы подобных инцидентов в мире нет. Но в наших условиях, возможно, так и нужно поступить", - резюмировал Василий Филипчук.

Впрочем, несмотря на то, что многие раскритиковали план сразу же после его презентации в декабре прошлого года, в частности, украинская сторона, само по себе предложение - шаг вперед и возвращение к вопросу о мирном урегулировании, которое, скорей всего, станет возможные уже после выборов президента.