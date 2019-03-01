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Масленица 2019: когда праздновать, что можно и нельзя делать

В 2019 году Масленица начинается 4 марта и продлится до 10 марта

пятница, 1 марта 2019, 13:17
В 2019 году Масленица начинается 4 марта и продлится до 10 марта Фото:

Масленица - это веселый народный праздник, символизирующий проводы зимы и встречу весны. В 2019 году сам праздник выпадает на 10 марта, а Масленичная неделя начинается с 4 марта.

На протяжении семи дней организовываются массовые гуляния с ярмарками, танцами и, конечно, блинами. Для верующих людей это возможность насладиться вкусными блюдами перед Великим постом.

Масленичная неделя делится на два периода: с понедельника по среду - узкая Масленица, с четверга по воскресенье - широкая Масленица. В первые три дня можно заниматься хозяйственными делами, а с четверга все работы прекращаются. На протяжении всего периода нельзя употреблять алкоголь и испытывать негативные эмоции. А гостей встречать нужно только в убранном доме, иначе бардак будет сопровождать весь год.

Каждый день Масленицы имеет свое название и традиции

Понедельник (4 марта) - Встреча Масленицы

По традиции в этот день хозяйки начинают печь блины. Первый блин обязательно нужно отдать нуждающимся людям. В понедельник свекровь отправляет невестку к ее родителям, чтобы она помогла приготовить ужин, за которым вечером собирается вся семья.

Вторник (5 марта) - Заигрыш

В этот день принято знакомиться и искать вторую половинку. Молодежь организовывает гуляния с забавами и конкурсами, где делится друг с другом блинами, и присматривают себе пару.

Среда (6 марта) - Лакомка

В этот день принято заниматься приготовлением вкусных блюд и приглашать в дом гостей. На стол ставят блины с самыми разными начинками, а также медовые пряники и прочие сладости.

Четверг (7 марта) - Разгуляй

С этого дня откладываются все хозяйственные работы и начинается веселье. В четверг принято устраивать различные фестивали с танцами и песнями, водить хороводы и играть в снежки.

Пятница (8 марта) - Тещины вечера

Тут название говорит само за себя. В этот день зять обязательно должен проведать свою любимую тещу. А та специально для него должна напечь вкусных блинов.

Суббота (9 марта) - Заловкины посиделки

На шестой день издавна принято приглашать в гости сестру мужа и угощать ее блинами. Если сестры нет, то в гости зовут других его близких родственников.

Воскресенье (10 марта) - Прощеное воскресенье

В этот день люди просят прощения у тех, кому причинили вред или просто обидели. Кроме того, завершающий день Масленицы нужно првести весело и не поддаваться унынию.

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