Я демократичная мама и стулья по гримерке не бросаю - Мария Ефросинина

Известная украинская телеведущая Мария Ефросинина стала одним из экспертов нового телевизионного шоу "Удивительные люди", которое каждую субботу выходит на телеканале "Украина". "Апострофу" удалось пообщаться с Марией на мероприятии, посвященном старту шоу. Мы поговорили не только о проекте, но и коснулись личной жизни Ефросининой.

- Сейчас очень популярны различные талант-шоу. В частности, многие звезды поощряют своих детей к участию в таких шоу. Ваша дочь или сын планируют участвовать в подобных талант-шоу?

- Нет.

- Почему именно этот проект. Что вас вдохновило принять в нем участие?

- Формат. Мне не надо его вести, чему я бесконечно рада. Это поддержание моей профессиональной формы, так как этот проект мне напоминает по темпоритму прямой эфир, по которому я очень соскучилась. В этом проекте нет права на дубль, нет права переговорить свое мнение, нет права на повторную реакцию. Все делается с первого раза и меня это захватывает. И я не преувеличиваю, что профессиональная форма поддерживается именно в таких условиях: каждую программу мы писали целый день и это большой кусок работы.

Также на этом проекте я развиваю свой украинский, требующий практики. Я изучала украинский в течение нескольких лет и мне нужно выходить с ним в эфир. В этом формате я не нашла ни одной негативной стороны. Как телевизионщица со стажем я даже немного боюсь, потому что вижу, что это хороший, светлый, красивый формат. У меня был опыт, когда такие проекты не очень заходили людям, поэтому как телевизионщица я побаиваюсь. А как человек я очень горжусь тем, что причастна к такому крутому, дорогому, масштабному проекту о действительно необычных людях.

- Какую миссию это шоу должно донести до украинцев, какие мысли?

- Вообще-то, порадоваться за то, что сейчас есть люди, которые не сдаются. Вот ежедневно открываешь Facebook - везде "зрада", все плохо, а эти люди живут именно в этой среде, но при этом развивают свою память, занимаются с детишками и доводят их мозг до того состояния, что дети демонстрируют удивительные вещи, меняют свою жизнь тем, что научились каким-то техникам, благодаря которым могут демонстрировать те или иные способности. То есть люди не сдаются. И я бы хотела, чтобы мы с вами порадовались, что живем не в такие уж и плохие времена, как нам навязывают соцсети и новости.

Также это шоу доказывает, что мы с вами используем только 10-15 процентов возможностей нашего мозга. И я себе уже дала обещание, что пойду на все упражнения, поскольку можно такого достичь... можно изменить свою жизнь. Например, можно выучить язык за три недели. Надо сверху посмотреть на проблему и оценить ее масштабы. Так вот, это шоу позволяет это сделать - масштабировать любую проблему, которая есть в наших головах.

Украинская телеведущая, актриса Мария Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым и детьми Александром и Наной Фото: УНИАН

- У нас и раньше были шоу об уникальных людях, например, "Україна має таланти". Этот формат похож?

- Нет - это не совсем таланты. Вообще у нас на площадке неофициально было запрещено слово "таланты". Мол, давайте не называть это конкурсом, потому что это способности людей - врожденные, которые они развили, или приобретенные. Это главное, что отличает это шоу. Этот формат в какой-то степени можно назвать научным - это как лабораторная исследовательская работа, которая была интегрирована в формат большого шоу. Что-то вроде этого.

Демократичная мама

- Недавно вы отметили, что ваша дочь Нана не по-детски серьезная. В чем это проявляется?

- Она сознательно подходит к жизни. Все анализирует, обдумывает, подвергает серьезному анализу. Учится так, что я должна ее часто останавливать, чтобы она поехала и прогулялась с друзьями, потому что она целыми днями учится. Хотя я совершенно не заставляю ее это делать. Я демократичная мама и говорю ей: "Если ты хочешь, то вообще не учись, чтобы ты была счастливой в жизни". Как отличница в прошлом, я могу сказать, что для своих детей не хочу каких-то внутренних стереотипов - мол, надо учиться, получить аттестат с отличием и тому подобное. Но дочь все равно ставит себе цели и идет к ним очень уверенно.

- Ваша дочь уже определилась с будущей профессией?

- Если говорить о профессии, то пока еще нет, но ее тянет в гуманитарные науки. Она очень интересуется историей, читает много литературы по истории - украинской, зарубежной. Она начинает писать. Вижу, что ее мышление склонно к журналистике. Боюсь произносить это слово, но ее тянет к этому.

- Мария, вы удивительная мама. Как вам удается совмещать карьеру и воспитание детей. В частности, младшему сыночку Александру всего 4 годика. Вам кто-то помогает, например, няня?

- Нет. У нас нет няни. Сын ходит в садик. Что касается воспитания детей, то я не апеллирую такими категориями, как сочетать это с работой. Это совершенно не мой подход. Я ничего не совмещаю - у меня есть дети и я занимаюсь своим делом. Конечно, у меня возникает куча проблем - где-то я не успеваю, какими-то планами должна жертвовать. Но это не является системой - для меня это является правильным движением жизни. Для того, чтобы дети мои не были обижены, а моя работа никак не страдала.

Это извечный вопрос - вопрос, который мне сразу задают. Но я прошу смотреть на него под другим углом. Если мама сама не делает из этого проблему, то нет никаких проблем кроме бытовых моментов - там не успели, там позже легли, там что-то не посмотрели. То есть это совершенно бытовые вещи, которые бывают у любой мамы. И не важно, работает она много или вообще не работает.

Украинская телеведущая, актриса Мария Ефросинина Фото: instagram.com/mashaefrosinina

- Мария, ваша фильмография насчитывает более 10 ролей. Есть ли роль вашей мечты, которую вы хотите сыграть, или проект вашей мечты, где вы хотите принять участие?

- Я бы сказала так - режиссер моей мечты. Потому что я не являюсь профессиональной актрисой и точно знаю, что хочу попасть в руки к режиссеру, который в меня поверит. У меня уже есть такой опыт - и с господином Матешко, и с господином Горовым - и я точно знаю, если режиссер мне доверяет, я могу справиться со всеми его задачами на площадке. Если нет - то вылезают все мои технические пробелы. Поэтому, действительно, я бы хотела сниматься у профессиональных режиссеров. Я, конечно, мечтаю о прокатном кино и буду развиваться более эффективно в этом направлении именно с началом украинского кино.

- А что особенного должно быть в гримерке Марии Ефросининой?

- Обычно я живу среди стереотипов, с которыми борюсь. Вот все привыкли говорить, не зная, что такое райдер, и называют это капризами звезд. Но если ты находишься 17 часов на площадке и по райдеру нуждаешься, чтобы у тебя в гримерке стояла по крайней мере маленькая кушетка - это не каприз, а как раз в пользу шоу, чтобы ты шел на эфир не перекошенный от того, что у тебя все болит и не мог произнести ни слова. Это то, что тебе понадобится - 15 минут для того, чтобы ты перезарядился и пришел на площадку в нормальном состоянии.

Но если вы имеете в виду, бросаю ли я стулья или кисточки по гримерке, а моя команда сидит и дрожит у меня под дверью, потому что я им не разрешаю заходить в гримерку, пока отдыхаю? Нет, я не такая.