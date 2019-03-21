"Борисполь" открывает лоукост-терминал: станет ли дешевле летать

В столичном аэропорту "Борисполь" 31 марта возобновит работу терминал F, в котором будут обслуживаться бюджетные авиакомпании. В этот терминал, в частности, перейдет украинский лоукостер SkyUp Airlines, чьи полеты сейчас выполняются из аэропорта "Киев" имени Сикорского. Аэропорт "Борисполь" уменьшает стоимость некоторых своих услуг, например, ставки на аэронавигационное обслуживание авиакомпаний, что должно быть довольно привлекательно, особенно для лоукост-перевозчиков. "Апостроф" выяснил, позволит ли это снизить цены на билеты авиарейсов.

Терминал F в киевском международном аэропорту "Борисполь" был законсервирован 6 лет назад. После возобновления работы он будет обслуживать рейсы чартерных и бюджетных авиакомпаний, в частности, из него будут летать самолеты крупнейшего европейского лоукостера Ryanair.

В начале марта первый заместитель генерального директора "Борисполя" Евгений Дыхне сообщил, что уже есть достаточное количество авиакомпаний, которые будут выполнять рейсы из этого терминала, чтобы обеспечить его рентабельность. Среди этих перевозчиков, в частности, - позиционируемая как национальный лоукостер компания SkyUp Airlines. Эта авиакомпания на сегодня осуществляет полеты из аэропорта "Киев" имени Сикорского ("Жуляны"), но уже заявила, что с 31 марта переходит в "Борисполь".

В SkyUp Airlines отметили, что аэропорт "Киев" работает с тяжелыми самолетами авиакомпании "на пределе своих возможностей как с точки зрения их эксплуатации, так и с точки зрения эксплуатационных характеристик взлетной полосы". В связи с этим, отмечается в пресс-релизе перевозчика, "было принято решение о размещении самолетов SkyUp Airlines на территории аэропорта "Борисполь", в терминале F".

Однако есть мнение, что истинной причиной смены аэропорта для SkyUp Airlines стало то, что "Борисполь" предоставит авиакомпаниям скидки по ставкам аэронавигационного сбора, что отражено в приказе Министерства инфраструктуры.

Терминал к работе готов

На сегодня единственным действующим в аэропорту "Борисполь" является терминал D, открывшийся в мае 2012 год в рамках подготовки к проведению футбольного чемпионата Евро-2012, который прошел в Украине и Польше.Терминал F был открыт в 2010 году, однако в 2013 году его закрыли.

По словам эксперта в области транспорта Кирилла Новикова, расконсервация терминала F в "Борисполе" необходима для разгрузки аэропорта в пиковые периоды. "Если бы в пиковые часы в "Борисполе" не было такой концентрации людей, то, возможно, о терминале F и не заговорили. Но в последние 1,5-2 года увеличение (пассажиропотока) произошло настолько интенсивно, что не расконсервировать F – это было бы просто остановить аэропорт", - сказал он в комментарии "Апострофу".

Как отметил в разговоре с изданием бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава, терминал F "долгое время работал как международный терминал, из него летали Lufthansa и другие европейские авиакомпании". "Всем этот терминал очень нравился. Единственный его недостаток – в нем не было телескопических трапов, и подвозка пассажиров осуществлялась только на автобусах", - рассказал эксперт, добавив, что для лоукостеров это - не проблема, и они даже могут отказаться от автобусов, так как это - дополнительные расходы, и пассажиры, скорее всего, будут подходить к самолетам пешком, как это часто происходит в случае с бюджетными авиакомпаниями в других странах Европы.

Эксперт общественной компании "Европатруль" Вячеслав Коновалов также не видит проблем с перспективами функционирования терминала F в "Борисполе". По его словам, это - полноценный, достаточно новый терминал. "Когда строили терминал D, из него (терминала F) все, что можно было, вынесли. Сейчас это все надо возвращать на место", - добавил специалист.

По словам Кирилла Новикова, с недавнего времени в "Борисполе" обновились процедуры подготовки кадров для всего аэропорта, в связи с чем проблем с персоналом также не должно возникнуть.

Фото: kbp.aero

Борьба за перевозчика

Как известно, в "Жулянах" достаточно болезненно восприняли предоставление "Борисполю" скидок на аэронавигационное обслуживание перевозчиков. Тем не менее, у второго по значимости аэропорта Киева тоже есть потенциальный арсенал инструментов, с помощью которых он может не только удержать имеющиеся авиакомпании, но и привлечь новые.

"Нужно гибче работать в маркетинговом плане, работать над локальными, сезонными скидками, прорабатывать оферту с каждой авиакомпанией в индивидуальном порядке", - говорит Кирилл Новиков. Он также отметил, что сегодня современный аэропорт до 40% получает от неавиационных услуг. Это может стать хорошим стимулом и для "Жулян".

Александр Кава считает, что никакого исхода авиаперевозчиков из аэропорта "Киев" не будет. "Аэропорт имеет опыт взаимодействия с авиакомпаниями, и это не только какие-то ценовые факторы, это - удобство расположения аэропорта, это, например, - ночные стоянки, которые в "Жулянах" проще получить, чем в "Борисполе", - сказал эксперт.

Билеты дешевле не станут

Тем не менее, скидки со стороны аэропортов достаточно важны для перевозчиков, особенно бюджетных, которые стремятся экономить практически на всем.

Но повлияют ли скидки на аэронавигационное обслуживание, предоставленное аэропорту "Борисполь", на конечную цену билета? Иными словами, будет ли нам, простым обывателям, из-за этого дешевле летать?

А вот это - вряд ли, считают эксперты.

"На билеты сегодня влияют многие факторы, но почти все они касаются деятельности авиакомпаний, а не аэропорта. В пропорциональном соотношении, стоимость авиационных сборов, в том числе за аэронавигацию, притом, что это – нелинейная зависимость, - влияет минимально на изменение тарифов на билеты. Львиная доля стоимости – это пассажирский сбор, аэропортовый сбор и, хоть в билете это не записано, треть – это стоимость авиатоплива", - отметил Кирилл Новиков, добавив, что в Украине топливо дороже, чем в других странах Европы.

По словам Вячеслава Коновалова, в зависимости от типа воздушного судна, доля топлива в цене билета может достигать и 60%. При этом стоимость авиационного топлива в нашей стране на 20-40% выше, чем в Европе. Эксперт считает, что если авиакомпании и пойдут на снижение цен на билеты, то скидка составит от силы 5-10%.

Александр Кава также полагает, что "пассажиры не заметят" снижения ставок на аэронавигационное обслуживание, так как их доля в билете незначительная. "Плюс все авиакомпании используют динамическое ценообразование (гибкое изменение цен в зависимости от различных условий и обстоятельств, - "Апостроф"), поэтому никогда не узнаете их финансовые показатели с каждого рейса", - резюмировал специалист.