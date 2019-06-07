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На 91 году жизни умер известный писатель и Герой Украины

Скончался Юрий Мушкетик

пятница, 7 июня 2019, 10:49
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Скончался Юрий Мушкетик Фото: Википедия

На 91-м году жизни скончался классик украинской литературы, Герой Украины Юрий Мушкетик.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национального союза писателей Михаил Сидоржевский. Отмечается, что писатель ушел из жизни 6 июня.

"Тяжелая новость. Умер Юрий Мушкетик, один из классиков современной украинской литературы. Об этом мне только сообщила его дочь Леся. Светлая память и Царство Небесное, уважаемый Юрий Михайлович", - сказано в посте. Причину смерти он не уточнил.

Юрий Мушкетик родился 21 марта 1929 года в селе Вертиевка (Черниговская область) в семье сельских активистов. После школы поступил на филологический факультет Киевского университета имени Шевченко, который окончил в 1953 году. Во время учебы в украинских журналах стали появляться первые рассказы молодого писателя.

Его перу принадлежат такие повести и романы, как "Семен Палий", "Сердце и камень", "Капля крови", "Белая тень", "Яса", "Суд над Сенекой", "Гетьманский скарб", "На брата брат", "Последний гетьман", "Время зверя" и другие.

С 1986 по 2001 год Мушкетик возглавлял Национальный союз писателей Украины. В 2009 году писателю было присвоено звание Героя Украины.

Ранее ушел из жизни известный ученый, основатель современной украинской школы переводоведения и профессор кафедры английской филологии и перевода Киевского национального лингвистического университета Илько Вакулович Корунец.

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