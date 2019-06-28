От 6 до 8 тепла: синоптики удивили прогнозом погоды на выходные

После 30-градусной жары, которая держалась в стране практически с начала лета, синоптики обещают украинцам несколько дней передышки и резкое снижение температуры воздуха до вполне комфортных показателей. Какой будет погода в ближайшие выходные, узнавал "Апостроф".

По данным Укргидрометцентра, в пятницу, 28 июня, на север, центр и восток страны обрушатся грозовые дожди. На остальной территории страны будет наблюдаться сухая, но облачная погода.

Теплее всего в этот день будет на востоке и юге Украины. Днем столбики термометров в этих регионах покажут от 26 до 28 градусов с отметкой "плюс", а ночью воздух охладится до 17-20 градусов тепла.

На севере, западе и в центре Украины будет немного прохладнее. Днем стоит ожидать от 20 до 23 градусов выше нуля, а ночью от 13 до 15 градусов с отметкой "плюс".

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В субботу, 29 июня, дожди продолжат заливать восток, север и центр Украины. На остальной территории – без осадков.

Опустится и температура воздуха. В восточных и северных регионах страны днем синоптики прогнозируют от 17 до 20 градусов тепла, а ночью от 8 до 10 градусов с отметкой "плюс" (в Луганской области ночью и вовсе будет +6-8). На западе, юге и в центре Украины днем столбики термометров покажут комфортные 19-22 тепла, а в ночное время суток воздух остынет до 10-12 градусов с отметкой "плюс".

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А вот в воскресенье, 30 июня, температура воздуха вновь начнет постепенно расти.

Теплее всего будет на западе страны. Здесь температура воздуха в дневное время суток разогреется до 26-28 градусов тепла, а в ночное время суток столбики термометров покажут около 10 градусов с отметкой "плюс".

Немного прохладнее будет на юге: от 25 до 27 тепла днем и +12-+14 ночью. В центре, на севере и востоке Украины стоит ожидать от 21 до 24 тепла днем и около 10 градусов выше нуля ночью. Правда, в Луганской области ночью сохранятся не совсем летние температуры: от +6 до +8.

Осадков на территории Украины в последний день первого месяца лета синоптики не прогнозируют.

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Начиная с понедельника, 1 июля, жара вновь вернется в Украину. От 30 до 32 тепла днем и +14-16 ночью будет на Западной Украине, +28-30 днем и +14-17 ночью на юге, севере и в центре. И только на востоке в первый день июля еще сохранятся относительно комфортные 23-25 градусов тепла в дневное время суток и 11-13 градусов тепла столбики термометров покажут после захода солнца. Дождей 1 июля синоптики не прогнозируют.