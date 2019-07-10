Отменить нельзя оставить: что думают военные о параде на День независимости

Во вторник, 9 июля, президент Владимир Зеленский вновь взорвал информационное пространство Украины. Гарант заявил, что в этом году на праздновании Дня независимости не будет проводиться военный парад, а сэкономленные деньги, а это 300 миллионов гривен, отдадут в качестве премий военным. Инициатива Зеленского расколола украинцев на два лагеря: тех, кто идею президента поддержал, мол, военный парад - пережиток советского прошлого, и тех, кто выступил категорически против, ведь за последние годы парад на Крещатике стал одним из символов украинской государственности. На сайте президента даже появилась петиция с требованием провести парад в Киеве, а некоторые ветераны АТО уже успели заявить, что организуют альтернативное шествие по главной улице столицы, если смотр войск все же отменят. С вопросом "нужен ли парад на День независимости?", "Апостроф" обратился к тем, кто отстаивал независимость Украины на фронте – бойцам АТО.

Вячеслав Власенко Фото: facebook/Вячеслав Викторович Власенко

Командир батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко (Филин):

"Парад – это демонстрационное действие для того, чтобы показать вооруженные силы страны, продемонстрировать новейшие образцы техники. Во всех странах для этого проводятся парады. Кроме того, на парадах вручаются боевые знамена воинским частям, собираются ветераны, фронтовики. Это место для встречи. Ну и всегда вооруженные силы – гордость нашей страны, поэтому я всегда нормально относился к парадам. Но единственный нюанс – нужно смотреть по обстановке, которая сложилась в стране, на войне и определять целесообразность проведения парада. Если брать ситуацию, которая сейчас на фронте, то я думаю, что есть все возможности для проведения парада. Это не будет мешать. Ну, и смотря кого привлекать к параду. Если это будут колоны ветеранов-фронтовиков, курсантов военных академий, показ техники, то это можно. Но если отзывать людей с фронта, то я, конечно, категорически против".

Алексей Скиртач Фото: facebook/Олексій Скиртач

Офицер-психолог Алексей Скиртач:

"Я родился в советское время, поэтому у меня еще с детства идет раздражение от разных парадов. Меня родители всегда водили на 7 ноября, первомайские шествия и тому подобное. Но кроме этого у меня плохие воспоминания, связанные с войной. В 2014 году, когда проходил парад на Крещатике, я находился на войне в поселке Победа Луганской области и как раз в это время сепары нас очень сильно накрыли со всего, чего только можно. У них такая особенность: они любят нас по праздникам "поздравлять". И то же самое было в 2015 году в Старогнатовке Донецкой области. Там было такое месиво, и друг мой погиб. Пока нам нечем рисоваться и проводить парады. Пускай, например, пройдут ветераны, не маршем в колоне, а просто встретятся те, кто воевал. Для них бы это была честь, а техника всегда нужна фронте, ведь обстановка накалена, как и раньше. Я очень боюсь, что 24 и 25 августа сепары опять пошлют нам "приветы" во время парада".

Богдан Чабан Фото: facebook/Богдан Чабан

Экс-боец АТО, доброволец из Донецка Богдан Чабан:

"С моей точки зрения в стране, которая находится в состоянии войны, военный парад необходим для того, чтобы показать обществу, что в стране идет война, но у нас сильная армия и есть техника. Кроме того, это возможность для Минобороны отчитаться перед обществом и показать, что было сделано: появилась такая-то форма, такое-то оружие, такая-то техника. Это важный и необходимый момент. Если комментировать само решение президента… ну, президент - Верховный главнокомандующий и он имеет право принимать такое решение. Очевидно, он его принимал опираясь на свое видение. Другое дело, что организовать качественный и хороший парад во время передачи власти, наверное, сложнее, чем обычно.

По поводу целесообразности и необходимости парада у меня не возникает вопросов. Это важно и для самих военных, отличников службы. У меня много друзей, которые проходили на параде в прошлом и позапрошлом году и для них это было важно: выехать с передовых позиций, приехать в центр своей страны и в красивой форме пройти по центральной улице Украины. Что касается финансовых расходов на парад, то денег, конечно, стоит абсолютно все, о чем бы мы не говорили, но тут вопрос в ценности. Если мы сейчас раздадим по тысяче гривен военным, то в этом нет никакой ценности. Эта тысяча гривен вообще не будет заметна и ничего не изменит в жизни тех людей, которые ее получат. А в жизни тех людей, которые пройдут на параде, сам факт того, что они пройдут, изменит многое. Для них это будет дополнительной гордостью. В жизни общества это также многое изменит, в информационном пространстве - точно так же. Парад моей армии у меня вызывает чувства восхищения и гордости. У военных должен быть какой-то день в году, когда такие чувства появляются".

Маси Найем Фото: facebook/Masi Nayyem

Экс-боец ВСУ Маси Найем:

"Я не против парада, но мне кажется, что это просто лишнее. Если это делается для того, чтобы воспитать патриотический дух, то это нужно делать круглый год, а не раз в год. Если это делается для того, чтобы демонстрировать силу, то, наверное, ее лучше демонстрировать в ООС, где техника, показанная на параде, не используется. Если это делается для того, чтобы сами военные были довольны, то можно их провести как-то по-другому без техники и при этом адресно, кому действительно нужно, оказать какую-то помощь, а не просто выдать по тысяче гривен кому-то в тылу. Зачем ему тысяча гривен? Лучше пусть получат помощь 300 человек, например, кому-то на 300 тысяч гривен какие-то протезы нормальные купят. Наверное, это логично".

Сергей Поемчук Фото: facebook/Сергей Поемчук

Офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ Сергей Поемчук:

"Дело ведь не в деньгах. Да, тратятся финансы, но, во-первых, парад – это отчет армии перед народом о том, чего она достигла за год. Во-вторых, это возможность показать врагу, что нам есть чем воевать и это также элемент информационной войны. Кроме того, парад — это дань памяти всем тем, кто не вернулся с войны, начиная с 2014 года. Наконец, никто не должен забывать, что у нас идет война. Я помню, когда в 14-15 году война только начиналась, и если приходило сообщение о "двухсотом", это было настоящее горе и скорбь для всей страны. А сейчас картина другая: люди разделились, и если слышат о двух-трех погибших бойцах за день, то это уже не горе, а статистика на которую не обращают внимания. Поэтому мы должны напоминать, что ВСУ защищают наше государство".

Мирослав Коптило Фото: facebook\Dmytro Gotsutsov

Экс-боец АТО, участник боев за Иловайск Мирослав Коптило:

"Я хорошо отношусь к такому решению президента. Ни на один парад я не ходил даже после дембеля, потому что я был в Иловайске. Все, что происходило в Киеве в эти дни воспринимается как предательство, но не со стороны власти, мы и так от нее ничего хорошего не ожидали, а со стороны народа, которого убаюкали этим парадом. И когда наши родственники, в том числе и моя жена, стояли под Минобороны с требованием вывести нас из Иловайска, отправить подкрепление или вообще хоть что-то предпринять, людям было все равно и общественной поддержки почти не было. Кроме того, эти парады мне кажутся потешными, так как я имею представление о том, какая именно техника идет, в каком она состоянии, что там бесполезное. А там большинство бесполезного, потому что в случае чего не найдется человека, из принимающих те парады, кто отдаст приказ применить эту технику. Сама подготовка к параду морально изматывает офицеров, личный состав, изнашивает технику и это не те навыки, которые армия может применить в бою. Это абсолютно бесполезная трата ресурса, в том числе, и человеческого. Но премии военным по тысяче гривен тоже не совсем удачная идея. Что такое тысяча гривен? Это ни о чем. Эти деньги можно было бы вложить, например, в покупку квартир для военных с оккупированных территорий. Это минимум 300 квартир. Это был бы очень символический жест поддержки армии. Или отправить на эти деньги молодых боевых офицеров на учебу в Канаду, США или Великобританию. А если население хочет какой-то привязки Дня независимости к современной войне за независимость, то можно было бы провести какие-то мероприятия с акцентом на последствиях войны. Населению хочется ощутить себя причастными к войне за независимость? Так пускай лучше почувствуют эту войну прикоснувшись к теме ликвидации последствий".

Адам Осмаев Фото: facebook/Александр Колот

Командир батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев:

"Решение уже принято, а сохранять единство куда важнее в военное время, чем критиковать уже принятое решение".