Как создавалась "схема Гройсмана-Кистиона", и почему умолкли правоохранители

Жители Винницы, которые ходят по улицам города, пользуются водопроводом, канализацией и освещением даже не подозревают, сколько миллионов гривен проплывает мимо них через эти "инфраструктурные коммунальные реки" в карманы их земляков, прочно засевших в столице. И хотя политпроекту премьер-министра Владимира Гройсмана на парламентских выборах никто из авторитетных социологов не дает более 2% и он рискует скоро оставить большую политику, схемы, созданные его окружением, имеют все шансы перейти к его преемнику.

Некоторые цифры масштабных хищений уже были тщательно посчитаны в результате расследования правоохранительных органов, которое зафиксировало и фигурантов, и суммы незаконно присвоенных средств из государственного и местного бюджетов, и объекты, за которые эти средства якобы были оплачены.

Те, кто изучал винницкие инновации освоения бюджетных средств, называют их "схемой Гройсмана-Кистиона". Эта схема проста и в своем жанре гениальна. Из государственного и местного бюджетов выделялись значительные средства на ремонт, реконструкцию и строительство объектов коммунальной инфраструктуры. Понимая лоббистские возможности премьер-министра Гройсмана относительно выделения средств для местных бюджетов, можно представить себе масштабы этих ассигнований. Не жалел Гройсман денег для Винницы, как видно из нашего расследования, по собственным вполне понятным мотивам.

Для того, чтобы должным образом "принять" пролоббированные сверху средства, местная власть проводила тендеры. На них подавались несколько фиктивных фирм - и одна реальная, которая и становилась победителем. К примеру, ООО "Микс Лайт" руководство которой было прямо связано с Кистионом.

Как соообщают источники, встречи руководства ООО "Микс Лайт "с вице-премьером Кистионом часто происходили в Винницком ресторане "Тифлис". Во время встреч обсуждались конкретные схемы и ответственные за освоение бюджетных средств. О содержании этих встреч хорошо известно правоохранительным органам, которые несколько месяцев подряд фиксировали конкретные факты, которые уже потянули на несколько уголовных дел.

На встречах в соответствии с тематикой очередного транша сверху бывали местные руководители, на которых "схема Гройсмана-Кистиона" замыкалась снизу. Чаще всего это - директор коммунального предприятия "Горсвет" Вадим Кондрацкий, формальный руководитель компании подрядчика ООО "Микс Лайт" Виталий Загика и бухгалтер этой же ООО Валентина Ладанюк. Задача "местных" была организовать тендеры так, чтобы их выигрывали только свои.

После объявления победителей тендера на объектах начинались работы. Подрядчики получали деньги из бюджета.

В чем же особенность этой на первый взгляд банальной для украинской политики схемы?

А особенность схемы в том, что работы выполнялись работниками коммунальных предприятий - на коммунальной технике за свою официальную зарплату. А подрядчик получал деньги за то, чего не делал. Далее - средства перебрасывались очередной фирме-прокладке. Стоимость работ и материалов завышалась.

В фирмы-прокладки нанимались фиктивные работники, на них открывались счета в банке - якобы для получения "зарплаты". Карточки передавались бухгалтеру. И так гривна за гривной миллионы из государственного бюджета перекочевывали в карманы "команды профессионалов".

Кстати, помните, - вице-премьер на заре своей внезапной карьеры возглавлял коммунальное предприятие "Винницаоблводоканал"? Его теперь возглавляет кум чиновника господин Чернятинский, а заместителем работает сын вице-премьера Дмитрий Владимирович Кистион. Как выяснили правоохранители, предприятие "Винницаоблводоканал" было надежным партнером и подрядчиком ООО "Микс Лайт ". А Дмитрий Владимирович Кистион даже был владельцем ООО "Микс Лайт "- до 2 августа 2018 года.

Если вы живете в Виннице, то с легкостью узнаете коммунальные объекты, которые ремонтировались по "схеме Гройсмана-Кистиона". Их перечень зафиксирован в материалах следствия.

Если вы не из Винницы - тогда просто, как говорил когда-то покойный Чечетов, "Зацените красоту игры" и ее масштабы.

Краткий перечень объектов "схемы Гройсмана-Кистиона".

·Строительство сети канализации на территории частного сектора квартального комитета "Добробут" микрорайона "Старый город". Сумма договора: 31 935 408 грн.

·Реконструкция сети наружного освещения по улице Соборной 44-56. Сумма договора: 152 000 грн.

·Реконструкция сети внешнего освещения с оснащением подсветки здания №101 по улице Соборной. Сумма договора: 520 152 грн.

·Строительство канализационной насосной станции по улице Луговой. Сумма договора: 2497 759 грн.

·Новое строительство сети наружного освещения по улице Б.Шкляра, Л.Мосендза, М.Болярського, переулках 1-м, 2-м Л.Мосендза, 1-м, 2-м Б.Шкляра, тупике Л.Мосендза. Сумма договора: 990 000 грн.

·Реконструкция сети внешнего освещения пешеходной зоны по проспекту Юности. Сумма договора: 1130 000 грн.

·Реконструкция сети наружного освещения по улице Академика Янгеля 32 (территория ДОУ №51). Сумма договора: 70 969 грн.

·Реконструкция сети внешнего освещения по переулку Энергетическому, переулку Затышному. Сумма договора: 404 300 грн.

·Реконструкция сети наружного освещения по улице Нечуй-Левицкого 2а, 2б. Сумма договора: 173 900 грн.

·Реконструкция сети наружного освещения по улице Замостянская 20 (территория городского клинического родильного дома №2. Сумма договора: 125 646 грн.)

·Реконструкция сети наружного освещения по улице Я.Мудрого, улице Квитневой, переулке Квитневом. Сумма договора: 870 777 грн.

·Реконструкция сети наружного освещения по улице Виноградной. Сумма договора: 220 000 грн.

·Реконструкция сети наружного освещения по улице Академика Янгеля, 43. Сумма договора: 60 000 грн.

·Реконструкция сети внешнего освещения 4,5 проездов Черняховского. Сумма договора: 87 000 грн.

·Реконструкция сети наружного освещения по улице К.Василенка, 14 Сумма договора: 75 500 грн.

·Реконструкция сети наружного освещения по улице Айвазовского (от ул. Гонты к дому №54). Сумма договора: 229 999 грн.

·Реконструкция сети наружного освещения по улице Писарева, 4, 6, 8. Сумма договора: 88 000 грн.

Договоры, заключенные ООО "Микс Лайт" с КП "Винницаоблводоканал":

·Реконструкция сети водопровода по улице И.Богона, 157-239. Сумма договора: 1590154 грн.

·Работа по реконструкции напорного канализационного коллектора (Старогородской район) по улице Р.Скалевського. Сумма договора: 2194662 грн.

·Реконструкция сети водопровода по улице И.Богона, 157-239. Сумма договора: 1590154 грн.

·Работа по реконструкции участка напорного канализационного коллектора. Сумма договора: 1372690 грн.

В общем, как установило следствие, "Винницаоблводоканал" только в 2018 году помог ООО "Микс Лайт" "освоить" в 37 - мы тендерных закупках около 53 миллионов гривен.

Далее деньги перенаправлялись на компании-прокладки: ООО "Дельфин", ООО "Подольские энергетические сети", ООО "Кмитгруп", ООО "Инстант Авто", ООО "Деливери кар", ООО "ТД Завод Евроформат", ООО "ИСБК", ФЛП Степура О.В., ФЛП Дубчак Л.Л., ФЛП Кухривський П.П., ФЛП Штомпка С.М., ФЛП Марчук А.А.

Что говорят правоохранительные органы?

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство №42018000000001896 от 2 августа 2018 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 191, ч.2 ст. 205, ч 2, ст 364, ч. 2 ст 366, ч 2 ст 368-3 УК Украины.

По данным расследования, отдельные члены Кабинета Министров Украины и должностные лица коммунальных предприятий Винницкого городского совета "Горсвет", "Винницаоблводоканал" путем злоупотребления служебным положением в сговоре с должностными лицами ряда предприятий присвоили средства государственного и местного бюджетов в особо крупных размерах.

Правоохранители определили полную схему подконтрольных структур, которые использовались для заключения фиктивных договоров и отмывания средств.

Однако почему-то буквально на финишной прямой СБУ дело притормозила.

Одновременно с этим радикально изменилась риторика премьер-министра Владимира Гройсмана. Есть основания полагать, что "стороны договорились о сотрудничестве". СБУ прикрывает "схему Гройсмана-Кистиона", а Гройсман поддерживает Зеленского, а также может претендовать на сохранение своего высокого кресла.

Считаю, что вполне возможно, что те огромные бюджетные ассигнования, которые были вымыты с помощью печальной схемы из бюджета предприятий Винницы, теперь обеспечивают яркую кампанию Владимира Гройсмана - ролики на телевидении, бигборды на каждом шагу по всей стране, телевизионные интервью у Гордона и другие дорогие избирательные игрушки стоят дорого.

Но, в конечном счете, платят за эти игрушки не Гройсман, и не Кистион, а наивные украинские избиратели, которые верят, что "команда профессионалов" - это те, кто построят, не украдут.