Земля на грани: опубликован печальный итог деятельности человечества

Планета Земля из года в год разогревается все больше. Причина этому, в частности, парниковые газы, уровень выброса которых в прошлом году достиг рекордных показателей. В сравнении с 1990 годом влияние парниковых газов на глобальное потепление увеличилось на 43%.

Как результат, 2018 год стал четвертым наиболее теплым годом за всю историю. Три других самых теплых года - 2015, 2016 и 2017. Причем 2016 год был самым теплым с момента начала ведения учета в середине 1800-х годов.

Помимо этого ученые седьмой год подряд фиксируют рекордное повышение уровня моря, а ледники продолжают таять, превышая прогнозные темпы уже 30-й год подряд.

"Апостроф" приводит выдержки из материала CNN об опубликованном 12 августа отчете Американского метеорологического общества "Состояние климата в 2018 году".

Парниковые газы и глобальное потепление. Кратко

Каждый год с начала XXI века теплее, чем в среднем в 1981-2010 годах.

Выбросы в атмосферу парниковых газов - диоксида углерода, метана и закиси азота – достигли нового рекордного уровня.

Влияние парниковых газов на уровень температуры с 1990 года возросло на 43%.

Глобальные концентрации углекислого газа выросли в 2018 году до рекордных 407,4 частей на миллион.

В подготовке доклада использовались данные почти 500 ученых из 57 стран.

Повышение уровня моря

Уровень моря в 2018 году поднялся до максимума за 26 лет спутниковых наблюдений. Это при том, что уровень моря повышался 7 лет подряд. По сравнению со средним уровнем 1993 года уровень моря поднялся более чем на 8 сантиметров. Несмотря на то, что цифра звучит довольно безобидно, ученые отмечают, что такое повышение моря создает угрозы для прибрежных сообществ, а также увеличивает масштабы и частоту экстремальных явлений, приводящих к наводнениям и эрозии.

Ученые также отмечают, что помимо повышения моря человечеству угрожает и постепенное повышение температуры мирового океана. Так, температура поверхности моря снизилась после рекордного 2016 года, но все еще выше, чем средняя температура 1981-2010 годов.

"Глубоководный океан продолжает год за годом согреваться. Как и предполагалось в условиях потепления климата, гидрологический цикл над океаном ускоряется: засушливые регионы становятся более сухими, а влажные – более дождливыми", - говорится в отчете.

Повышение температур и таяние ледников

Наряду с более теплыми среднемировыми условиями в 2018 году ученые наблюдали больше положительных и меньше отрицательных экстремальных температур, чем почти за все 68 предыдущих лет.

Это в свою очередь привело к тому, что ледники продолжают терять массу, сохраняя тенденцию таяния уже 30-й год подряд.

Ученые зафиксировали, что всего один из 25 наблюдаемых ледников показал увеличение массы за год. С 1980 года суммарные потери массы ледников эквивалентны срезанию 24 метров с вершины среднего ледника.

Что говорят эксперты

"Это еще один из серии экспертных научных докладов, которые продолжают вызывать тревогу в связи с климатическим кризисом", - сказал профессор географии и атмосферных наук Университета Джорджии Маршалл Шепард.

По его словам, климатические изменения уже сейчас существенно влияют на производительность сельского хозяйства, качество водоснабжения, здравоохранение и даже на национальную безопасность.

Какие еще угрозы несет глобальное потепление

В ООН ранее заявили, что изменения в климате приведут к тому, что в мире будет все меньше продовольствия, а климатический кризис заставит фермеров изменить подход к выбору выращиваемых культур.

В одном из крупных докладов правительства США за 2018 год также говорится, что из-за изменений климата экономика США в лучшем случае может потерять сотни миллиардов долларов. Если ситуация будет развиваться в худшем ключе – потери составят более 10% ВВП страны (около 2 триллионов долларов).