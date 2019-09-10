Резкая смена температуры: синоптики рассказали о капризах погоды на неделю

Первый месяц осени близится к своему экватору, однако на территории Украины сохраняется еще по-летнему теплая погода. Впрочем, по прогнозам синоптиков, совсем скоро температурный режим изменится, и в страну придет настоящая осень. Какой будет погода до конца недели, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, во вторник, 10 сентября, на территории страны сохранится теплая погода. Ниже всего в Украине столбики термометра днем опустятся на западе страны. Там синоптики прогнозируют от 22 до 25 градусов с отметкой "плюс", а ночью - от 10 до 13 тепла.

На остальной территории Украины будет держаться стабильная погода: днем температура воздуха прогреется в диапазоне от 24 до 28 градусов тепла, а ночью на юге будет от 14 до 17 тепла, а на севере, востоке и в центре после захода солнца стоит ожидать около 10 градусов с отметкой "плюс".

Небо над Украиной во вторник затянет облаками, но будет сухо, так как осадки синоптики не прогнозируют ни в одном регионе.

В среду, 11 сентября, ситуация с осадками не изменится - облачно и сухо по всей территории Украины. А вот температура воздуха немного подрастет: от 27 до 30 градусов тепла днем ожидается на юге и в центре Украины и около 13-15 тепла - в ночное время суток. На западе, севере и востоке немного прохладнее: +25-28 днем и 10-12 тепла в ночное время суток.

В четверг, 12 сентября, ни температурная картина, ни ситуация с осадками не изменится, а вот в пятницу, 13 сентября, станет прохладнее… всего на пару градусов.

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На юге днем столбики термометров покажут от 27 до 29 тепла, а ночью от 14 до 1 градусов с отметкой "плюс". В центре, на севере и востоке дневные показатели температур установятся в диапазоне от 25 до 27 градусов тепла, а ночные +12-14.

Прохладнее всего в этот день будет на западе страны: от 23 до 27 градусов тепла ожидают синоптики днем и около 11-13 тепла ночью. Кроме того, в этот день ожидается сухая погода без осадков, и абсолютно ясное небо на севере, востоке, юге и в центре Украины.

А вот в субботу, 14 сентября, погода резко изменится. На севере и северо-западе страны синоптики ожидают дожди. Вслед за осадками упадет и температура воздуха: на западе от 17 до 19 градусов с отметкой "плюс" столбики термометров покажут днем и около 10-12 тепла - ночью.

На севере и в центре дневные температуры установятся на уровне 20-23 градусов выше нуля, а ночью синоптики ожидают 11-14 тепла. Только на юге и востоке еще сохранится жара: от 25 до 28 градусов с отметкой "плюс" столбики термометров в этих регионах покажут днем, а ночью упадут до отметки в 12-14 тепла на востоке и 14-16 - на юге.

В воскресенье, 15 сентября, температурная картина выровняется по всей стране: столбики термометров будут показывать от 19 до 22 градусов выше нуля.