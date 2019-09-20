Мы в эпицентре катастрофы: 5 причин выйти на Международный марш за климат в Украине

В п пятницу, 20 сентября, в Украине и еще в 123 странах мира пройдут митинги с призывами к правительствам противодействовать изменениям климата. В Киеве "Марш за климат" начнется в 12:00 на Михайловской площади, откуда участники события отправятся в Офис президента. "Апостроф" называет 5 причин, почему стоит выйти на Международный марш за климат в Украине:

Причина №1 - требовать 100% возобновляемых источников энергии к 2050 году

По мнению организаторов, Правительство Украины должно заявить о национальном курс перехода на чистую энергетику - 100% ВИЭ к 2050 году.

На национальном уровне стратегической цели 100% ВИЭ приняли 53 страны, из них семь - до 2030 года. По данным IRENA до этой же даты на чистую энергию планирует перейти 131 город. Подобные планы, но до 2050 года, себе поставили 247 городов. 4 украинских города заявили о цели перейти на 100% ВИЭ до 2050 года - Житомир, Львов, Каменец-Подольский и Чертков.

На территории всех областей страны необходимо включить в государственный и городские бюджеты достаточное количество средств на поддержку муниципальных проектов по развитию устойчивой энергетики и стимулировать домохозяйства, которые самостоятельно переходят на возобновляемые источники энергии.

Причина №2 - поддержать отказ от ископаемого топлива

Сжигание ископаемого топлива - крупнейший источник парниковых выбросов во всем мире. Кроме того, в Украине 6 из 10 объектов крупнейших загрязнителей воздуха - угольные электростанции.

Участники марша потребуют отказаться от использования ископаемого топлива и установить дату полного отказа от угля в энергетике. Это поможет планировать будущую государственную и местную политику и подготовить регионы, зависимые от угольной промышленности, к справедливому переходу.

Организаторы подчеркивают необходимость прекратить дотации в убыточную угольную отрасль. Сейчас 29 из 33 государственных шахт вообще не приносят прибыли. Государство тратит на поддержку отрасли миллиарды гривен ежегодно. В этом году на грязные угольные дотации потратили в полтора раза больше бюджетных денег, чем, например, на мероприятия по энергоэффективности.

С 2004 года в Украине уже закрылось 68 шахт, еще 19 планируется ликвидировать. Этот процесс должен происходить продуманно и согласованно с местными общинами, чтобы минимизировать негативные социальные последствия и перестроить экономику шахтерских регионов.

Причина №3 - признать энергоэффективность приоритетом №1 в противодействии изменениям климата

Полный переход на чистую энергетику невозможен при чрезмерном потреблении энергии. Поэтому энергоэффективность и энергосбережение должны стать приоритетом номер один для Украины уже сегодня. Государство должно сократить потребление энергии до 50% от нынешнего уровня.

Причина №4 - требовать прекратить дотировать из государственного бюджета промышленное животноводство

Промышленное животноводство является одним из главных источников выбросов парниковых газов в атмосферу. Выбросы парниковых газов от сектора животноводства составляют, по разным оценкам, от 14% до 51% всех выбросов (отходов), связанных с человеческой деятельностью. Это больше, чем весь транспортный сектор планеты. Для срочного уменьшения выбросов парниковых газов человечество должно развивать климатически ответственное растениеводство, которое является более устойчивым видом и увеличивать его долю в агросекторе, одновременно сворачивая объемы промышленного животноводства.

В то же время, в Украине происходит противоположный процесс. Правительство направляет государственные средства на развитие частных животноводческих комплексов, предоставляя ежегодно миллиардные дотации для промышленного животноводства и возмещая, в частности, 30% стоимости строительства новых ферм. Требуем немедленно остановить программу поддержки строительства новых ферм, прекратить дотировать животноводство из госбюджета, а средства на развитие агросектора направлять только климатически ответственным производителям.

Причина №5 - Призвать развивать общественный электротранспорт и велоинфраструктуру в городах

Больше всего в Украине воздух загрязняется от автомобилей и угольной промышленности. Например, в Киеве выбросы от транспорта виновны в 90% загрязнения воздуха, хотя частными автомобилями владеют лишь 15% людей. Езда на велосипеде не вызывает выбросов вредных веществ в воздух, и почти не создает шума. Это критически важно для снижения уровня загрязнения воздуха в городах, развития доступного транспорта и увеличения мобильности горожан. В общем развитие вело и общественного транспорта делает важный вклад в замедление глобального потепления.

Мы не на пороге, а в эпицентре катастрофы. Из-за изменений климата и деятельности человечества происходит глобальное вымирание видов: животных, насекомых, растений. Это самое большое вымирания на планете со времен исчезновения динозавров.

Присоединиться к Международному маршу за климат в Украине можно в 12:00 на Михайловской площади, откуда колонна отправится к Офису президента.