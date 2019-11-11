Внешнее независимое оценивание 2020: ответы на все вопросы

В учебных заведениях Украины дело пока еще не дошло даже до зимних каникул, но выпускники уже знают, что впереди их ждет страшное (на самом деле, нет) внешнее независимое оценивание-2020, к которому лучше быть готовым заранее. Тем более, что записаться на пробное ВНО-2020 можно будет уже через два месяца – с 3 по 24 января. А на внешнее независимое оценивание регистрация пройдет с 3 по 24 февраля. "Апостроф" рассказывает все, что нужно знать участникам ВНО-2020.

Пробное ВНО-2020: что и когда сдавать

Зарегистрироваться на пробное ВНО можно будет 3-24 января через сайты региональных центров оценивания качества образования.

Уже 21 марта можно будет сдать пробное ВНО по украинскому языку и литературе. Спустя неделю – 28 марта – состоится ВНО сразу по нескольким предметам: история Украины, математика, биология, география, физика, химия, иностранные языки (английский, испанский, немецкий и французский). Однако в день проведения пробного тестирования можно будет пройти тест только по одному предмету.

Итоги пробного теста будут обнародованы 27 марта и 3 апреля.

ВНО-2020: что и когда

Регистрация на ВНО 2020 года пройдет, как и писалось выше, 3-24 февраля. До 17 марта 2020 года своих учеников (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО смогут зарегистрировать руководители учебных заведений.

К 30 апреля те, кто зарегистрируется на ВНО, получат приглашения-пропуска, которые можно будет загрузить со своих информационных страниц. В этом документе будет указано время и место проведения тестирований.

Основная часть ВНО-2020 стартует 21 мая. В этот день можно будет сдать тест по математике. Тестирование по остальным предметам будет проходить каждые несколько дней.

Вот график ВНО-2020:

21 мая – математика;

– математика; 26 мая – украинский язык и литература;

– украинский язык и литература; 28 мая – физика;

– физика; 1 июня – испанский, немецкий, французский языки;

– испанский, немецкий, французский языки; 2 июня – английский язык;

– английский язык; 4 июня – история Украины;

– история Украины; 9 июня – биология;

– биология; 11 июня – география;

– география; 15 июня – химия.

Результаты тестов будут размещены на информстраницах участников до 24 июня 2020 года.

ВНО-2020: какими будут задания и сколько дадут времени

Математика - 35 заданий. Время теста – 180 минут.

20 заданий на выбор 1 верного ответа;

4 задания - установить соответствие;

8 заданий - задачи для выполнения с коротким ответом;

3 задания - задачи с развернутым ответом.

Украинский язык и литература - 58 заданий. Время – 180 минут.

33 задания по украинскому языку;

24 задания по украинской литературе;

1 творческое задание с развернутым ответом.

Физика - 38 заданий. Время – 180 минут.

20 заданий на выбор 1 верного ответа;

4 задания - установить логические пары;

14 заданий в открытой форме с коротким ответом.

Иностранные языки – 59 заданий. Время – 150 минут.

16 заданий на аудирование;

22 задания на чтение;

20 заданий на использование языка;

1 задание - письменная работа.

История Украины - 60 заданий. Время – 150 минут.

30 заданий по истории Украины ХХ - начала ХХI века;

30 заданий по истории Украины от древнейших времен до конца XIX века.

Биология - 50 заданий. Время – 150 минут.

38 заданий на выбор 1 верного ответа;

8 заданий - установить соответствие;

4 задания - выбрать 3 правильных ответа из 3 групп предложенных вариантов ответа.

География - 54 задания. Время – 150 минут.

36 заданий на выбор 1 верного ответа;

6 заданий - установить соответствие;

6 заданий в открытой форме с коротким ответом;

6 заданий на выбор 3 верных вариантов ответа из 7 предложенных.

Химия - 52 задания. Время – 180 минут.

34 задания на выбор 1 верного ответа;

4 задания - установить логические пары;

14 заданий в открытой форме с коротким ответом.

ВНО-2020: вопросы и ответы

Кто может принять участие? Пройти внешнее оценивание могут те, у кого есть полное общее среднее образование или те, кто получат его в текущем учебном году.

Зачем это нужно? Результаты ВНО используются: для определения конкурсного балла при поступлении на обучение в учреждения высшего образования; как оценки за выпускные экзамены в школах.

Как выставляются балы? Для участников, преодолевших порог "сдал/не сдал", баллы выставляются по рейтинговой шкале 100-200 баллов; для тех, кто сдает выпускные экзамены – по критериальной шкале 1-12 баллов.

Когда огласят результаты? По украинскому языку и литературе, математике, истории Украины, английскому, испанскому, немецкому, французскому языках - не позднее чем через 25 календарных дней после проведения ВНО; по остальным предметам – не позднее чем через 14 календарных дней.

Где искать результаты: итоги тестирования в виде рейтинговых оценок по шкале 100-200 баллов будут обнародованы в Единой государственной электронной базе по вопросам образования. Каждый участник ВНО получит их на почту в личном кабинете.

Можно ли поступить в 2020 году по результатам тестов прошлых годов? Да. Действительными остаются результаты ВНО 2017, 2018 и 2019 годов. Исключение составляют результаты теста по иностранным языкам за 2017 год.

Какие предметы обязательны для школьников? Выпускные экзамены обязательно нужно сдать по украинскому языку и литературе, математике или истории Украины периода ХХ – начала ХХІ века, также нужно сдать тест по одному предмету на выбор школьника.

Является ли математика обязательным предметом на ВНО-2020? Нет. Но этот предмет станет обязательным уже с 2021 года.

Могут ли пройти ВНО жители оккупированной части Донбасса и аннексированного Крыма? Да, они смогут зарегистрироваться с 5 февраля до 25 марта 2019 года, а также с 3 по 20 мая 2019 года для участия в дополнительной сессии, которая пройдет с 26 июня до 12 июля 2019 года.