Внешнее независимое оценивание 2020: ответы на все вопросы

В учебных заведениях Украины дело пока еще не дошло даже до зимних каникул, но выпускники уже знают, что впереди их ждет страшное (на самом деле, нет) внешнее независимое оценивание-2020, к которому лучше быть готовым заранее. Тем более, что записаться на пробное ВНО-2020 можно будет уже через два месяца – с 3 по 24 января. А на внешнее независимое оценивание регистрация пройдет с 3 по 24 февраля. "Апостроф" рассказывает все, что нужно знать участникам ВНО-2020.
Пробное ВНО-2020: что и когда сдавать
Зарегистрироваться на пробное ВНО можно будет 3-24 января через сайты региональных центров оценивания качества образования.
Уже 21 марта можно будет сдать пробное ВНО по украинскому языку и литературе. Спустя неделю – 28 марта – состоится ВНО сразу по нескольким предметам: история Украины, математика, биология, география, физика, химия, иностранные языки (английский, испанский, немецкий и французский). Однако в день проведения пробного тестирования можно будет пройти тест только по одному предмету.
Итоги пробного теста будут обнародованы 27 марта и 3 апреля.
ВНО-2020: что и когда
Регистрация на ВНО 2020 года пройдет, как и писалось выше, 3-24 февраля. До 17 марта 2020 года своих учеников (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО смогут зарегистрировать руководители учебных заведений.
К 30 апреля те, кто зарегистрируется на ВНО, получат приглашения-пропуска, которые можно будет загрузить со своих информационных страниц. В этом документе будет указано время и место проведения тестирований.
Основная часть ВНО-2020 стартует 21 мая. В этот день можно будет сдать тест по математике. Тестирование по остальным предметам будет проходить каждые несколько дней.
Вот график ВНО-2020:
- 21 мая – математика;
- 26 мая – украинский язык и литература;
- 28 мая – физика;
- 1 июня – испанский, немецкий, французский языки;
- 2 июня – английский язык;
- 4 июня – история Украины;
- 9 июня – биология;
- 11 июня – география;
- 15 июня – химия.
Результаты тестов будут размещены на информстраницах участников до 24 июня 2020 года.
ВНО-2020: какими будут задания и сколько дадут времени
Математика - 35 заданий. Время теста – 180 минут.
- 20 заданий на выбор 1 верного ответа;
- 4 задания - установить соответствие;
- 8 заданий - задачи для выполнения с коротким ответом;
- 3 задания - задачи с развернутым ответом.
Украинский язык и литература - 58 заданий. Время – 180 минут.
- 33 задания по украинскому языку;
- 24 задания по украинской литературе;
- 1 творческое задание с развернутым ответом.
Физика - 38 заданий. Время – 180 минут.
- 20 заданий на выбор 1 верного ответа;
- 4 задания - установить логические пары;
- 14 заданий в открытой форме с коротким ответом.
Иностранные языки – 59 заданий. Время – 150 минут.
- 16 заданий на аудирование;
- 22 задания на чтение;
- 20 заданий на использование языка;
- 1 задание - письменная работа.
История Украины - 60 заданий. Время – 150 минут.
- 30 заданий по истории Украины ХХ - начала ХХI века;
- 30 заданий по истории Украины от древнейших времен до конца XIX века.
Биология - 50 заданий. Время – 150 минут.
- 38 заданий на выбор 1 верного ответа;
- 8 заданий - установить соответствие;
- 4 задания - выбрать 3 правильных ответа из 3 групп предложенных вариантов ответа.
География - 54 задания. Время – 150 минут.
- 36 заданий на выбор 1 верного ответа;
- 6 заданий - установить соответствие;
- 6 заданий в открытой форме с коротким ответом;
- 6 заданий на выбор 3 верных вариантов ответа из 7 предложенных.
Химия - 52 задания. Время – 180 минут.
- 34 задания на выбор 1 верного ответа;
- 4 задания - установить логические пары;
- 14 заданий в открытой форме с коротким ответом.
ВНО-2020: вопросы и ответы
Кто может принять участие? Пройти внешнее оценивание могут те, у кого есть полное общее среднее образование или те, кто получат его в текущем учебном году.
Зачем это нужно? Результаты ВНО используются: для определения конкурсного балла при поступлении на обучение в учреждения высшего образования; как оценки за выпускные экзамены в школах.
Как выставляются балы? Для участников, преодолевших порог "сдал/не сдал", баллы выставляются по рейтинговой шкале 100-200 баллов; для тех, кто сдает выпускные экзамены – по критериальной шкале 1-12 баллов.
Когда огласят результаты? По украинскому языку и литературе, математике, истории Украины, английскому, испанскому, немецкому, французскому языках - не позднее чем через 25 календарных дней после проведения ВНО; по остальным предметам – не позднее чем через 14 календарных дней.
Где искать результаты: итоги тестирования в виде рейтинговых оценок по шкале 100-200 баллов будут обнародованы в Единой государственной электронной базе по вопросам образования. Каждый участник ВНО получит их на почту в личном кабинете.
Можно ли поступить в 2020 году по результатам тестов прошлых годов? Да. Действительными остаются результаты ВНО 2017, 2018 и 2019 годов. Исключение составляют результаты теста по иностранным языкам за 2017 год.
Какие предметы обязательны для школьников? Выпускные экзамены обязательно нужно сдать по украинскому языку и литературе, математике или истории Украины периода ХХ – начала ХХІ века, также нужно сдать тест по одному предмету на выбор школьника.
Является ли математика обязательным предметом на ВНО-2020? Нет. Но этот предмет станет обязательным уже с 2021 года.
Могут ли пройти ВНО жители оккупированной части Донбасса и аннексированного Крыма? Да, они смогут зарегистрироваться с 5 февраля до 25 марта 2019 года, а также с 3 по 20 мая 2019 года для участия в дополнительной сессии, которая пройдет с 26 июня до 12 июля 2019 года.