Украина борется с гендерным неравенством, но у женщин еще большие проблемы с возможностями - помощница генсека ООН

Во время первого визита в Украину помощница генерального секретаря ООН и директор Регионального бюро ПРООН по вопросам Европы и СНГ Мирьяна Сполярич Эггер обсудила с государственными чиновниками реформы в стране и пути их применения для борьбы с коррупцией, правами человека и восстановления мира на востоке. В интервью "Апострофу" она рассказала о своей поездке в Украину.

- Это ваш первый визит в Украину?

- Да, я впервые здесь, но это не первая моя миссия в регионе. Я присоединилась к ПРООН в октябре прошлого года. До этого я работала дипломатом правительства Швейцарии. Пока я посетила половину программ ПРООН в Восточной Европе и Центральной Азии. Эта является крупнейшей в регионе. У меня был шанс сесть и обсудить задачи и возможности страны с ключевыми партнерами. Я также посетила восточную Украину и смогла увидеть удивительную работу, которую проводит наша команда. Это было впечатляюще.

- С какими вызовами сталкивается Украина?

- Вооруженный конфликт, безусловно, является самым большим испытанием для Украины. Его необходимо урегулировать до того, как мы сможем действительно обеспечить полное экономический рост и стабильность страны. Мы не можем недооценивать важность управления. Укрепление институтов, обеспечение распределения с помощью системы сдержек и противовесов, повышение прозрачности и борьба с коррупцией являются важными средствами для достижения хороших результатов.

В последние годы произошли определенные усовершенствования, но Украина все еще куда расти. В конце концов, это касается того, что все должны участвовать и вносить свой вклад в развитие страны: женщины, уязвимые группы, люди, живущие в отдаленных районах и другие.

- Президент Владимир Зеленский издал указ, в котором цели ООН по устойчивому развитию (ЦУР) являются высшим приоритетом правительства. Каково состояние ситуации сейчас и какие самые большие задачи и возможности для страны на следующие 10 лет?

- Это невероятно важный шаг, поскольку он будет способствовать достижению ЦУР в Украине. Правительство должно решительно взять на себя инициативу обсуждения Повестки дня 2030 года (программа Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года, - "Апостроф"). Это создаст еще больше движения вокруг целей. Я недавно вспоминала о включении всех групп и устойчивое управление процессом развития. Также стране нужно развивать рынки и цифровые технологии, чтобы догнать наиболее динамичные экономические системы мира.

- Ваш визит предусматривает встречи с украинскими чиновниками. Какие видите перспективы сотрудничества с новой властью?

- Мы получаем сигналы от правительства о его готовности к реформам, и ПРООН готова поддержать эти стремления. У меня были очень результативные дискуссии с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой и первым заместителем спикера Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Есть большая привязанность и готовность решать такие вопросы, как гендерное равенство, климатические изменения и создание профессий будущего. Эти пункты являются важными для вступления в ПРООН.

Мирьяна Сполярич Эггер: "Есть готовность готовность решать такие вопросы, как гендерное равенство, климатические изменения и создание профессий будущего"Фото: Александр Ратушняк / ПРООН в Україні

- Вы сказали, что вооруженный конфликт на востоке является наибольшим испытанием для Украины. Какова роль ПРООН и ООН в предоставлении помощи Украине, связанной с преодолением последствий конфликта?

- ПРООН является ключевой точкой развития ООН. Очень важно - особенно на востоке Украины, где я провела два дня - улучшить местную инфраструктуру. Мы должны улучшить доступ к здравоохранению и образованию, одновременно способствуя предпринимательству и создавая рабочие места для людей. Я посетила два центра, которые предоставляют социальные и административные услуги местным гражданам, посетила восстановленные больницы, увидела, сколько людей можно спасти и сколько жизней можно улучшить благодаря нашим проектам.

ПРООН поддержала около 700 стартапов, создала более 3000 рабочих мест и улучшила доступ к государственным услугам для более чем 170 000 человек. Например, сейчас мы работаем над развитием автобусной системы, которая соединит отдаленные населенные пункты с городскими центрами. Это одна из крупнейших программ, которую мы решили. Это модель сотрудничества не только с местными организациями, но и с сестринскими агентствами ПРООН в системе ООН.

Кроме того, ПРООН тесно сотрудничает с Европейским инвестиционным банком. ПРООН готовит людей к миру и долгосрочному развитию, когда конфликт закончится. Мы уверены, что население достаточно устойчиво, чтобы продолжать развиваться и инвестировать в будущее, несмотря на скрытое насилие. В свою очередь, у более сильных обществ меньшая вероятность на повторное возникновение конфликта.

- В последние годы Украина активизирует усилия по борьбе с коррупцией. В каком состоянии сейчас данная ситуация и как ПРООН поддерживает эти усилия?

- Это сложный вопрос. Залогом усиления прозрачности является разделение властей. Бороться с коррупцией невозможно без независимой судебной власти, независимого парламента и сильной политической воли со стороны исполнительной власти. ПРООН использует для достижения целей цифровые средства. Например, ПРООН помогла правительству ввести онлайн-систему декларирования, с помощью которой более миллиона государственных чиновников публично заявили о своих доходах. Система оказывает давление на чиновников, чтобы они действовали законно. Люди знакомились с системой перед голосованием - это огромный шаг вперед!

Однако впереди еще много работы для преодоления коррупции и ПРООН работает над поддержкой судебной ветви. ПРООН также работает с городами и городскими администрациями для оценки коррупционных рисков. Надо делать это шаг за шагом, работая на всех уровнях: от применения международных конвенций до работы на городском уровне.

- Несмотря на некоторое улучшение, доля женщин в директивной роли в Украине все еще остается меньше 50 процентов. Достаточно ли квот для увеличения участия женщин в политике, или нужно принимать другие меры?

- Что касается политического участия, то картина внушает надежду. В июле 2019 количество депутатских мест, которые занимают женщины, почти удвоилось - с 12 процентов на выборах 2014 году к примерно 21 проценту сейчас. Однако этих квот недостаточно для обеспечения надлежащего уровня представительства женщин. Они могут представлять половину парламента, но общественные и нормативные изменения не соответствуют этому закономерно.

Мирьяна Сполярич Эггер:"Квот недостаточно для обеспечения надлежащего уровня представительства женщин"Фото: Александр Ратушняк / ПРООН в Україні

Когда мы смотрим на другие показатели, приходит понимание, что впереди еще много работы. В среднем женщинам платят только 80 процентов зарплаты мужчин за одну и ту же работу. Меньше женщин трудоспособного возраста имеют работу - 55 процентов женщин против 69 процентов мужчин.

Кроме того, ранее распространенной была работа женщин в сфере научных разработок, технических наук, инженерии и математики (STEM). Доля женщин, работающих в этих секторах, уменьшилась за последние 20 лет. Женщины в три раза реже, чем мужчины, выбирают себе технические профессии (STEM). Посмотрите на инженерию: если в 2010 и 2011 годах почти 27 процентов студентов инженерных факультетов были женщинами, то сегодня это количество снижается до 20 процентов.

Это огромная проблема, поскольку STEM - это место, где создается много рабочих мест. Поэтому я хочу поощрять женщин, чтобы они привлекались к изучению наук, которые в перспективе предусматривают хорошо оплачиваемую работу и карьерные возможности.

Другая сфера, где особенно не хватает изменений - это прекращение гендерного насилия. Необходимо установить законы, чтобы никто безнаказанно не издевался над женщинами и детьми. Например, каждая пятая женщина в Украине в возрасте от 15 до 49 лет подвергалась физическому или сексуальному насилию в течение своей жизни.

Все эти вопросы требуют изменений.

- Исходя из вашего опыта, что может вызвать такие изменения?

- Нужны квоты не только в парламенте, но и в университетах; нужны квоты или специальные меры для продвижения женщин на руководящие должности. Университеты должны вводить программы, которые могли бы адаптировать женщин, обучать для работы в конкретных секторах. Надо предоставить денежные стимулы женщинам для открытия собственного бизнеса. У ПРООН много местных программ, которые готовят женщин, чтобы они могли начать собственный бизнес.

- ПРООН недавно запустила лабораторию ускорений в Украине. Какие цели лаборатории и будет ли она сотрудничать с другими подобными лабораториями по всему миру?

- ПРООН запустила 60 ускоряющих лабораторий по всему миру, которые внедряют инновации и технологии в разработку для решения сложных вопросов, не имеющих единого решения. Например, вы не можете разрешить климатические изменения, не решая вопросы равенства и социального характера.

В Украине есть большая проблема со смогом, который, происходит, в частности, от сжигания отходов. Это означает, что необходимо содействовать развитию сельского хозяйства, одновременно вводя меры по обеспечению чистого воздуха в городах. С этим помогут лаборатории, объединив множество различных организаций, которые могут предложить часть решений, чтобы найти способы для достижения развития по этому вопросу.

- Как бы вы рекомендовали Украине повысить уровень осведомленности по таким важным вопросам, как изменения климата?

- Молодежь беспрецедентно оказывает давление на политиков. Я призываю молодых людей ставить конкретные требования и привлекать к ответственности чиновников. Правительствам необходимо инвестировать в экологизацию экономики, одновременно уменьшая неравенство. Также существует возможность для правительства менять свои законы и избавляться от ископаемых топлив, относительно чего Украина делает важные шаги.

- Какими будут ваши заключительные замечания или рекомендации?

- Мы обычно не даем рекомендаций как таковых. Однако мы очень тесно сотрудничаем с правительством, убеждаясь, что оно представляет собой правильный набор целеустремленных людей, для того, чтобы помочь им достичь целей. Мы также предоставляем соответствующие международные экспертизы и технические советы. ПРООН включает 17 000 человек, работающих по всему миру в около 170 офисах. Мы надеемся продолжать развивать наше сотрудничество в Украине в интересах украинского народа.