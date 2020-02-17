Ловушка от Путина: как подписывались Минские соглашения и чего избежала Украина

В субботу 15 февраля исполнилось ровно пять лет с момента вступления в силу вторых Минских соглашений. Этот документ был подписан 12 февраля 2015 года на фоне кровопролитного сражения под Дебальцево. До сих пор Минск-2 считают главной "дорожной картой" урегулирования конфликта на Донбассе, хотя ни один пункт соглашений до сих пор так и не был выполнен. О том, как подписывался этот документ и что происходило на фронте, в новом материале, посвященном боям под Дебальцево, рассказывает военный историк, научный сотрудник Черниговского областного исторического музея им. В.Тарновского МИХАИЛ ЖИРОХОВ.

Читайте предыдущий материал: Дебальцевский "карман" закрывается: как украинские танкисты встретились с бурятскими "тракто­ристами".

Российские козыри

Вечером 11 февраля 2015 года в Минске собралась очередная встреча в так называемом "нормандском формате". Российская сторона, представленная кроме Владимира Путина внушительным количеством официальных лиц, например, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и начальником Главного оперативного управления Генштаба РФ генералом Андреем Картаполовым, прибыла в весьма приподнятом настроении. Судя по дальнейшим событиям, российское военно-политическое руководство было уверено, что у них "в кармане" серьезный "козырь" - окружение дебальцевской группировки ВСУ.

Участники Минской встречи

Основным требованием Путина было отведение войск на административные границы Донецкой и Луганской областей, внесение в правовое поле закона о местных референдумах с последующим их проведением в юго-восточных областях. Фактически это был план создания "Новороссии", по какой-то причине не реализованный в рамках первых Минских соглашений, подписанных в сентябре 2014 года.

К этому времени российская пресса ликовала рассказывая, как "гордые донбассовцы" в очередной раз "закотловали" украинские войска. Тему "котла" подхватили и украинские СМИ.

На этом фоне, учитывая информацию о перекрытии трассы Артемовск (Бахмут) – Дебальцево, что "подвешивало" снабжение украинской группировки, основной задачей для боевиков, "частных контрактников" типа "группы Вагнера" и кадровых частей ВС РФ стало взятие непосредственно Дебальцево.

Фотография 9х12

Первый раунд переговоров начался 11 февраля около 19.00 по местному времени (фактически киевскому) и продлился с перерывами целых 16 часов. Практически сразу Путин выложил свой козырь, заявив, что группировка в Дебальцево окружена и лучшим решением для украинского президента будет приказ о капитуляции. На что Порошенко попросил перерыва и срочно связался с начальником Генерального Штаба Виктором Муженко. Никого из военных в украинской делегации не было – Петр Порошенко планировал взять на переговоры того же Муженко, но он категорически отказался, заявив, что остается в Киеве для координации усилий на фронте.

В начале переговоров Путин чувствовал себя победителем

Стоит сказать, что на тот момент с управляемостью группировки АТО были большие проблемы. 10-го числа россияне нанесли удар из РСЗО "Смерч" по расположению штаба АТО в Краматорске. И хотя полностью парализовать его работу не удалось, однако на психологическом состоянии штабных офицеров высокого уровня обстрел сказался крайне отрицательно. Поэтому большинство старалось перекладывать ответственность непосредственно на Муженко или в крайнем случае на первого зама командующего силами АТО Виктора Назарова (считалось, что ему нечего терять – он и так на тот момент находился под следствием по делу о сбитом боевиками 14 июня 2014 года под Луганском Ил-76).

Нужны были доказательства, что ВСУ еще имеют возможность добраться до Дебальцево. Причем доказательства материальные. Поэтому из Артемовска был направлен пресс-офицер с фотоаппаратом (понятное дело в сопровождении спецназа). Его задачей было сфотографировать в качестве доказательства дорожный указатель "Дебальцево" с указанием времени. Что и было сделано – фотографии в срочном порядке были отправлены в Минск.

Возле указателя "Дебальцево"

Это уже потом с подачи Муженко появилась похожая больше на городскую легенду история о его разговоре с Картаполовым с якобы предложением попить чаю под гарантии Муженко в придорожном кафе на въезде в Дебальцево. Был ли этот разговор или нет – доподлинно неизвестно, но история красочная.

Дебальцево еще сражается

Стоит сказать, что к тому времени ситуация в целом на всем дебальцевском плацдарме была весьма не радужной. И прежде всего это касалось деморализации личного состава. Уже все знали о потере Логвиново, стало известно с какими проблемами прорываются колонны по новому маршруту через Нижнее Лозовое. И это все давило на психику.

Взятый противником ВОП "Балу"

К тому же противник значительно усилил обстрелы по всему фронту - прежде всего за счет подтянутых нескольких батарей САУ 2С19 "Мста-С" российской армии и передаче огромного количество реактивных снарядов для "Градов" боевиков. Кроме того, в районе поселка "8 Марта", прилегающего к железнодорожной станции, российский спецназ смог пробить тропу, по которой в город проникали диверсионные группы. Фактически на восточной окраине Дебальцево 11-12 февраля шли полноценные бои.

Постоянные бои шли также в районе Чернухино, противник предпринимал попытки взять под контроль Новогригорьевку и таким образом перерезать украинским подразделениям последнюю возможность коммуникации с "большой землей". К тому же значительно снизилась эффективность поддержки со стороны нашей артиллерии, которая, во-первых, могла теперь "работать" только от Светлодарска, а во-вторых, испытывала недостаток в исправных орудиях. Например, ввиду полного отказа всех систем из района боев была выведена единственная (!) САУ 2С19 "Мста-С" 26-й артбригады.

Российские танки в Новогригорьевке

Тем временем в Минске, Порошенко получив реальные доказательства того, что гарнизон Дебальцево все еще сражается и что к нему можно добраться, в 21:00 продолжил встречу.

Западные лидеры, которые к этому времени занимали крайне острожную позицию, увидев фотографии, поняли, что Путин блефует и как следствие повели себя более агрессивно по отношению к кремлевскому лидеру. Да он и сам несколько "сбавил обороты".

Минск-2

В результате к обеду 12 февраля было подписано второе рамочное Минское соглашение, которое получило неофициальное название "Минск-2". Согласно достигнутым договоренностям, 15 февраля должно было быть объявлено перемирие, после чего должен был начаться отвод тяжелых вооружений на 50-140 километров. Причем Путин смог выторговать себе фактическое изменение линии соприкосновения. То есть, если для ВСУ отвод должен был осуществляться от фактической линии соприкосновения, то для оккупационных корпусов - от линии соприкосновения, проведенной согласно первому Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года.

Железнодорожная станция в Дебальцево после боев

Далее предусматривался отвод российских формирований и передача Украине границы в обмен на особый статус "отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Немаловажно заметить, что это соглашение, как и сентябрьское 2014 года никто из первых лиц не подписал. От Украины подпись поставил Леонид Кучма (всего лишь второй президент Украины на пенсии), от России – Михаил Зурабов (как посол РФ в Украине, в таком качестве он пробыл до 2016 года), а от европейцев - представитель ОБСЕ Хайди Тальявини. Есть на документе и подписи неких граждан – Александра Захарченко и Игоря Плотницкого. По идее последние два должны были представлять "власти" "ДНР" и "ЛНР", однако Захарченко на сегодняшний день ликвидирован, а Плотницкий где-то скрывается.

Фактически документ представлял собой меморандум, подписанный людьми без серьезных полномочий. Путин крайне болезненно отреагировал на эти договоренности и потребовал, несмотря на перемирие, продолжить начатое и уничтожить группировку ВСУ под Дебальцево.

Таким образом, 15 февраля 2015 года означало для наших военных не долгожданную передышку, а начало еще более массированной атаки, которую предприняли боевики и россияне. Но к тому времени уже вовсю планировалась операция по выводу войск из-под Дебальцево, которая очень скоро и была реализована.

Заключительный материал серии читайте 18 февраля.