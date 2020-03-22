Сколько людей умерли от коронавируса: онлайн-карта и статистика по странам

По состоянию на вечер 22 марта общее количество людей, заразившихся коронавирусом, составляет 329 299 человек. Такие данные приведены в онлайн-таблице распространения COVID-19, опубликованной Центром системних наук и инженерии (CSSE) при американском Университете Джона Хопкинса (JHU).
По состоянию на 20:00 количество умерших человек, заразившихся коронавирусом, составляет 14 376. Число выздоровевших при этом составляет 95 656 человек.
В Украине по состоянию вечер 22 марта коронавирусом заразились 63 человека - 3 больных умерли и 1 человек выздоровел.
Таблица заразившихся по странам
Китай - 81 397
Италия - 59 138
США - 32 081
Испания - 28 603
Германия - 23 974
Иран - 21 638
Франция - 14 485
Республика Корея - 8 897
Швейцария - 7 014
Великобритания - 5 071
Таблица выздоровевших по странам и регионам
Хубей (Китай) - 59 433
Иран - 7 931
Италия - 7 024
Республика Корея - 2 909
Испания - 2 575
Гуандун (Китай) - 1 329
Хенань (Китай) - 1 219
Чжецзян (Китай) - 1 014
Хунань (Китай) - 984
Аньхой (Китай) - 934
Таблица распространения коронавируса (обновляется)
Таблица умерших от коронавируса по странам и регионам
Италия - 5 476
Хубей (Китай) - 3 144
Испания - 1 756
Иран - 1 685
Франция - 562
Великобритания - 233
Нидерланды - 179
Нью-Йорк (США) - 114
Республика Корея - 104
Вашингтон (США) - 94