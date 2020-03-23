Сколько людей умерли от коронавируса: онлайн-карта и статистика по странам

По состоянию утро 23 марта общее количество людей, заразившихся коронавирусом, составляет 336 000 человек. Такие данные приведены в онлайн-таблице распространения COVID-19, опубликованной Центром системних наук и инженерии (CSSE) при американском Университете Джона Хопкинса (JHU).

По состоянию на 06:20 количество умерших человек, заразившихся коронавирусом, составляет 14 641. Число выздоровевших при этом составляет 98 334 человек.

В Украине по состоянию вечер 22 марта коронавирусом заразились 73 человека - 3 больных умерли и 1 человек выздоровел.

Таблица заразившихся по странам

Китай - 81 439

Италия - 59 138

США - 32 276

Испания - 28 768

Германия - 24 873

Иран - 21 638

Франция - 16 044

Республика Корея - 8 897

Швейцария - 7 245

Великобритания - 5 741

Таблица выздоровевших по странам и регионам

Хубей (Китай) - 59 879

Иран - 7 931

Италия - 7 024

Республика Корея - 2 909

Испания - 2 575

Гуандун (Китай) - 1 332

Хенань (Китай) - 1 250

Чжецзян (Китай) - 1 221

Хунань (Китай) - 1 014

Аньхой (Китай) - 984

Таблица распространения коронавируса (обновляется)

Таблица умерших от коронавируса по странам и регионам

Италия - 5 476

Хубей (Китай) - 3 153

Испания - 1 772

Иран - 1 685

Франция - 674

Великобритания - 281

Нидерланды - 179

Нью-Йорк (США) - 117

Республика Корея - 104

Вашингтон (США) - 95