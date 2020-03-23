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Сколько людей умерли от коронавируса: онлайн-карта и статистика по странам

Италия лидирует по количеству смертей, в Украине - трое умерших

Адриан Радченко понедельник, 23 марта 2020, 06:30
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Италия лидирует по количеству смертей, в Украине - трое умерших Фото: Getty images

По состоянию утро 23 марта общее количество людей, заразившихся коронавирусом, составляет 336 000 человек. Такие данные приведены в онлайн-таблице распространения COVID-19, опубликованной Центром системних наук и инженерии (CSSE) при американском Университете Джона Хопкинса (JHU).

По состоянию на 06:20 количество умерших человек, заразившихся коронавирусом, составляет 14 641. Число выздоровевших при этом составляет 98 334 человек.

В Украине по состоянию вечер 22 марта коронавирусом заразились 73 человека - 3 больных умерли и 1 человек выздоровел.

Таблица заразившихся по странам

Китай - 81 439
Италия - 59 138
США - 32 276
Испания - 28 768
Германия - 24 873
Иран - 21 638
Франция - 16 044
Республика Корея - 8 897
Швейцария - 7 245
Великобритания - 5 741

Таблица выздоровевших по странам и регионам

Хубей (Китай) - 59 879
Иран - 7 931
Италия - 7 024
Республика Корея - 2 909
Испания - 2 575
Гуандун (Китай) - 1 332
Хенань (Китай) - 1 250
Чжецзян (Китай) - 1 221
Хунань (Китай) - 1 014
Аньхой (Китай) - 984

Таблица распространения коронавируса (обновляется)

Таблица умерших от коронавируса по странам и регионам

Италия - 5 476
Хубей (Китай) - 3 153
Испания - 1 772
Иран - 1 685
Франция - 674
Великобритания - 281
Нидерланды - 179
Нью-Йорк (США) - 117
Республика Корея - 104
Вашингтон (США) - 95

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