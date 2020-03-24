Сколько людей умерли от коронавируса: онлайн-карта и статистика по странам

По состоянию на утро 24 марта общее количество людей, заразившихся коронавирусом, составляет 381 499 человека. Такие данные приведены в онлайн-таблице распространения COVID-19, опубликованной Центром системных наук и инженерии (CSSE) при американском Университете Джона Хопкинса (JHU).
Количество умерших человек, заразившихся коронавирусом, составляет 16 557 (информация на 07:10). Число выздоровевших при этом составляет 101 794 человек.
В Украине по состоянию на вечер 23 марта коронавирусом заразились 86 человек - 4 больных умерли и 2 человека выздоровели.
Таблица заразившихся по странам
Китай - 81 545
Италия - 63 927
США - 46 371
Испания - 35 156
Германия - 29 056
Иран - 23 049
Франция - 20 123
Республика Корея - 9 037
Швейцария - 8 795
Великобритания - 6 726
Таблица выздоровевших по странам и регионам
Хубей (Китай) - 60 323
Иран - 8 376
Италия - 7 432
Испания - 3 355
Республика Корея - 3 507
Франция - 2 200
Гуандун (Китай) - 1 333
Хенань (Китай) - 1 250
Чжецзян (Китай) - 1 221
Хунань (Китай) - 1 014
Таблица распространения коронавируса (обновляется)
Таблица умерших от коронавируса, по странам и регионам
Италия - 6 077
Хубей (Китай) - 3 160
Испания - 2 311
Иран - 1 812
Франция - 860
Великобритания - 335
Нидерланды - 213
Германия - 123
Швейцария - 120
Республика Корея - 120