Сколько людей умерли от коронавируса: онлайн-карта и статистика по странам

По состоянию на утро 24 марта общее количество людей, заразившихся коронавирусом, составляет 381 499 человека. Такие данные приведены в онлайн-таблице распространения COVID-19, опубликованной Центром системных наук и инженерии (CSSE) при американском Университете Джона Хопкинса (JHU).

Количество умерших человек, заразившихся коронавирусом, составляет 16 557 (информация на 07:10). Число выздоровевших при этом составляет 101 794 человек.

В Украине по состоянию на вечер 23 марта коронавирусом заразились 86 человек - 4 больных умерли и 2 человека выздоровели.

Таблица заразившихся по странам

Китай - 81 545

Италия - 63 927

США - 46 371

Испания - 35 156

Германия - 29 056

Иран - 23 049

Франция - 20 123

Республика Корея - 9 037

Швейцария - 8 795

Великобритания - 6 726

Таблица выздоровевших по странам и регионам

Хубей (Китай) - 60 323

Иран - 8 376

Италия - 7 432

Испания - 3 355

Республика Корея - 3 507

Франция - 2 200

Гуандун (Китай) - 1 333

Хенань (Китай) - 1 250

Чжецзян (Китай) - 1 221

Хунань (Китай) - 1 014

Таблица распространения коронавируса (обновляется)

Таблица умерших от коронавируса, по странам и регионам

Италия - 6 077

Хубей (Китай) - 3 160

Испания - 2 311

Иран - 1 812

Франция - 860

Великобритания - 335

Нидерланды - 213

Германия - 123

Швейцария - 120

Республика Корея - 120