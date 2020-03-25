Сколько людей умерли от коронавируса: онлайн-карта и статистика по странам

По состоянию на ночь 25 марта общее количество людей, заразившихся коронавирусом, составляет 417 966 человек. Такие данные приведены в онлайн-таблице распространения COVID-19, опубликованной Центром системных наук и инженерии (CSSE) при американском Университете Джона Хопкинса (JHU).
Количество умерших человек, заразившихся коронавирусом, составляет 18 615 (информация на 03:00). Число выздоровевших при этом составляет 107 705 человек.
В Украине по состоянию на вечер 24 марта коронавирусом заразились 104 человека - 3 больных умерли (еще 2 смертельных случая с подозрением на вирус) и 2 человека выздоровели.
Таблица заразившихся по странам
Китай - 81 591
Италия - 69 176
США - 53 740
Испания - 39 885
Германия - 32 986
Иран - 24 811
Франция - 22 622
Швейцария - 9 877
Республика Корея - 9 037
Великобритания - 8 164
Таблица выздоровевших по странам и регионам
Хубей (Китай) - 60 324
Иран - 8 913
Италия - 8 326
Испания - 3 794
Республика Корея - 3 507
Франция - 3 281
Германия - 3 243
Таблица распространения коронавируса (обновляется)
Таблица умерших от коронавируса, по странам и регионам
Италия - 6 820
Хубей (Китай) - 3 160
Испания - 2 808
Иран - 1 934
Франция - 1 100
США - 544
Великобритания - 422
Нидерланды - 276
Германия - 157
Швейцария - 122
Бельгия - 122