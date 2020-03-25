Сколько людей умерли от коронавируса: онлайн-карта и статистика по странам

По состоянию на ночь 25 марта общее количество людей, заразившихся коронавирусом, составляет 417 966 человек. Такие данные приведены в онлайн-таблице распространения COVID-19, опубликованной Центром системных наук и инженерии (CSSE) при американском Университете Джона Хопкинса (JHU).

Количество умерших человек, заразившихся коронавирусом, составляет 18 615 (информация на 03:00). Число выздоровевших при этом составляет 107 705 человек.

В Украине по состоянию на вечер 24 марта коронавирусом заразились 104 человека - 3 больных умерли (еще 2 смертельных случая с подозрением на вирус) и 2 человека выздоровели.

Таблица заразившихся по странам

Китай - 81 591

Италия - 69 176

США - 53 740

Испания - 39 885

Германия - 32 986

Иран - 24 811

Франция - 22 622

Швейцария - 9 877

Республика Корея - 9 037

Великобритания - 8 164

Таблица выздоровевших по странам и регионам

Хубей (Китай) - 60 324

Иран - 8 913

Италия - 8 326

Испания - 3 794

Республика Корея - 3 507

Франция - 3 281

Германия - 3 243

Таблица распространения коронавируса (обновляется)

Таблица умерших от коронавируса, по странам и регионам

Италия - 6 820

Хубей (Китай) - 3 160

Испания - 2 808

Иран - 1 934

Франция - 1 100

США - 544

Великобритания - 422

Нидерланды - 276

Германия - 157

Швейцария - 122

Бельгия - 122