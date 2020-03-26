Сколько людей умерли от коронавируса: онлайн-карта и статистика по странам

По состоянию на полночь 26 марта общее количество людей, заразившихся коронавирусом, составляет 466 955 человек. Такие данные приведены в онлайн-таблице распространения COVID-19, опубликованной Центром системных наук и инженерии (CSSE) при американском Университете Джона Хопкинса (JHU).

Количество умерших человек, заразившихся коронавирусом, составляет 21 162 (информация на 01:00). Число выздоровевших при этом составляет 113 770 человек.

В Украине по состоянию на полночь 24 марта коронавирусом заразились 146 человек - 5 больных умерли (еще 1 смертельный случай с подозрением на вирус) и 1 человек выздоровел.

Таблица заразившихся по странам

Китай - 81 661

Италия - 74 386

США - 65 285

Испания - 49 515

Германия - 37 323

Иран - 27 017

Франция - 25 600

Швейцария - 10 897

Великобритания - 9 640

Республика Корея - 9 137



Таблица выздоровевших по странам и регионам

Хубей (Китай) - 60 811

Иран - 9 625

Италия - 9 362

Испания - 5 367

Франция - 3 900

Республика Корея - 3 730

Германия - 3 547

Таблица распространения коронавируса (обновляется)

Таблица умерших от коронавируса, по странам и регионам

Италия - 7 503

Испания - 3 647

Хубей (Китай) - 3 163

Иран - 2 077

Франция - 1 331

США - 919

Великобритания - 465

Нидерланды - 356

Германия - 206

Бельгия - 178

Швейцария - 153