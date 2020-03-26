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Сколько людей умерли от коронавируса: онлайн-карта и статистика по странам

Италия лидирует по количеству смертей, в Украине - шесть умерших

Адриан Радченко четверг, 26 марта 2020, 01:26
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Италия лидирует по количеству смертей, в Украине - шесть умерших Фото: Getty images

По состоянию на полночь 26 марта общее количество людей, заразившихся коронавирусом, составляет 466 955 человек. Такие данные приведены в онлайн-таблице распространения COVID-19, опубликованной Центром системных наук и инженерии (CSSE) при американском Университете Джона Хопкинса (JHU).

Количество умерших человек, заразившихся коронавирусом, составляет 21 162 (информация на 01:00). Число выздоровевших при этом составляет 113 770 человек.

В Украине по состоянию на полночь 24 марта коронавирусом заразились 146 человек - 5 больных умерли (еще 1 смертельный случай с подозрением на вирус) и 1 человек выздоровел.

Таблица заразившихся по странам

Китай - 81 661
Италия - 74 386
США - 65 285
Испания - 49 515
Германия - 37 323
Иран - 27 017
Франция - 25 600
Швейцария - 10 897
Великобритания - 9 640
Республика Корея - 9 137

Таблица выздоровевших по странам и регионам

Хубей (Китай) - 60 811
Иран - 9 625
Италия - 9 362
Испания - 5 367
Франция - 3 900
Республика Корея - 3 730
Германия - 3 547

Таблица распространения коронавируса (обновляется)

Таблица умерших от коронавируса, по странам и регионам

Италия - 7 503
Испания - 3 647
Хубей (Китай) - 3 163
Иран - 2 077
Франция - 1 331
США - 919
Великобритания - 465
Нидерланды - 356
Германия - 206
Бельгия - 178
Швейцария - 153

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