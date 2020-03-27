Сколько людей умерли от коронавируса: онлайн-карта и статистика по странам

По состоянию на полночь 27 марта общее количество людей, заразившихся коронавирусом, составляет 529 093 человек. Такие данные приведены в онлайн-таблице распространения COVID-19, опубликованной Центром системных наук и инженерии (CSSE) при американском Университете Джона Хопкинса (JHU).

Количество умерших человек, заразившихся коронавирусом, составляет 23 956 (информация на 02:00). Число выздоровевших при этом составляет 122 135 человек.

В Украине по состоянию на полночь 27 марта коронавирусом заразились 196 человек - 5 больных умерли (еще 1 смертельный случай с подозрением на вирус) и 4 человека выздоровели.

Таблица заразившихся по странам

США - 83 507

Китай - 81 782

Италия - 80 589

Испания - 57 786

Германия - 43 938

Франция - 29 551

Иран - 29 406

Швейцария - 11 811

Великобритания - 11 809

Республика Корея - 9 241



Таблица выздоровевших по странам

Китай - 74 051

Иран - 10 457

Италия - 10 361

Испания - 7 015

Германия - 5 673

Франция - 4 948

Республика Корея - 4 144

США - 1864

Таблица распространения коронавируса (обновляется)

Таблица умерших от коронавируса, по странам

Италия - 8 215

Испания - 4 365

Китай - 3 287

Иран - 2 234

США - 1864

Франция - 1 696

Великобритания - 578

Нидерланды - 434

Германия - 267

Бельгия - 220

Швейцария - 191