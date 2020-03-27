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Сколько людей умерли от коронавируса: онлайн-карта и статистика по странам

Италия лидирует по количеству смертей, в Украине - шесть умерших

Адриан Радченко пятница, 27 марта 2020, 02:01
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Италия лидирует по количеству смертей, в Украине - шесть умерших Фото: Getty images

По состоянию на полночь 27 марта общее количество людей, заразившихся коронавирусом, составляет 529 093 человек. Такие данные приведены в онлайн-таблице распространения COVID-19, опубликованной Центром системных наук и инженерии (CSSE) при американском Университете Джона Хопкинса (JHU).

Количество умерших человек, заразившихся коронавирусом, составляет 23 956 (информация на 02:00). Число выздоровевших при этом составляет 122 135 человек.

В Украине по состоянию на полночь 27 марта коронавирусом заразились 196 человек - 5 больных умерли (еще 1 смертельный случай с подозрением на вирус) и 4 человека выздоровели.

Таблица заразившихся по странам

США - 83 507
Китай - 81 782
Италия - 80 589
Испания - 57 786
Германия - 43 938
Франция - 29 551
Иран - 29 406
Швейцария - 11 811
Великобритания - 11 809
Республика Корея - 9 241

Таблица выздоровевших по странам

Китай - 74 051
Иран - 10 457
Италия - 10 361
Испания - 7 015
Германия - 5 673
Франция - 4 948
Республика Корея - 4 144
США - 1864

Таблица распространения коронавируса (обновляется)

Таблица умерших от коронавируса, по странам

Италия - 8 215
Испания - 4 365
Китай - 3 287
Иран - 2 234
США - 1864
Франция - 1 696
Великобритания - 578
Нидерланды - 434
Германия - 267
Бельгия - 220
Швейцария - 191

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