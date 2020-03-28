Сколько людей умерли от коронавируса: онлайн-карта и статистика по странам

По состоянию на утро 28 марта общее количество людей, заразившихся коронавирусом, составляет 597 620 человек. Такие данные приведены в онлайн-таблице распространения COVID-19, опубликованной Центром системных наук и инженерии (CSSE) при американском Университете Джона Хопкинса (JHU).
Количество умерших человек, заразившихся коронавирусом, составляет 27 371 (информация на 08:30). Число выздоровевших при этом составляет 131 772 человек.
В Украине по состоянию на вечер 27 марта коронавирусом заразились 226 человек - 5 больных умерли (еще 1 смертельный случай с подозрением на вирус) и 5 человек выздоровели.
Таблица заразившихся, по странам
США - 104 829
Италия - 86 498
Китай - 81 946
Испания - 65 719
Германия - 50 871
Франция - 33 414
Иран - 32 332
Великобритания - 14 751
Швейцария - 12 928
Республика Корея - 9 478
Таблица выздоровевших, по странам
Китай - 75 098
Иран - 11 133
Италия - 10 950
Испания - 9 357
Германия - 6 658
Франция - 5 700
Республика Корея - 4 811
США - 894
Швейцария - 1 530
Бельгия - 858
Таблица распространения коронавируса (обновляется)
Таблица умерших от коронавируса, по странам
Италия - 9 134
Испания - 5 138
Китай - 3 299
Иран - 2 378
Франция - 1 995
США - 1 711
Великобритания - 759
Нидерланды - 546
Германия - 351
Бельгия - 289
Швейцария - 231