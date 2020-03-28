Сколько людей умерли от коронавируса: онлайн-карта и статистика по странам

По состоянию на утро 28 марта общее количество людей, заразившихся коронавирусом, составляет 597 620 человек. Такие данные приведены в онлайн-таблице распространения COVID-19, опубликованной Центром системных наук и инженерии (CSSE) при американском Университете Джона Хопкинса (JHU).

Количество умерших человек, заразившихся коронавирусом, составляет 27 371 (информация на 08:30). Число выздоровевших при этом составляет 131 772 человек.

В Украине по состоянию на вечер 27 марта коронавирусом заразились 226 человек - 5 больных умерли (еще 1 смертельный случай с подозрением на вирус) и 5 человек выздоровели.

Таблица заразившихся, по странам

США - 104 829

Италия - 86 498

Китай - 81 946

Испания - 65 719

Германия - 50 871

Франция - 33 414

Иран - 32 332

Великобритания - 14 751

Швейцария - 12 928

Республика Корея - 9 478

Таблица выздоровевших, по странам

Китай - 75 098

Иран - 11 133

Италия - 10 950

Испания - 9 357

Германия - 6 658

Франция - 5 700

Республика Корея - 4 811

США - 894

Швейцария - 1 530

Бельгия - 858

Таблица распространения коронавируса (обновляется)

Таблица умерших от коронавируса, по странам

Италия - 9 134

Испания - 5 138

Китай - 3 299

Иран - 2 378

Франция - 1 995

США - 1 711

Великобритания - 759

Нидерланды - 546

Германия - 351

Бельгия - 289

Швейцария - 231