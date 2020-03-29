Сколько людей умерли от коронавируса: онлайн-карта и статистика по странам

По состоянию на утро 29 марта общее количество людей, заразившихся коронавирусом, составляет 664 695 человек. Такие данные приведены в онлайн-таблице распространения COVID-19, опубликованной Центром системных наук и инженерии (CSSE) при американском Университете Джона Хопкинса (JHU).

Количество умерших человек, заразившихся коронавирусом, составляет 30 847 (информация на 07:00). Число выздоровевших при этом составляет 140 156 человек.

В Украине по состоянию на вечер 28 марта коронавирусом заразились 356 человек - 9 больных умерли и 5 человек выздоровели.

Таблица заразившихся, по странам

США - 124 464

Италия - 92 472

Китай - 82 057

Испания - 73 235

Германия - 57 695

Франция - 38 105

Иран - 35 408

Великобритания - 17 312

Швейцария - 14 076

Нидерланды - 9 819

Таблица выздоровевших, по странам

Китай - 75 576

Италия - 12 384

Испания - 12 285

Иран - 11 679

Германия - 8 481

Франция - 5 724

Республика Корея - 5 033

США - 3 229

Швейцария - 1 530

Бельгия - 1 063

Таблица распространения коронавируса (обновляется)

Таблица умерших от коронавируса, по странам

Италия - 10 023

Испания - 5 982

Китай - 3 295

Иран - 2 517

Франция - 2 314

США - 1 993

Великобритания - 1 019

Нидерланды - 639

Германия - 433

Бельгия - 353

Швейцария - 264