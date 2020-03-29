Сколько людей умерли от коронавируса: онлайн-карта и статистика по странам

По состоянию на утро 29 марта общее количество людей, заразившихся коронавирусом, составляет 664 695 человек. Такие данные приведены в онлайн-таблице распространения COVID-19, опубликованной Центром системных наук и инженерии (CSSE) при американском Университете Джона Хопкинса (JHU).
Количество умерших человек, заразившихся коронавирусом, составляет 30 847 (информация на 07:00). Число выздоровевших при этом составляет 140 156 человек.
В Украине по состоянию на вечер 28 марта коронавирусом заразились 356 человек - 9 больных умерли и 5 человек выздоровели.
Таблица заразившихся, по странам
США - 124 464
Италия - 92 472
Китай - 82 057
Испания - 73 235
Германия - 57 695
Франция - 38 105
Иран - 35 408
Великобритания - 17 312
Швейцария - 14 076
Нидерланды - 9 819
Таблица выздоровевших, по странам
Китай - 75 576
Италия - 12 384
Испания - 12 285
Иран - 11 679
Германия - 8 481
Франция - 5 724
Республика Корея - 5 033
США - 3 229
Швейцария - 1 530
Бельгия - 1 063
Таблица распространения коронавируса (обновляется)
Таблица умерших от коронавируса, по странам
Италия - 10 023
Испания - 5 982
Китай - 3 295
Иран - 2 517
Франция - 2 314
США - 1 993
Великобритания - 1 019
Нидерланды - 639
Германия - 433
Бельгия - 353
Швейцария - 264