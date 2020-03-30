Сколько людей умерли от коронавируса: онлайн-карта и статистика по странам

По состоянию на ночь 30 марта общее количество людей, заразившихся коронавирусом, составляет 721 584 человек. Такие данные приведены в онлайн-таблице распространения COVID-19, опубликованной Центром системных наук и инженерии (CSSE) при американском Университете Джона Хопкинса (JHU).

Количество умерших человек, заразившихся коронавирусом, составляет 33 925 (информация на 01:00). Число выздоровевших при этом составляет 149 122 человек.

В Украине по состоянию на вечер 29 марта коронавирусом заразились 475 человек - 10 больных умерли и 6 человек выздоровели.

Таблица заразившихся, по странам

США - 140 886

Италия - 97 689

Китай - 82 122

Испания - 80 110

Германия - 62 095

Франция - 40 708

Иран - 38 309

Великобритания - 19 780

Швейцария - 14 829

Нидерланды - 10 930

Таблица выздоровевших, по странам

Китай - 75 582

Испания - 14 709

Италия - 13 030

Иран - 12 391

Германия - 9 211

Франция - 7 226

Республика Корея - 5 033

США - 2 665

Швейцария - 1 595

Бельгия - 1 359

Таблица распространения коронавируса (обновляется)

Таблица умерших от коронавируса, по странам

Италия - 10 779

Испания - 6 803

Китай - 3 300

Иран - 2 640

Франция - 2 606

США - 2 475

Великобритания - 1 228

Нидерланды - 771

Германия - 533

Бельгия - 431

Швейцария - 300