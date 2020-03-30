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Общество

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Сколько людей умерли от коронавируса: онлайн-карта и статистика по странам

В Италии больше всего смертей, в Украине - десять умерших

Адриан Радченко понедельник, 30 марта 2020, 01:01
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В Италии больше всего смертей, в Украине - десять умерших Фото: Getty images

По состоянию на ночь 30 марта общее количество людей, заразившихся коронавирусом, составляет 721 584 человек. Такие данные приведены в онлайн-таблице распространения COVID-19, опубликованной Центром системных наук и инженерии (CSSE) при американском Университете Джона Хопкинса (JHU).

Количество умерших человек, заразившихся коронавирусом, составляет 33 925 (информация на 01:00). Число выздоровевших при этом составляет 149 122 человек.

В Украине по состоянию на вечер 29 марта коронавирусом заразились 475 человек - 10 больных умерли и 6 человек выздоровели.

Таблица заразившихся, по странам

США - 140 886
Италия - 97 689
Китай - 82 122
Испания - 80 110
Германия - 62 095
Франция - 40 708
Иран - 38 309
Великобритания - 19 780
Швейцария - 14 829
Нидерланды - 10 930

Таблица выздоровевших, по странам

Китай - 75 582
Испания - 14 709
Италия - 13 030
Иран - 12 391
Германия - 9 211
Франция - 7 226
Республика Корея - 5 033
США - 2 665
Швейцария - 1 595
Бельгия - 1 359

Таблица распространения коронавируса (обновляется)

Таблица умерших от коронавируса, по странам

Италия - 10 779
Испания - 6 803
Китай - 3 300
Иран - 2 640
Франция - 2 606
США - 2 475
Великобритания - 1 228
Нидерланды - 771
Германия - 533
Бельгия - 431
Швейцария - 300

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