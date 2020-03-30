Точные тесты, биозащита и аппарат ИВЛ: как меценаты и церковь помогли медикам в борьбе с пандемией

По данным МОЗ, в Украине, по состоянию на 30 марта было зарегистрировано 480 случаев заражения коронавирусом. Относительно стран ЕС, где ежедневно фиксируются тысячи новых случаев заражения, украинская статистика выглядит более чем обнадеживающе. Но проблема в том, что в нашей стране критически не хватает тест-систем для диагностики COVID-19. А если особо не искать больных, то и статистика будет "хорошая", поэтому очевидно, что реальная картина заражения совсем не такая, как рисуют в МОЗе. Но если не знать масштаба проблемы, то как вообще понимать, с чем бороться и какими средствами? Поэтому на помощь украинцам приходит бизнес, меценаты и церковь. Как это работает, узнавал "Апостроф".

Как рассказала "Апострофу" заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета им. А.А. Богомольца, член оперативного штаба по предотвращению распространения короновируса Ольга Голубовская, все страны мира на сегодняшний день испытывают острый дефицит тест-систем.

"Это же не просто раз протестировал и все. Мы же сколько берем контрольных проб у больных людей. На одного пациента может приходиться до пяти раз тестирований", - отметила Голубовская.

В понедельник, 30 марта, 100 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса общей стоимостью более 1,5 миллиона долларов были доставлены в Украину из Южной Кореи. Поставка была профинансирована Фондом Вадима Новинского "В честь Покрова Пресвятой Богородицы".

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

"В нашу страну доставлена крупнейшая за все время пандемии партия тест-систем, которые помогают определять вирус в организме человека с точностью до 99%, - пояснил глава pr-департамента "Смарт-Холдинг" Евгений Загорулько. – Доставка организована при помощи МИДа. Эти тест-системы будут переданы "Укрвакцине" и распределены по всем регионам, где есть специализированные лаборатории, потому как это не простые тесты, не экспресс-тесты, они требуют специального оборудования".

Основным принципом поставленных в Украину тест-систем является метод ПЦР (полимеразная цепная реакция) в реальном времени. Время проведения теста от 105 до 120 минут (в зависимости от лаборатории, оборудования время тестирования может изменяться).

По словам нардепа Вадима Новинского, все лаборатории получат тесты абсолютно бесплатно. Если же где-то за них будут требовать деньги, в фонде обещают разбираться с каждым таким случаем индивидуально.

"Таких тестов необходимо стране 500-600 тысяч. Мы внесли свою лепту и закупили 100 тысяч. Эти тесты должны раздаваться бесплатно. Никто не имеет права брать за них деньги. Мы их купили, и будем передавать в лаборатории по всей стране", - подчеркнул Вадим Новинский.

Более того, благотворительный фонд "В честь Покрова Пресвятой Богородицы" планирует и в дальнейшем помогать украинцам в борьбе с пандемией.

"Благотворительный фонд Вадима Новинского с первым бортом, который организовала администрация президента, привез 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, защитные биокостюмы для медиков, защитные очки. Планируется второй борт. Туда мы тоже закупаем ИВЛ, инфекционные боксы, которые помогают транспортировать больных и, конечно же, смотрим, где на международных рынках можно еще достать высокоточные тест-системы", - добавил Евгений Загорулько.

Действительно, достать все необходимое оборудование и медицинские товары для противостояния коронавирусу на данный момент очень сложно. Конкуренция между странами просто зашкаливает.

"Мы уже сталкиваемся с огромным дефицитом во всем мире аппаратуры, препаратов и средств индивидуальной защиты врачей. Все склады выметены во всем мире", - констатировал Вадим Новинский.

Впрочем, Украина может выстоять в этом конкурентном шторме, но для этого, по словам нардепа, необходимо две вещи. Во-первых, объединиться.

"Наш народ, во времена опасности, а пандемия коронавируса сейчас является опасностью для всего нашего народа, всегда проявлял свою соборность. Каждый из нас сейчас должен консолидироваться и внести свою лепту, чтобы мы все вместе побороли этот вирус. Если этого не будет, то нам будет тяжело", - заверил парламентарий.

А, во-вторых, пример профессионализма должна показать власть на всех уровнях.

"Сейчас в местных бюджетах заложены траты на озеленение, на ремонт дорог. Да подождут дороги, подождет озеленение. Нужно сейчас все деньги перераспределить в специальные фонды. Надо делать это очень быстро: собирать сессию и голосовать за перераспределение статей бюджета. Должны быть очень быстрые и правильные решения, принятые правительством, Верховной Радой и областными администрациями. Без слаженной работы нам будет сложно", - резюмировал Вадим Новинский.

Свою лепту в борьбе с пандемией внесла и Украинская Православная Церковь. Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий передал медперсоналу Александровской больницы Киева аппарат искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты.

"Это очень хороший производитель, ткань достаточно дышащая, а это важно, ведь в костюме приходится выходить в реанимации иногда по 6-8 часов, - сказала Ольга Голубовская, осматривая костюмы биологической защиты. – А оборудование не просто важно, оно критически необходимо в настоящее время, когда буквально на глазах каждый день растет количество пациентов с дыхательной недостаточностью. Поэтому мы конечно благодарны, что будем иметь самый современный аппарат, но будем надеяться, что как можно меньше пациентов будут в нем нуждаться".